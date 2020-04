Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da4701d5-3875-4a3e-9cbb-1a828bda1a4f","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az Orbán-kormány válságkezelő intézkedései eddig egyáltalán nem foglalkoztak azokkal, akiknek a helyzete már a járvány kitörése előtt is szinte kilátástalan volt. Pedig egyházi és roma vezetők, civil szervezetek és neves közgazdászok is arra a figyelmeztetnek, hogy akár teljes országrészek szakadhatnak le a növekvő szegénység miatt. ","shortLead":"Az Orbán-kormány válságkezelő intézkedései eddig egyáltalán nem foglalkoztak azokkal, akiknek a helyzete már a járvány...","id":"202017__kiszolgaltatottak__szolidaritas__joleti_erkely__aki_szegeny_az_alegszegenyebb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da4701d5-3875-4a3e-9cbb-1a828bda1a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5863b65f-94ce-4c70-a88c-d9e20431f3e3","keywords":null,"link":"/360/202017__kiszolgaltatottak__szolidaritas__joleti_erkely__aki_szegeny_az_alegszegenyebb","timestamp":"2020. április. 24. 11:00","title":"Hiába a püspöki figyelmeztetés, a legszegényebbeken a kormány nem segít ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézményvezetők döntik el, hogy szükségük van-e a honvédség segítségére.\r

","shortLead":"Az intézményvezetők döntik el, hogy szükségük van-e a honvédség segítségére.\r

","id":"20200422_Tobbszaz_idosotthonban_kezdtek_meg_a_fertotlenitest_a_magyar_katonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06831c2-c7e8-4284-a6ed-d5846e777b59","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Tobbszaz_idosotthonban_kezdtek_meg_a_fertotlenitest_a_magyar_katonak","timestamp":"2020. április. 22. 14:44","title":"Több száz idősotthonban kezdték meg fertőtlenítést a magyar katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5839352e-7838-445d-84e3-47491a701f93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van néhány alap egészségügyi funkció, amit szinte minden okosóra ismer. Vannak viszont bonyolultabbak, melyeket orvosi pontossággal nagyon nehéz megoldani, ilyen például a vérnyomásmérés. A Samsung ez utóbbival fogja kiegészíteni bizonyos okosóráit.","shortLead":"Van néhány alap egészségügyi funkció, amit szinte minden okosóra ismer. Vannak viszont bonyolultabbak, melyeket orvosi...","id":"20200424_samsung_galaxy_watch_active2_vernyomasmeres_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5839352e-7838-445d-84e3-47491a701f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a16719-ab3e-4347-9366-cb8efa5aee84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_samsung_galaxy_watch_active2_vernyomasmeres_okosora","timestamp":"2020. április. 24. 14:03","title":"Rég várt és igen fontos: vérnyomásmérő funkció érkezik a Samsung óráira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01ebcf9-f19b-4b90-a585-81842db25550","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán kormányülés volt, csütörtökön Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter és a kormányszóvivő. Május 3-ig minden készen áll majd a tömeges járványveszélyre. Addig maradnak a korlátozó intézkedések, utána azonban a kormány újraindítaná a gazdaságot. De az érettségit akár 1-2 héttel is tolhatják.","shortLead":"Szerdán kormányülés volt, csütörtökön Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter és a kormányszóvivő. Május 3-ig minden...","id":"20200423_Majus_3ig_maradnak_a_korlatozo_intezkedesek_utana_jon_a_felulvizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01ebcf9-f19b-4b90-a585-81842db25550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81ed50e-d5c7-41ed-9ee0-266841e6bf96","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Majus_3ig_maradnak_a_korlatozo_intezkedesek_utana_jon_a_felulvizsgalat","timestamp":"2020. április. 23. 10:59","title":"Május 3-ig maradnak a korlátozó intézkedések, utána jöhet az enyhítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb777ba-550f-4232-bf11-b1ae63119a05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok csúcskategóriás divatterepjáróját alaposan kiszélesítették, és gigantikus kerekeket szereltek rá.","shortLead":"A bajorok csúcskategóriás divatterepjáróját alaposan kiszélesítették, és gigantikus kerekeket szereltek rá.","id":"20200424_minden_korabbinal_morcosabb_lett_a_hatalmas_bmw_x7","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eb777ba-550f-4232-bf11-b1ae63119a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f49b7d8-c9ef-4d36-97a2-e45645c30aea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200424_minden_korabbinal_morcosabb_lett_a_hatalmas_bmw_x7","timestamp":"2020. április. 24. 07:59","title":"Minden korábbinál morcosabb lett a hatalmas BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f5e886-ed28-414d-9ed8-27b18d15c520","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság kimenetelét. Elsőként Lakatos Péter, a Videoton társ-vezérigazgatója írja le, milyen változásokra és kihívásokra számít. 