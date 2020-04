Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Mindkét irányban nagy a torlódás Bagnál az M3-ason. 2020. április. 21. 07:47 A szembejövő sávban állt meg egy defektes kamion az M3-as autópályán A dél-koreai gyártó előrukkolt az aszimmetrikus ajtókialakítású Veloster legújabb változatával. 2020. április. 21. 09:21 Újult erővel támad a Hyundai, amit nem véletlenül fotóznak mindig egyik oldalról Az MLSZ régi-új elnöke szerint az NB I.-es fizetések nem állnak arányban a teljesítménnyel. 2020. április. 21. 16:15 Csányi: Ha június 13-án nem indulhat el a bajnokság, már nem is fog Az ország más részein is látni lehetett a hétvégén az ingyenes internetet biztosító Starlink-eszközöket. 2020. április. 20. 10:03 Lefotózták Elon Musk műholdjait Salgótarjánban A horvát egészségügy viszont nem repes az ötlettől. 2020. április. 21. 21:56 „Turistafolyosót" nyitna a nyaralni vágyóknak a horvát kormány Két korszak két zsenije találkozott kétszáz év távolából. Az idén 50 éves Fazil Say és a 250 éve született Ludwig van Beethoven. Az aktív közéleti tevékenységet is végző török komponista és zongorista a német mester 32 zongoraszonátáját örökítette meg cd-n. 2020. április. 20. 16:45 A török Beethoven, aki szembe mert szállni Erdogannal Negyvenhat éves korában elhunyt a HVG jogásza, dr. Nehéz-Posony Márton. Marci. A barátunk. 2020. április. 20. 08:30 Hát most baj van, Marci! Délelőtt az országos tiszti főorvos tartotta magát a május 3-hoz, két órával később viszont Kósa Lajos már azzal hárított, a kormánynak nem dolgozik jósda, hogy pontosan tudja a tetőzést. A május 3-i csúcsot több szakértő is kétkedéssel fogadta. 2020. április. 20. 18:39 Orbán szavai után: mi is lesz pontosan május 3-án?