[{"available":true,"c_guid":"62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 20 év legnagyobb fejlődésén megy át hamarosan a wifi, aminek köszönhetően több eszközzel és sokkal gyorsabban tudunk majd internetezni.","shortLead":"Az elmúlt 20 év legnagyobb fejlődésén megy át hamarosan a wifi, aminek köszönhetően több eszközzel és sokkal gyorsabban...","id":"20200427_wifi_6e_6_ghz_es_wifi_router_gyors_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5673faa-c7af-48be-b619-d675360c5c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_wifi_6e_6_ghz_es_wifi_router_gyors_internet","timestamp":"2020. április. 27. 08:03","title":"Ha villámgyors wifit szeretne otthonra, ezt a feliratot kell majd keresnie a dobozokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány egy újabb, őszi hullámának kockázata miatt előrébb hozhatják a parlamenti választások időpontját Horvátországban - írták horvát lapok vasárnap. Szlovénia nem enyhít a korlátozásokon a május 1-jei ünnepekig.","shortLead":"A koronavírus-járvány egy újabb, őszi hullámának kockázata miatt előrébb hozhatják a parlamenti választások időpontját...","id":"20200426_A_horvatok_nyaron_mar_valasztast_tartananak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07678866-5e0f-4ae2-90c2-9a65c1dd738d","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_A_horvatok_nyaron_mar_valasztast_tartananak","timestamp":"2020. április. 26. 16:24","title":"A horvátok nyáron már választást tartanának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e903731-8444-4160-b94e-487b30d15145","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bizakodóak a Mercedes anyavállalatánál a kínai eladások miatt.","shortLead":"Bizakodóak a Mercedes anyavállalatánál a kínai eladások miatt.","id":"20200426_Magyarorszagnak_is_jo_hir_a_Daimler_szerint_feltamadt_a_kinai_autoimport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e903731-8444-4160-b94e-487b30d15145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d88031-75b1-4caa-9ae9-fc2e1eb1d67e","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Magyarorszagnak_is_jo_hir_a_Daimler_szerint_feltamadt_a_kinai_autoimport","timestamp":"2020. április. 26. 13:15","title":"Magyarországnak is jó hír: a Daimler szerint feltámadt a kínai autóimport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök az intenzív osztályt is megjárta a koronavírus-fertőzés miatt.\r

","shortLead":"A brit miniszterelnök az intenzív osztályt is megjárta a koronavírus-fertőzés miatt.\r

","id":"20200427_koronavirus_fertozes_covid19_boris_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98802cf7-b07e-4e9f-9189-743a0af0e543","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_koronavirus_fertozes_covid19_boris_johnson","timestamp":"2020. április. 27. 12:47","title":"Felgyógyult és munkába állt Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1bc321a-f98c-4af3-914a-c60ad48b1047","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kisebb szomszédaikat felfalva híznak meg a galaxisok egy új kutatás szerint.","shortLead":"Kisebb szomszédaikat felfalva híznak meg a galaxisok egy új kutatás szerint.","id":"20200426_galaxisok_kialakulasa_mosel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1bc321a-f98c-4af3-914a-c60ad48b1047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1cd7ba-6b9f-4ed4-b1b5-0b9f3efa3434","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_galaxisok_kialakulasa_mosel","timestamp":"2020. április. 26. 08:03","title":"Felfedezték, hogy a nagy galaxisok egyszerűen \"megeszik\" a kisebbeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da748529-7189-4dd4-ba5e-50c8e6efd6a4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Szétzilálta a friss élelmiszerek piacát a koronavírus-járvány Németországban, egyes termékek ára meredeken emelkedik, másoké zuhan - mutatta ki egy felmérés.","shortLead":"Szétzilálta a friss élelmiszerek piacát a koronavírus-járvány Németországban, egyes termékek ára meredeken emelkedik...","id":"20200426_Harmadaval_dragultak_a_zoldsegek_a_jarvany_miatt_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da748529-7189-4dd4-ba5e-50c8e6efd6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153f4f3b-2424-43af-8495-a2810640c263","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Harmadaval_dragultak_a_zoldsegek_a_jarvany_miatt_Nemetorszagban","timestamp":"2020. április. 26. 12:11","title":"Harmadával drágultak a zöldségek a járvány miatt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2021 első negyedévétől Európában is szigorítani fog a hirdetési feltételein: aki reklámot akar futtatni, azonosítania kell magát.","shortLead":"A Google 2021 első negyedévétől Európában is szigorítani fog a hirdetési feltételein: aki reklámot akar futtatni...","id":"20200427_google_hirdetes_atlathatosag_szemelyazonossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752d9627-f023-45d3-a912-f787a5f7971b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_google_hirdetes_atlathatosag_szemelyazonossag","timestamp":"2020. április. 27. 06:03","title":"Bekeményít a Google, jön a személyazonosság-ellenőrzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hirdetés szerint terméktesztelőket keres a cég, ám ez nem igaz.","shortLead":"Egy hirdetés szerint terméktesztelőket keres a cég, ám ez nem igaz.","id":"20200426_Csalokra_figyelmeztet_a_Lidl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed1f03a-30bf-4b26-94cf-29201886f8f1","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Csalokra_figyelmeztet_a_Lidl","timestamp":"2020. április. 26. 09:47","title":"Csalókra figyelmeztet a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]