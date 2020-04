Bár a jelenlegi helyzeten már nem változtat, épp a jövőbeli intézkedések miatt keresik sokan a magyarázatot Amerikában is arra, honnan terjedhetett szét a pusztító koronavírus-járvány. Van, aki szerint akár a nagy januári technológiai show, a világ minden pontjáról rengeteg látogatót vonzó CES is melegágya lehetett a fertőzésnek.

Bizonyítékot szerezni nehéz, sőt inkább lehetetlen arra vonatkozóan, hogy ki és mikor lehetett a koronavírus-járvány úgy nevezett "nulladik betege" – azaz a fertőzés terjesztője ott, ahol addig senki nem volt még fertőzött – az Egyesült Államokban. A napokban azonban egy érdekes hír jelent meg azzal kapcsolatban, hogy akár a januári Las Vegas-i CES, a szórakoztató elektronika és a technológia éves nagy nemzetközi seregszemléje is szétszórhatta a járványt.

Az APM Reports egy férfiről ír, akinek a tesztjéből kiderült, hogy átesett a koronavírus-fertőzésen, bár ezt a betegsége alatt nem tudatosította. Az illető az austini Texasi Egyetem professzora, aki egy francia székhelyű globális energiacégnél dolgozik. Kiderült, hogy a CES után rövid idővel beteg lett, egy „nagyon kemény influenzán” esett át, de szerencsére felgyógyult belőle. A mostani tesztből következtetett arra, hogy akár a CES-en elkapott koronavírus-fertőzésről is szó lehetett. Azt is elmondta az idézett médiumnak, hogy a visszafelé út során, a repülőtér várójában figyelt fel arra, sokan néznek ki elég megviseltnek, de akkor ezt a partizásoknak tudta be, most viszont másképp gondolja. Rosszullétével nem volt egyedül, sokan tweeteltek hasonlókat. És a tünetek ma már jól ismertek: láz, száraz köhögés, fáradtság. Ráadásul azóta már három, a koronavírushoz köthető, korábbi halálesetről is beszámoltak, mindhárom a kaliforniai Santa Clarában, Amerika legfontosabb tech-központjában történt, ahonnan sokan részt vettek a CES-en.

© APM Reports

Egyelőre csupán feltételezésekről van szó, de az mindenesetre elgondolkodtató, hogy a kiállításon a szervezők szerint legalább 170 ezren vettek részt, és kicsivel több mint száz ember érkezett Wuhanból. A Kaliforniai Egyetem professzora, Peter Chin-Hong szerint igen gyanús, hogy pont Sant Clara megye számít a járvány egyfajta központjának, holott San Francisco jóval logikusabb lenne, ezért is vizsgálódik az ügyben. Mindenesetre a Szilícium-völgyet is magába foglaló Santa Clara megye több mint 150 vállalata vett részt kiállítóként a CES-en, és kínai vezetők is nagy számban vettek részt a seregszemlén. Egy fertőzéshez pedig nem is lehetne jobb helyszínt elképzelni egy ilyen kiállításnál, ahol rengeteg az ember, számos kézfogásra, ölelésre kerül sor reggel, délben, este. Chin-Hong szerint mindez rámutat arra, hogy mennyire egyetemes lehetett a vírus terjedése abban az időben, amikor még azt hitték, hogy a járvány Kínában izolálódik.

A CES mögött álló ipari szervezet, a Consumer Technology Association (CTA) szóvivője viszont nem lát bizonyítékot a CES és a járvány összekapcsolására. „A CES résztvevőinek egészsége, biztonsága kiemelt prioritás, és minden évben óvintézkedéseket teszünk a résztvevők védelme érdekében. Nincs tudomásunk a CES 2020-hoz kapcsolt, megerősített COVID-19-es esetekről, egyetlen egészségügyi tisztviselőtől, kormányzati hatóságtól nem hallottunk ilyenről” – nyilatkozta a szóvivő a Digital Trendsnek.

Azt is hozzátette, hogy ezzel együtt megértik és osztják az aggodalmakat, és ösztönzik a vírus terjedésének megismerésére irányuló erőfeszítéseket. Elkötelezték magukat arra, hogy megismerjék, hogyan terjed a koronavírus, és hogyan lehet megakadályozni jövőbeni terjedését. A maguk részéről a jövőbeni CTA-eseményeket közegészségügyi szakértők ajánlása alapján szervezik, és kiemelten kezelik a résztvevők egészségét és biztonságát.

Nyilvánvalóan további kutatásokra van szükség annak kiderítéséhez, valóban szuperterjesztő esemény volt-e a CES. Egy ilyen nyomozás eredménye hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben elkerülhessük egy ilyen tragédia megismétlődését.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.