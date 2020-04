Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bc24ca5-6c2a-48e9-8fd3-e4be1f135a8f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Már azt is lehet tudni, hogy mikor. ","shortLead":"Már azt is lehet tudni, hogy mikor. ","id":"20200422_Tizezer_oranyi_tartalom_Jobaratok_HBO_Max","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc24ca5-6c2a-48e9-8fd3-e4be1f135a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff362fef-d874-4d1c-9440-024cc9edfa4c","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Tizezer_oranyi_tartalom_Jobaratok_HBO_Max","timestamp":"2020. április. 22. 09:43","title":"Új Jóbarátok-epizód nélkül, tízezer órányi tartalommal indul az HBO Max","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bf8097-ed81-43cf-9e47-2a6ae22796c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Jól láthatóan lógok itt című verseskötetét díjazták idén. ","shortLead":"A Jól láthatóan lógok itt című verseskötetét díjazták idén. ","id":"20200422_Nadasdy_Adam_nyerte_az_Aegon_Irodalmi_Dijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55bf8097-ed81-43cf-9e47-2a6ae22796c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb144b1b-5455-4725-82ae-3083c959ea05","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Nadasdy_Adam_nyerte_az_Aegon_Irodalmi_Dijat","timestamp":"2020. április. 22. 09:19","title":"Nádasdy Ádám kötete nyerte az Aegon Irodalmi Díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemhogy nem állt le az élet az Amazonnál, hanem inkább megnövekedtek a feladatok az online rendelések, csomagküldés általánossá válásával. Az óriásvállalat folyamatosan vesz fel munkavállalókat, és sajátos módon ellenőrzi egészségi állapotukat.","shortLead":"Nemhogy nem állt le az élet az Amazonnál, hanem inkább megnövekedtek a feladatok az online rendelések, csomagküldés...","id":"20200422_amazon_dolgozok_hokameras_ellenorzese_a_raktarakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eca6903-1988-42ad-8508-cafbf8775941","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_amazon_dolgozok_hokameras_ellenorzese_a_raktarakban","timestamp":"2020. április. 22. 11:33","title":"Így szűri ki az Amazon a vélhetően koronavírusos dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a0fbf0-59b8-4eeb-add8-c349b1249816","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Soha nem volt még ennyire fontos, hogy a cége adatai biztonságban legyenek. Az adatlopások kilencven százalékát emberi hiba okozza. Bemutatjuk, hogy milyen kockázatokkal jár az otthoni munka, és hogy miként csökkenthetjük ezeket.","shortLead":"Soha nem volt még ennyire fontos, hogy a cége adatai biztonságban legyenek. Az adatlopások kilencven százalékát emberi...","id":"20200422_Biztonsagi_tippek_az_otthoni_munkahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6a0fbf0-59b8-4eeb-add8-c349b1249816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cda678f-54b9-4d10-86bd-8a340d4acae6","keywords":null,"link":"/360/20200422_Biztonsagi_tippek_az_otthoni_munkahoz","timestamp":"2020. április. 23. 10:00","title":"Így dolgozz otthonról, hogy biztonságban legyenek az adataid - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af609982-e2a0-476c-8e98-32d8a5e2142d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megtartják szeptemberben a velencei filmfesztivált, de Alberto Barbera fesztiváligazgató szerint az idei egy szükségszerűen \"kísérleti\" rendezvény lesz, maszkokkal, távolságtartással és jóval kevesebb amerikai sztárvendéggel.","shortLead":"Megtartják szeptemberben a velencei filmfesztivált, de Alberto Barbera fesztiváligazgató szerint az idei...","id":"20200422_Egeszsegugyi_maszkokkal_tartjak_meg_az_idei_velencei_filmfesztivalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af609982-e2a0-476c-8e98-32d8a5e2142d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076fb658-e955-4332-970a-6ef5a540fb0d","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Egeszsegugyi_maszkokkal_tartjak_meg_az_idei_velencei_filmfesztivalt","timestamp":"2020. április. 22. 09:32","title":"Egészségügyi maszkokkal tartják meg az idei velencei filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Riasztóan emelkedő tendenciák vannak Afrika és Dél-Amerika egyes részeiben.\r

","shortLead":"Riasztóan emelkedő tendenciák vannak Afrika és Dél-Amerika egyes részeiben.\r

","id":"20200423_300szorosara_nott_a_fertozesek_szama_Szomaliaban_az_elmult_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a34f53-42ff-4fa9-b918-29ac14bb6500","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_300szorosara_nott_a_fertozesek_szama_Szomaliaban_az_elmult_heten","timestamp":"2020. április. 23. 05:09","title":"300-szorosára nőtt a fertőzések száma Szomáliában az elmúlt héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f2617ca-8c71-4242-94f9-6eae99d276c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerkezet úgy is néz ki, mint egy kazán, de el tudja látni egy lélegeztetőgép szerepét.","shortLead":"A szerkezet úgy is néz ki, mint egy kazán, de el tudja látni egy lélegeztetőgép szerepét.","id":"20200423_kazan_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f2617ca-8c71-4242-94f9-6eae99d276c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3e507c-768b-458e-9a80-8a6736411755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_kazan_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 23. 16:19","title":"Kazánból gyártanak lélegeztetőgépet egy német cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostanáig bírta egy 1978-as gerincvezeték, cserélni kell. ","shortLead":"Mostanáig bírta egy 1978-as gerincvezeték, cserélni kell. ","id":"20200422_fotav_kispest_kimaradas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4582cfd-ca53-45f4-9d8d-545a139b2b2e","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_fotav_kispest_kimaradas","timestamp":"2020. április. 22. 16:01","title":"10 ezer kispesti háztartásban nem lesz meleg víz csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]