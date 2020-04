Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25bd0de2-8320-4a7a-a426-384122815f6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A híres mérnökképző, az MIT tudósai olyan eszközt fejlesztettek, amely emberi beavatkozás nélkül, pár jelből képes megállapítani, milyen állapotban van a koronavírusos beteg. A router méretű készülék állandó megfigyelésre is alkalmas.","shortLead":"A híres mérnökképző, az MIT tudósai olyan eszközt fejlesztettek, amely emberi beavatkozás nélkül, pár jelből képes...","id":"20200416_mit_emerald_fertozott_koronavirus_beteg_megfigyeles_tunetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25bd0de2-8320-4a7a-a426-384122815f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c003a531-b2b4-4c1b-81c8-7d83263197d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_mit_emerald_fertozott_koronavirus_beteg_megfigyeles_tunetek","timestamp":"2020. április. 16. 10:33","title":"Amerikában már tudják, hogyan vizsgálják a fertőzötteket, hogy az ápolók közben biztonságban legyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838cec3-c464-4196-bd83-419cbf1ac8e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskola körül és a folyosókon felügyelik majd, hogy a diákok ne csoportosuljanak. A kezdés pedig 8 óra helyett 9 óra lesz a május 4-én induló érettségiknél. Igény szerint maszkot is biztosítanak, de viselése nem lesz kötelező. Tesztelni nem fogják a vizsgázókat.","shortLead":"Az iskola körül és a folyosókon felügyelik majd, hogy a diákok ne csoportosuljanak. A kezdés pedig 8 óra helyett 9 óra...","id":"20200417_A_rendorok_is_besegitenek_az_erettsegi_lebonyolitasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b838cec3-c464-4196-bd83-419cbf1ac8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ce85e2-dc3e-49d5-bd8d-2bf7312661cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_A_rendorok_is_besegitenek_az_erettsegi_lebonyolitasaban","timestamp":"2020. április. 17. 11:16","title":"A rendőrök is besegítenek az érettségi lebonyolításába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szervezet azt kéri, hogy amennyiben a főigazgató felmentésének indokai nem voltak megalapozottak, rehabilitálják a szakembert.","shortLead":"A szervezet azt kéri, hogy amennyiben a főigazgató felmentésének indokai nem voltak megalapozottak, rehabilitálják...","id":"20200416_mok_cserhati_oori_kasler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32654d97-eeef-4bd2-94f7-e6a950b25667","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_mok_cserhati_oori_kasler","timestamp":"2020. április. 16. 14:53","title":"A Budapesti Orvosi Kamara szerint visszatetsző módon váltották le Cserháti Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"Tordai Bence","category":"360","description":"Az új koronavírus olyan súlyos világjárványt okoz, amilyet emberöltők óta nem látott a világ. De a nyomában járó gazdasági összeomlás és társadalmi válság is legalább annyi szenvedést hoz, mint a járvány maga. Vélemény.","shortLead":"Az új koronavírus olyan súlyos világjárványt okoz, amilyet emberöltők óta nem látott a világ. De a nyomában járó...","id":"20200417_Tordai_Bence_Mersekelni_a_szenvedest__ez_most_a_legfobb_feladat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78753eb0-ce20-437a-b07f-6b07f6996bfd","keywords":null,"link":"/360/20200417_Tordai_Bence_Mersekelni_a_szenvedest__ez_most_a_legfobb_feladat","timestamp":"2020. április. 17. 13:00","title":"Tordai Bence: Mérsékelni a szenvedést – ez most a legfőbb feladat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217645c9-5441-4596-9c51-6c228954218f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Akut tüdőbetegséggel (akut respirációs distressz szindróma, ARDS) élő páciensek kezelésére fejlesztettek ki innovatív terápiát Izraelben – közölte az Izraeli Műszaki Intézet (Technion).","shortLead":"Akut tüdőbetegséggel (akut respirációs distressz szindróma, ARDS) élő páciensek kezelésére fejlesztettek ki innovatív...","id":"20200416_ards_tudobetegseg_kezelese_koronavirus_technion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=217645c9-5441-4596-9c51-6c228954218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b9a082-450d-4bb3-afad-448c2bfae0e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_ards_tudobetegseg_kezelese_koronavirus_technion","timestamp":"2020. április. 16. 11:03","title":"Új terápiát találtak ki a a koronavírusos betegek egyik vezető halálokára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0777b288-ace7-494f-9161-f60d75aa25c6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint hiba \"azt hazudni, hogy tesztelésre nincs szükség.\" A Fidesz erősen politikai célokra használja ki a válságot, s a világon egyedülálló, amit a kormány az önkormányzatokkal tesz – véli Márky-Zay. De az emberiség egészét illetően optimista: \"a Jóistennek van egy terve velünk\".","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint hiba \"azt hazudni, hogy tesztelésre nincs szükség.\" A Fidesz erősen politikai...","id":"20200416_MarkiZay_Peter_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0777b288-ace7-494f-9161-f60d75aa25c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b603029-77c9-439d-a984-962874ce8f5f","keywords":null,"link":"/360/20200416_MarkiZay_Peter_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 16. 18:30","title":"Márki-Zay Péter a Home office-ban: \"Orbán Viktornak megjött a kedve ehhez a vírushoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3725d5-ff95-4302-b0ed-667cbd424489","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai külügyminiszter többek között arra hivatkozik, hogy a Vuhani Virológiai Intézet csupán néhány kilométernyire található az élőállatpiactól.","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter többek között arra hivatkozik, hogy a Vuhani Virológiai Intézet csupán néhány...","id":"20200416_Az_amerikai_kormany_tovabb_vizsgalja_hogy_a_koronavirus_egy_kinai_laborbol_szabadulte_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c3725d5-ff95-4302-b0ed-667cbd424489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53450334-58b9-458d-b985-e9f4f0ab1863","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_Az_amerikai_kormany_tovabb_vizsgalja_hogy_a_koronavirus_egy_kinai_laborbol_szabadulte_el","timestamp":"2020. április. 16. 13:13","title":"Az amerikai kormány tovább vizsgálja, hogy a koronavírus egy kínai laborból szabadult-e el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tom Hanks feleségét egy ausztrál kórházban azután kezelték klorokinnal, hogy 38,9 fokos láza lett.","shortLead":"Tom Hanks feleségét egy ausztrál kórházban azután kezelték klorokinnal, hogy 38,9 fokos láza lett.","id":"20200416_Rita_Wilsont_nagyon_megkinoztak_a_koronavirusra_kapott_klorokin_mellekhatasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5022d3-f521-4cce-bb58-bf362bdf876a","keywords":null,"link":"/elet/20200416_Rita_Wilsont_nagyon_megkinoztak_a_koronavirusra_kapott_klorokin_mellekhatasai","timestamp":"2020. április. 16. 09:55","title":"Rita Wilsont nagyon megkínozták a koronavírusra kapott klorokin mellékhatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]