[{"available":true,"c_guid":"38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928","c_author":"Balázs Zoltán","category":"360","description":"Jönnie kellett az igazi válságnak. Hetvenöt évvel a háború után a legszabadabb országok is szinte hadigazdálkodást voltak képesek bevezetni néhány nap alatt, otthonaikba parancsolni a lakosságot, a legnagyobb multikat a sarokba zavarni, sőt határaikat lezárni, eloltani a villanyt.","shortLead":"Jönnie kellett az igazi válságnak. Hetvenöt évvel a háború után a legszabadabb országok is szinte hadigazdálkodást...","id":"20200420_Balazs_Zoltan_Valsagnaplo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44d4da6-15ca-4606-b51c-15aeabf84bf6","keywords":null,"link":"/360/20200420_Balazs_Zoltan_Valsagnaplo","timestamp":"2020. április. 20. 13:00","title":"Balázs Zoltán: Figyeljük, hogy a polgári vagy a cselédi normalitást kényszerítik-e ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet az alapvető jogok biztosához fordult.","shortLead":"A jogvédő szervezet az alapvető jogok biztosához fordult.","id":"20200420_vizsgaltat_korhazak_kiurites_ombudsman_Magyar_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cd93d1-3e0f-402b-9efd-d3484a2520b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_vizsgaltat_korhazak_kiurites_ombudsman_Magyar_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2020. április. 20. 12:59","title":"Ombudsmanhoz fordul a kórházak kiürítése miatt a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4067b682-8d13-4fb1-8c9e-88f36de71280","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az átlagot jelentősen meghaladó hatótáv ezúttal nem a kicsi és könnyű kivitelnek, hanem a gigantikus kapacitású akkumulátornak köszönhető.","shortLead":"Az átlagot jelentősen meghaladó hatótáv ezúttal nem a kicsi és könnyű kivitelnek, hanem a gigantikus kapacitású...","id":"20200420_1100_kilometeres_hatotavval_kecsegtet_ez_az_uj_hatalmas_divatterepjaro_triton_model_h","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4067b682-8d13-4fb1-8c9e-88f36de71280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafe63e5-4592-4352-8bee-b646181afa6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_1100_kilometeres_hatotavval_kecsegtet_ez_az_uj_hatalmas_divatterepjaro_triton_model_h","timestamp":"2020. április. 20. 09:21","title":"1100 kilométeres hatótávval kecsegtet az új elektromos divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Még mindig a dízelbotrány költségeit fizeti a német nagyvállalat.","shortLead":"Még mindig a dízelbotrány költségeit fizeti a német nagyvállalat.","id":"20200421_470_ezer_es_22_millio_forint_kozotti_karteritest_kap_200_ezer_autos_a_Volkswagentol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d594842-015c-4008-8f9a-39b5fea321fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_470_ezer_es_22_millio_forint_kozotti_karteritest_kap_200_ezer_autos_a_Volkswagentol","timestamp":"2020. április. 21. 10:36","title":"470 ezer és 2,2 millió forint közötti kártérítést kap 200 ezer autós a Volkswagentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d7609d-5635-4fc7-b339-914c243b45c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Először nem nyithat ki több mint hetvenéves történetében a világ legnagyobb virágoskertjeként emlegetett hollandiai Keukenhof. Ezért virtuális túrákat szerveznek, hogy az érdeklődők otthonról nézhessék meg a több millió tulipán, liliom, jácint, orchidea, rózsa és más növények nyílását.","shortLead":"Először nem nyithat ki több mint hetvenéves történetében a világ legnagyobb virágoskertjeként emlegetett hollandiai...","id":"20200419_Viragzo_agyasait_mutatja_be_virtualis_turan_a_vilag_legnagyobb_viragoskertje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50d7609d-5635-4fc7-b339-914c243b45c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69acc069-9202-46c7-a726-f36002c5e98d","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Viragzo_agyasait_mutatja_be_virtualis_turan_a_vilag_legnagyobb_viragoskertje","timestamp":"2020. április. 19. 21:02","title":"Virágzó ágyásait mutatja be virtuális túrán a világ legnagyobb virágoskertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b4cea5-9c01-400f-bbfb-55525d735c91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány sem állíthatja meg a kormányt: megállapították, hogy húsz zsámolyból nyolc hibás.","shortLead":"A járvány sem állíthatja meg a kormányt: megállapították, hogy húsz zsámolyból nyolc hibás.","id":"20200421_zsamoly_letra_fellepo_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3b4cea5-9c01-400f-bbfb-55525d735c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b1f33d-4773-4995-84ef-e3e1b38cb198","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_zsamoly_letra_fellepo_vizsgalat","timestamp":"2020. április. 21. 11:23","title":"Elkészült az ország nagy zsámolytesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már látszanak a foglalkoztatási számokon a járvány hatásai.","shortLead":"Már látszanak a foglalkoztatási számokon a járvány hatásai.","id":"20200421_idosek_alacsony_vegzettseguek_leepitesek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee375ad3-2329-4d67-86ce-308a1a121487","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_idosek_alacsony_vegzettseguek_leepitesek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 08:25","title":"Az idősekkel és az alacsony végzettségűekkel kezdték az elbocsátásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint Magyarország számára megnyílik a lehetőség a szingapúri modell kiépítésére Európában. Sőt, ahogy Szingapúrnak voltak kistigris társai, az egész V4 csoport számára megnyílik az európai kistigrissé válás történelmi szakasza.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint Magyarország számára megnyílik a lehetőség a szingapúri modell kiépítésére...","id":"20200420_matolcsy_gyorgy_szingapur_kistigris_v4_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381241b6-5006-4d16-bc36-19d0e5050fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_matolcsy_gyorgy_szingapur_kistigris_v4_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 20. 16:51","title":"Szingapúrt másolva csinálna európai kistigrist Magyarországból Matolcsy György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]