Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A praxisok 6 százaléka betöltetlen, van olyan város, ahol 7 háziorvos hiányzik a rendszerből.","shortLead":"A praxisok 6 százaléka betöltetlen, van olyan város, ahol 7 háziorvos hiányzik a rendszerből.","id":"20200424_haziorvos_praxis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d5050e-23db-40dc-a5c6-c3188f44368b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_haziorvos_praxis","timestamp":"2020. április. 24. 10:19","title":"Tovább csökkent a háziorvosok száma, egyre többen hiányoznak az ellátásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0bc4b7-63b1-463d-8c7d-01338723fa3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdik mérni az ország átfertőzöttségét.","shortLead":"Elkezdik mérni az ország átfertőzöttségét.","id":"20200423_Palkovics_a_koronavirusrol_Jovo_hettol_tobbet_fognak_merni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab0bc4b7-63b1-463d-8c7d-01338723fa3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0f6827-a3a3-4b87-81df-6647fe61561a","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Palkovics_a_koronavirusrol_Jovo_hettol_tobbet_fognak_merni","timestamp":"2020. április. 23. 21:49","title":"Palkovics a koronavírusról: Jövő héttől többet fognak mérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8558e993-18ac-46d8-975f-801c60c12fc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különleges övezet lett a terület, de már nem az önkormányzaté.","shortLead":"Különleges övezet lett a terület, de már nem az önkormányzaté.","id":"20200423_Az_ellenzeki_Godtol_elvettek_a_Samsunggyar_teruletet_most_milliardokat_kolt_ra_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8558e993-18ac-46d8-975f-801c60c12fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be41fe8-774a-4a06-83d7-b703ac508b2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_Az_ellenzeki_Godtol_elvettek_a_Samsunggyar_teruletet_most_milliardokat_kolt_ra_a_kormany","timestamp":"2020. április. 23. 09:17","title":"Az ellenzéki Gödtől elvették a Samsung-gyár területét, most milliárdokat költ rá a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8d9cb1-593b-407f-a543-220f46e88e5e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Hajdu Szabolcs új filmjében, a Békeidőben mindenki uralkodni akar a másik felett, a felszín alatt szinte háborús feszültség húzódik meg, amely bármikor robbanhat. A valós eseményekkel, közérzettel való hasonlóság nem a véletlen műve. Csütörtöktől láthatják az otthonukba kényszerített mozinézők. Mi már meg is néztük.\r

\r

","shortLead":"Hajdu Szabolcs új filmjében, a Békeidőben mindenki uralkodni akar a másik felett, a felszín alatt szinte háborús...","id":"20200423_Ilyen_konkretan_meg_nem_szol_film_a_magyar_meetoo_kezdeterol__megneztuk_az_uj_Hajdu_Szabolcsfilmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b8d9cb1-593b-407f-a543-220f46e88e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c123196-6871-417d-937b-1fe317c3921b","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Ilyen_konkretan_meg_nem_szol_film_a_magyar_meetoo_kezdeterol__megneztuk_az_uj_Hajdu_Szabolcsfilmet","timestamp":"2020. április. 23. 21:00","title":"Nincs feloldozás ebből a lefojtott agresszióval átitatott világból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a hétéves költségvetés első éveiben jóval több pénzre számít a tagországoktól annak érdekében, hogy a mostani válság után ne nőjön a szakadék a szegények és a gazdagok között.","shortLead":"Legalábbis a hétéves költségvetés első éveiben jóval több pénzre számít a tagországoktól annak érdekében...","id":"20200423_Majdnem_duplajara_emelne_az_EUbudzset_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc24236a-5bb0-402a-a793-25a1ef56c132","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_Majdnem_duplajara_emelne_az_EUbudzset_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. április. 23. 20:12","title":"Majdnem duplájára emelné az EU-büdzsét az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b914d646-9069-4811-84a9-7c866a9320be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak az Egyesült Államokban vált elérhetővé a Google kereső új funkciója, amelynél a felhasználó biztosan értesül róla, ha valamit nem jól írt a keresőmezőbe.","shortLead":"Egyelőre csak az Egyesült Államokban vált elérhetővé a Google kereső új funkciója, amelynél a felhasználó biztosan...","id":"20200423_google_kereso_kereses_talalatok_talalati_oldal_uzenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b914d646-9069-4811-84a9-7c866a9320be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd4aa0b-663a-453c-ac0b-e5b87ada65d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_google_kereso_kereses_talalatok_talalati_oldal_uzenet","timestamp":"2020. április. 23. 19:03","title":"Üzenni fog a Google, ha valami nem stimmel a kereséssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó leleplezte teljes méretű SUV modelljének nyújtott tengelytávú változatát. Ami hosszúságban 61 centimétert ver a BMW X7-esre.","shortLead":"Az amerikai gyártó leleplezte teljes méretű SUV modelljének nyújtott tengelytávú változatát. Ami hosszúságban 61...","id":"20200424_a_legnagyobb_meg_nagyobb_lett_itt_az_uj_cadillac_escalade_esv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8090e404-7452-44c5-812b-abda9d4ef7de","keywords":null,"link":"/cegauto/20200424_a_legnagyobb_meg_nagyobb_lett_itt_az_uj_cadillac_escalade_esv","timestamp":"2020. április. 24. 09:21","title":"A legnagyobb még nagyobb lett: itt az új Cadillac Escalade ESV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ee3a72-31c9-458d-b25f-b5f3572b169c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egy másik hatóanyag tesztelésével a kutatók még nem végeztek, de világszerte, így nálunk is bevetik a gyógyításba.\r

","shortLead":"Egy másik hatóanyag tesztelésével a kutatók még nem végeztek, de világszerte, így nálunk is bevetik a gyógyításba.\r

","id":"20200424_klorokin_majomkiserlet_remdesivir_koronavirus_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21ee3a72-31c9-458d-b25f-b5f3572b169c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cc14a9-3b5c-4b2a-b134-98dcd6d91b9c","keywords":null,"link":"/360/20200424_klorokin_majomkiserlet_remdesivir_koronavirus_covid","timestamp":"2020. április. 24. 10:00","title":"Jó eséllyel dobhatjuk azt a koronavírus ellen szánt hatóanyagot, amelyet itthon gyártanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]