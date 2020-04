Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint közös döntés volt, a saját és az alpolgármesterek fizetéséről egyelőre nem beszélt.","shortLead":"A polgármester szerint közös döntés volt, a saját és az alpolgármesterek fizetéséről egyelőre nem beszélt.","id":"20200422_Csepelen_megvagtak_a_kepviselok_tiszteletdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce07490d-11f0-4df2-af8f-90b5fcf89e3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Csepelen_megvagtak_a_kepviselok_tiszteletdijat","timestamp":"2020. április. 22. 20:10","title":"Csepelen megvágták a képviselők tiszteletdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a4a32c-23f5-4d65-81a9-8c7a34ac066d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem mutatják be, és a döntés okát nem közölték. A filmet januárban mutatták be a Sundance filmfesztiválon. ","shortLead":"Nem mutatják be, és a döntés okát nem közölték. A filmet januárban mutatták be a Sundance filmfesztiválon. ","id":"20200423_Nem_mutatja_be_a_Netflix_a_gyilkos_dan_feltalalorol_keszult_dokumentumfilmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55a4a32c-23f5-4d65-81a9-8c7a34ac066d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29243ee-b6d8-4fa6-8c51-d8d06ca62068","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Nem_mutatja_be_a_Netflix_a_gyilkos_dan_feltalalorol_keszult_dokumentumfilmet","timestamp":"2020. április. 23. 09:18","title":"A Netflixen biztosan nem fogja látni a gyilkos dán feltalálóról készült dokumentumfilmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egészen alacsony szintre süllyed a politikai vita arról, ki a felelős a Pesti Úti Idősek Otthonában történtekért, ahol a lakók fele, csaknem 300 ember koronavírusos lett ,és 28 ember meghalt. Komoly mulasztásokat látni kormányzati oldalról, azonban Karácsony Gergely érvelése is sántít, ha belemegyünk a részletekbe.","shortLead":"Egészen alacsony szintre süllyed a politikai vita arról, ki a felelős a Pesti Úti Idősek Otthonában történtekért, ahol...","id":"20200424_karacsony_muller_pesti_ut_idosek_otthona_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b249b8-1f55-45ed-9395-859f569b9ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_karacsony_muller_pesti_ut_idosek_otthona_koronavirus","timestamp":"2020. április. 24. 06:30","title":"Karácsony Gergely érvelése félremegy a Pesti úti otthonról, de a másik oldalé is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla Firefox böngészőt sokan a Chrome riválisának tekintik, sőt az erőforrás-felhasználás tekintetében jóval takarékosabbnak tartják annál. A Firefox legújabb frissítése után azonban ez az érv már nem is annyira megalapozott.","shortLead":"A Mozilla Firefox böngészőt sokan a Chrome riválisának tekintik, sőt az erőforrás-felhasználás tekintetében jóval...","id":"20200424_mozilla_firefox_frissites_memoria_eroforras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9524a33-b556-4770-8f2e-d6870eec46c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_mozilla_firefox_frissites_memoria_eroforras","timestamp":"2020. április. 24. 11:03","title":"Nem vírus van a gépén, azért lassú, mert variáltak a Firefox böngészőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A mai klímasztrájkra 27 ország részvételével egy 24 órás körkapcsolásos globális élő közvetítéssel készül a Fridays for Future. ","shortLead":"A mai klímasztrájkra 27 ország részvételével egy 24 órás körkapcsolásos globális élő közvetítéssel készül a Fridays for...","id":"20200424_Online_sztrajkol_a_vilag_az_elheto_jovoert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b40425d-d82d-49d1-ac30-463f8ca35ccb","keywords":null,"link":"/zhvg/20200424_Online_sztrajkol_a_vilag_az_elheto_jovoert","timestamp":"2020. április. 24. 12:25","title":"Online sztrájkol a világ az élhető jövőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A városvezető saját hatáskörben döntött így, de az ellenzékiek is támogatták.","shortLead":"A városvezető saját hatáskörben döntött így, de az ellenzékiek is támogatták.","id":"20200423_nyiregyhaza_foci_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19666f98-5a4e-4367-9c6c-bda496249dbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_nyiregyhaza_foci_tamogatas","timestamp":"2020. április. 23. 18:21","title":"69,5 milliót vett el a nyíregyházi focicsapattól a fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós jog 28 napos őrizetet enged a menedékkérők esetében, két iráni és két afgán állampolgár azonban már hónapok óta Röszkén tartózkodik.","shortLead":"Az uniós jog 28 napos őrizetet enged a menedékkérők esetében, két iráni és két afgán állampolgár azonban már hónapok...","id":"20200423_europai_birosag_fotanacsnok_javaslat_roszke_tranzitzona_menedekkerok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d73c8b3-6663-4a25-a631-4b85effadf97","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_europai_birosag_fotanacsnok_javaslat_roszke_tranzitzona_menedekkerok","timestamp":"2020. április. 23. 14:04","title":"Jogellenesen tart őrizetben menedékkérőket a röszkei tranzitzónában a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e6c603-cdab-430f-8881-6e1efaa32c18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt újabb nemzetközi autókiállítás marad el. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt újabb nemzetközi autókiállítás marad el. ","id":"20200423_csak_a_nyar_legvegen_lett_volna_de_lemondtak_a_moszkvai_autoszalont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62e6c603-cdab-430f-8881-6e1efaa32c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fe188d-4627-40b3-9f36-641166cc7b51","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_csak_a_nyar_legvegen_lett_volna_de_lemondtak_a_moszkvai_autoszalont","timestamp":"2020. április. 23. 09:36","title":"Csak a nyár legvégén lett volna, de lemondták a Moszkvai Autószalont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]