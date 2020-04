Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány nagyobb vidéki városban a fitnesztermek üzemeltetői úgy döntöttek, nem várnak tovább, és ismét fogadják a sportolni vágyó vendégeket. ","shortLead":"Néhány nagyobb vidéki városban a fitnesztermek üzemeltetői úgy döntöttek, nem várnak tovább, és ismét fogadják...","id":"20200422_Meg_mielott_tetozne_a_jarvany_tobb_varosban_is_kinyitnak_az_edzotermek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005be673-1640-464e-88df-117b464dd6ad","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Meg_mielott_tetozne_a_jarvany_tobb_varosban_is_kinyitnak_az_edzotermek","timestamp":"2020. április. 22. 10:20","title":"Még mielőtt tetőzne a járvány, több városban is kinyitnak az edzőtermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerítésen kívül nem mehetnek a gyerekek, lassan nem fogják tudni megakadályozni a szökéseket.","shortLead":"A kerítésen kívül nem mehetnek a gyerekek, lassan nem fogják tudni megakadályozni a szökéseket.","id":"20200422_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_gyermekotthonokban_a_bezartsag_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2608f6-fcbf-4ed0-a5fc-e6562e954a39","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_gyermekotthonokban_a_bezartsag_miatt","timestamp":"2020. április. 22. 21:04","title":"Egyre nagyobb a feszültség a gyermekotthonokban a bezártság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5281fc5e-0e8c-4c64-bb90-b133ca1310c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Világszerte a gazdasági vezetők közel kétharmada elhúzódó válságra számít, ötödük pedig dupla válságra. A vezető üzletemberek tizede szerint a járvány a cége puszta létét fenyegeti.","shortLead":"Világszerte a gazdasági vezetők közel kétharmada elhúzódó válságra számít, ötödük pedig dupla válságra. A vezető...","id":"20200422_Megkerdeztek_par_ezer_cegvezetot_milyen_valsagra_szamitanak_az_eredmeny_nem_szivderito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5281fc5e-0e8c-4c64-bb90-b133ca1310c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ec56b7-b05a-4b0a-8b93-e650b6c4c975","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Megkerdeztek_par_ezer_cegvezetot_milyen_valsagra_szamitanak_az_eredmeny_nem_szivderito","timestamp":"2020. április. 22. 14:59","title":"Megkérdeztek pár ezer cégvezetőt, milyen válságra számítanak, az eredmény cseppet sem szívderítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg az érettségik esetében fel sem vetődött hasonló, nyelvvizsgát várhatóan gond nélkül le lehet majd tenni online.","shortLead":"Míg az érettségik esetében fel sem vetődött hasonló, nyelvvizsgát várhatóan gond nélkül le lehet majd tenni online.","id":"20200421_online_nyelvvizsga_majus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5973d3e1-0f0f-4b9d-8442-7a3a7d9eaa2f","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_online_nyelvvizsga_majus","timestamp":"2020. április. 21. 11:14","title":"Májustól tízezrek tehetik le otthonról a nyelvvizsgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfcbdbb-b4b6-4037-8498-71503a4aa565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 842-en vannak, lélegeztetőgépen 82-en. Az állapotuk súlyos – derült ki az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","shortLead":"Kórházban 842-en vannak, lélegeztetőgépen 82-en. Az állapotuk súlyos – derült ki az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","id":"20200421_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbfcbdbb-b4b6-4037-8498-71503a4aa565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb2c47e-61d1-466c-8469-6eaf8f7b3695","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 21. 11:46","title":"Koronavírus: húsz idősotthonban van már fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készítményt már világszerte több országban kipróbálták.","shortLead":"A készítményt már világszerte több országban kipróbálták.","id":"20200421_Hamarosan_Magyarorszagon_is_elerheto_lehet_egy_koronavirus_elleni_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1bd0e0-8e1c-4536-b24e-67c3ef4ee662","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_Hamarosan_Magyarorszagon_is_elerheto_lehet_egy_koronavirus_elleni_gyogyszer","timestamp":"2020. április. 21. 21:23","title":"Hamarosan Magyarországon is elérhető lehet egy koronavírus elleni gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de499e3-ae3b-45dd-946d-a411d6da8f67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hongkongi Haeco nevű cégnek köszönhetően hamarosan jöhetnek a könnyen elkészíthető kombi repülőgépek, amelyeken az utastér személy- és teherszállításra is alkalmas lesz.","shortLead":"A hongkongi Haeco nevű cégnek köszönhetően hamarosan jöhetnek a könnyen elkészíthető kombi repülőgépek, amelyeken...","id":"20200421_kombi_repulogep_aruszallitas_haeco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de499e3-ae3b-45dd-946d-a411d6da8f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7631e706-14de-4aa9-835a-f5ef6e612e0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_kombi_repulogep_aruszallitas_haeco","timestamp":"2020. április. 21. 12:03","title":"Átalakítanák az utasszállító repülőgépeket, hogy jobban megérjen felszállni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nagyon veszélyesnek tartott egyiptomi állampolgárról van szó, aki éveket töltött a szíriai-iraki konfliktusövezetben az IÁ harcosaként.","shortLead":"Egy nagyon veszélyesnek tartott egyiptomi állampolgárról van szó, aki éveket töltött a szíriai-iraki...","id":"20200421_iszlam_allam_terrorista_spanyolorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c36a5e9-c98e-4837-bbb0-01935e936827","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_iszlam_allam_terrorista_spanyolorszag","timestamp":"2020. április. 21. 21:12","title":"Elfogták az Iszlám Állam egyik legkeresettebb terroristáját Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]