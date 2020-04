Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csapadékra továbbra sem kell számítani.\r

","shortLead":"Csapadékra továbbra sem kell számítani.\r

","id":"20200420_Napos_ido_varhato_de_ejszaka_tobb_helyen_is_fagyhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622df979-1380-4303-a4cf-5de31259d5e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Napos_ido_varhato_de_ejszaka_tobb_helyen_is_fagyhat","timestamp":"2020. április. 20. 17:10","title":"Napos idő várható, de éjszaka több helyen is fagyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Mínusz 37 dollárig süllyedt egy hordó ára.\r

","shortLead":"Mínusz 37 dollárig süllyedt egy hordó ára.\r

","id":"20200420_koronavirus_olajar_csokkenes_amerika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a633ab-d052-4082-bb1a-ca4e4ddfdd30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_koronavirus_olajar_csokkenes_amerika","timestamp":"2020. április. 20. 20:57","title":"Negatív tartományba került Amerikában a nyersolaj ára a válság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB körlevélben szólította fel a hazai hitelező és pénzforgalmi intézményeket arra, hogy készüljenek fel a törlesztési moratórium utáni időszakra: olyan finanszírozási konstrukciókat, fizetési ajánlatokat is ki kell alakítaniuk, amelyekkel orvosolni tudják majd adósaik esetlegesen felmerülő fizetési nehézségeit.","shortLead":"Az MNB körlevélben szólította fel a hazai hitelező és pénzforgalmi intézményeket arra, hogy készüljenek fel...","id":"20200420_MNB_hitelpiaci_szereplok_torlesztesi_moratorium_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6149e8e-1ba8-4e73-b0c9-174110c80bbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_MNB_hitelpiaci_szereplok_torlesztesi_moratorium_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 11:26","title":"MNB: Fel kell készülni a törlesztési moratórium utáni időszakra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a665b1c0-f4e7-4f96-970c-28968e701cbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már a koronavírus-járvány kitörése előtt is rohamosan nőtt az éhezés, amelyet a konfliktusok mellett a klímaváltozás és a gazdasági változások is befolyásolnak. A járvány pedig új fenyegetést jelent a sérülékeny lakosságnak. ","shortLead":"Már a koronavírus-járvány kitörése előtt is rohamosan nőtt az éhezés, amelyet a konfliktusok mellett a klímaváltozás és...","id":"20200421_elelmezesi_valsag_ehezes_fao_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a665b1c0-f4e7-4f96-970c-28968e701cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd53de78-1387-4bf8-ab96-2b4f1198aee7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200421_elelmezesi_valsag_ehezes_fao_jelentes","timestamp":"2020. április. 21. 18:43","title":"Már most is 135 millióan éheznek, és a járvány csak tovább ront a helyzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d38199c-5dea-4671-b17d-8eacc02fe544","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nézők nélküli meccsek is elmaradnak.\r

","shortLead":"A nézők nélküli meccsek is elmaradnak.\r

","id":"20200421_Szeptemberig_biztos_hogy_nem_lesz_profi_futball_Hollandiabam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d38199c-5dea-4671-b17d-8eacc02fe544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8f1e36-591b-42a0-bcc2-99581b2f1b01","keywords":null,"link":"/sport/20200421_Szeptemberig_biztos_hogy_nem_lesz_profi_futball_Hollandiabam","timestamp":"2020. április. 21. 21:50","title":"Szeptemberig biztos, hogy nem lesz profi futball Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6beb67ee-715d-4e31-8e5d-ab4b5e088eda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az emberek tették a dolgukat karantén idején: otthon ültek a kanapén és netflixeztek.\r

\r

","shortLead":"Az emberek tették a dolgukat karantén idején: otthon ültek a kanapén és netflixeztek.\r

\r

","id":"20200422_Nagyot_nyert_a_jarvannyal_a_Netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6beb67ee-715d-4e31-8e5d-ab4b5e088eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55cd833-c185-4285-972e-2ca08d596e70","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Nagyot_nyert_a_jarvannyal_a_Netflix","timestamp":"2020. április. 22. 09:53","title":"Nagyot nyert a járvánnyal a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce1ca92-74e6-43e8-a74c-4543da9ddac6","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Karaktergyilkosságnak is beillene az a minap megjelent tanulmány, amely megfontolandó érvekkel tépdesi a szabadságharc lánglelkű költőjének politikusi és katonai babérkoszorúját. A vitairat szerzője szerint Petőfi költőnek zseni volt, de a 48-as forradalom után emberként sorozatosan megbukott. ","shortLead":"Karaktergyilkosságnak is beillene az a minap megjelent tanulmány, amely megfontolandó érvekkel tépdesi a szabadságharc...","id":"202016__petofi_legenda_nelkul__2000__teveszmek__felresoporhetetlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ce1ca92-74e6-43e8-a74c-4543da9ddac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9abee73-aec8-408f-9149-e3c78ad94b3e","keywords":null,"link":"/360/202016__petofi_legenda_nelkul__2000__teveszmek__felresoporhetetlen","timestamp":"2020. április. 21. 19:30","title":"Petőfi beleragadt a vezérszerepbe, pedig katonaként és politikusként is sokszor hibázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c794d-8ce2-44cf-b628-dfad15841f0f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak idő kérdése volt, hogy egy ilyen feldolgozás megszülessen. ","shortLead":"Csak idő kérdése volt, hogy egy ilyen feldolgozás megszülessen. ","id":"20200421_A_fertozottek_szama_Magyarorszagon_egysok_kozott_talalhato__parodia_a_torzsi_tajekoztatokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c794d-8ce2-44cf-b628-dfad15841f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d87d46-3310-43e5-ad19-eca69c0a95d6","keywords":null,"link":"/kultura/20200421_A_fertozottek_szama_Magyarorszagon_egysok_kozott_talalhato__parodia_a_torzsi_tajekoztatokrol","timestamp":"2020. április. 21. 11:01","title":"„Érettségiző diákoknak javallott a limuzin bérlése” – paródia a törzsi tájékoztatókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]