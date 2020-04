Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt eddig 23 521 ember hunyt el a dél-európai országban.","shortLead":"A koronavírus miatt eddig 23 521 ember hunyt el a dél-európai országban.","id":"20200427_spanyolorszag_fertozes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52de99b-a489-4e5b-bdd3-1237951ddaca","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_spanyolorszag_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 16:40","title":"Százezren gyógyultak már fel a fertőzésből Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200426_orvan_viktor_mobilja_telefonja_koronavirus_szovodmeny_windows10_kereso_apple_iphone_12","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d03e77-aa7f-448a-b94d-2d86991b5048","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_orvan_viktor_mobilja_telefonja_koronavirus_szovodmeny_windows10_kereso_apple_iphone_12","timestamp":"2020. április. 26. 12:03","title":"Ez történt: egy egyszerű Nokiát villantott Orbán Viktor, jó okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2021 első negyedévétől Európában is szigorítani fog a hirdetési feltételein: aki reklámot akar futtatni, azonosítania kell magát.","shortLead":"A Google 2021 első negyedévétől Európában is szigorítani fog a hirdetési feltételein: aki reklámot akar futtatni...","id":"20200427_google_hirdetes_atlathatosag_szemelyazonossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752d9627-f023-45d3-a912-f787a5f7971b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_google_hirdetes_atlathatosag_szemelyazonossag","timestamp":"2020. április. 27. 06:03","title":"Bekeményít a Google, jön a személyazonosság-ellenőrzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több ország kezdi fejleszteni a kerékpárutakat, a koronavírus-járvány miatt ugyanis a tömegközlekedésnél jóval biztonságosabb kerékpárra pattanni. Budapest sem maradt ki a sorból, a Nagykörút Üllői út és Váci út közötti szakaszán is ideiglenes sávot létesítenek a bringásoknak. \r

","shortLead":"Egyre több ország kezdi fejleszteni a kerékpárutakat, a koronavírus-járvány miatt ugyanis a tömegközlekedésnél jóval...","id":"20200427_Elhozza_a_varosi_biciklizes_aranykorat_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e78fc5-b6fe-41ea-a389-7f588a9268d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200427_Elhozza_a_varosi_biciklizes_aranykorat_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 16:11","title":"A koronavírus elhozhatja a városi biciklizés aranykorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1257dd-811b-4aa4-bcd6-c6bca9f09050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a jelenlegi helyzeten már nem változtat, épp a jövőbeli intézkedések miatt keresik sokan a magyarázatot Amerikában is arra, honnan terjedhetett szét a pusztító koronavírus-járvány. Van, aki szerint akár a nagy januári technológiai show, a világ minden pontjáról rengeteg látogatót vonzó CES is melegágya lehetett a fertőzésnek.

","shortLead":"Bár a jelenlegi helyzeten már nem változtat, épp a jövőbeli intézkedések miatt keresik sokan a magyarázatot Amerikában...","id":"20200427_koronavirus_jarvany_ces_2020_usa_nulladik_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e1257dd-811b-4aa4-bcd6-c6bca9f09050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef91c48-45c1-4e4e-9ddc-2df171f0cd20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_koronavirus_jarvany_ces_2020_usa_nulladik_beteg","timestamp":"2020. április. 27. 00:03","title":"Van, aki állítja, van, aki vitatja: koronavírus-szuperterjesztő volt a CES?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban az elmúlt 24 órában 242-tel 22 856-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, míg előző napi 369-cel - közölte vasárnap este a francia egészségügyi minisztérium, miközben a kormányzat megkezdte az egyeztetéseket a kijárási korlátozásokat május 11-én felváltó óvintézkedésekről.","shortLead":"Franciaországban az elmúlt 24 órában 242-tel 22 856-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, míg...","id":"20200426_Javul_a_helyzet_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f61308-cb71-4a4a-95f3-0dcee270fd8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Javul_a_helyzet_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 26. 20:59","title":"Javul a helyzet Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca57769-1f32-46f7-a49a-7c51f930c1c1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A friss húsárut kínáló piacokon élő állatokat – és kéz alatt vadállatokat – is árulnak, utóbbiakat belföldön tilos eladni, de exportjukat a kínai állam még támogatja is.","shortLead":"A friss húsárut kínáló piacokon élő állatokat – és kéz alatt vadállatokat – is árulnak, utóbbiakat belföldön tilos...","id":"202017__kinai_huspiacok__vadallatkereskedelem__europai_atjarohaz__a_vadon_szava","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aca57769-1f32-46f7-a49a-7c51f930c1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f86a045-dd9d-4062-b8ee-dd8449933037","keywords":null,"link":"/360/202017__kinai_huspiacok__vadallatkereskedelem__europai_atjarohaz__a_vadon_szava","timestamp":"2020. április. 27. 17:15","title":"Újranyitnak a bezárt kínai piacok – ilyenről indult a koronavírus is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46c696c-630f-4a17-a9fa-8d05fb784fc0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ázsiai-csendes-óceáni gazdasági együttműködés (APEC) tagországaiban 2,7 százalékos GDP-csökkenést vár az idén a szervezet titkársága.","shortLead":"Az ázsiai-csendes-óceáni gazdasági együttműködés (APEC) tagországaiban 2,7 százalékos GDP-csökkenést vár az idén...","id":"20200426_Az_iden_27_szazalekos_GDPcsokkenesre_szamitanak_az_azsiaicsendesoceani_gazdasagi_tersegben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a46c696c-630f-4a17-a9fa-8d05fb784fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c29836-6a08-402f-9c4a-d67e4f6caff2","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Az_iden_27_szazalekos_GDPcsokkenesre_szamitanak_az_azsiaicsendesoceani_gazdasagi_tersegben","timestamp":"2020. április. 26. 18:18","title":"Az idén 2,7 százalékos GDP-csökkenésre számítanak az ázsiai-csendes-óceáni gazdasági térségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]