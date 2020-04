Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e1927eb-bd2a-4129-b535-920844153c0c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szakértők óvatosságra intő szavai ellenére a nyugat-balkáni országok a koronavírus-járvány miatt leállított élet újraindítását tervezik, Belgrád és Szkopje az elhalasztott parlamenti választás új időpontján gondolkodik, a turizmustól függő Montenegró pedig a strandok megnyitását készíti elő, hogy túléljék a helyi vállalkozások.","shortLead":"A szakértők óvatosságra intő szavai ellenére a nyugat-balkáni országok a koronavírus-járvány miatt leállított élet...","id":"20200426_Montenegro_mar_a_strandok_megnyitasan_gondolkodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e1927eb-bd2a-4129-b535-920844153c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30edc96c-67e3-4fe4-8f38-90dc172ae87d","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Montenegro_mar_a_strandok_megnyitasan_gondolkodik","timestamp":"2020. április. 26. 10:14","title":"Montenegró már a strandok megnyitásán gondolkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15441a18-b221-4098-a73e-9100c19b764a","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az autók királya még mindig nem szabadidő-autó, hanem egy nagy limuzin! Sok mindenért lehet kárhoztatni a Bentley-t – például éppen a divatterepjárójuk miatt –, de azt el kell ismerni: a Flying Spur minden részletében ott van a hagyományos uralkodói fölény. Kölcsön kaptuk, kipróbáltuk.","shortLead":"Az autók királya még mindig nem szabadidő-autó, hanem egy nagy limuzin! Sok mindenért lehet kárhoztatni a Bentley-t –...","id":"20200426_bentley_flying_spur_teszt_velemeny_menetproba_a_korona_ekkove_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15441a18-b221-4098-a73e-9100c19b764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e815f8-4794-45d7-9482-86ed283e3df8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200426_bentley_flying_spur_teszt_velemeny_menetproba_a_korona_ekkove_","timestamp":"2020. április. 26. 16:30","title":"Bentley Flying Spur-teszt: a korona ékköve nem lehet SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7dc23f1-91e9-4f38-91c0-d8c8b322cb4c","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Teljes a leállás az utazási irodáknál, a gyengébb cégek egy-két hónapig bírják, az erősebbek pedig szeptemberig képesek kitartani. Az irodák igyekeznek megtartani az alkalmazottakat, ám ez csak a munkaidő- és a bérek csökkentésével sikerülhet, közben pedig kezelni kell a pénzüket azonnal visszakövetelő ügyfeleket és a nehezen fizető légitársaságokat – mondta a HVG-nek Horváth Balázs, az egyik legnagyobb üzleti utaztatással foglalkozó utazási iroda, a Weco-Travel ügyvezetője. Szerinte a válság utáni talpra állás lassú és részleges lesz.","shortLead":"Teljes a leállás az utazási irodáknál, a gyengébb cégek egy-két hónapig bírják, az erősebbek pedig szeptemberig képesek...","id":"20200425_Igy_probaljak_meg_tulelni_a_koronavirusjarvanyt_az_utazasi_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7dc23f1-91e9-4f38-91c0-d8c8b322cb4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d80ed4-5211-40ed-a960-46fa81353dbb","keywords":null,"link":"/kkv/20200425_Igy_probaljak_meg_tulelni_a_koronavirusjarvanyt_az_utazasi_cegek","timestamp":"2020. április. 25. 14:00","title":"Így próbálják meg túlélni a koronavírus-járványt az utazási cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0bc4b7-63b1-463d-8c7d-01338723fa3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legrosszabb forgatókönyv szerint egyszerre 14 ezer embernek kellene lélegeztetőgép Magyarországon. A korlátozásokat nagyon óvatosan kell feloldani, a kontaktusok csökkentésén túl egyéb intézkedésekre is szükség lesz.","shortLead":"A legrosszabb forgatókönyv szerint egyszerre 14 ezer embernek kellene lélegeztetőgép Magyarországon. A korlátozásokat...","id":"20200426_A_kormanynak_nagyon_pontosan_kell_kalibralnia_a_jarvany_terjedeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab0bc4b7-63b1-463d-8c7d-01338723fa3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043c8712-ba6c-4ca0-958d-ed9a9b6f8adc","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_A_kormanynak_nagyon_pontosan_kell_kalibralnia_a_jarvany_terjedeset","timestamp":"2020. április. 26. 14:10","title":" Kiderült, mi a legrosszabb koronavírus-forgatókönyv, amivel a kormány számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KSH már a járvány alatti munkaerőpiaci adatokat fog közölni, illetve még a járvány előtti kereseti adatokat. A Monetáris Tanács kamatdöntő ülést tart, de újabb beavatkozásra nem érdemes számítani.","shortLead":"A KSH már a járvány alatti munkaerőpiaci adatokat fog közölni, illetve még a járvány előtti kereseti adatokat...","id":"20200426_Kiderul_valojaban_hany_embert_rugtak_ki_Magyarorszagon_a_jarvanyhelyzet_elejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2161ad-5ad7-46bd-a1fa-5ae3bc3562dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Kiderul_valojaban_hany_embert_rugtak_ki_Magyarorszagon_a_jarvanyhelyzet_elejen","timestamp":"2020. április. 26. 08:48","title":"Kiderül, valójában hány embert rúgtak ki Magyarországon a járványhelyzet elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369bb870-7211-490b-9a5e-d2533cc6d298","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek szabad mozgását olyan gyorsan helyre kell állítani, amilyen gyorsan csak lehet, de maximális óvatosság mellett. Ugyanis egyetlen járványgóccá váló turisztikai helyszínről rengeteg országba szétterjedhet a vírus.","shortLead":"Az emberek szabad mozgását olyan gyorsan helyre kell állítani, amilyen gyorsan csak lehet, de maximális óvatosság...","id":"20200426_Nemet_kulugyminiszter_Elfogadhatatlan_kockazat_lenne_a_turisztikai_verseny_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=369bb870-7211-490b-9a5e-d2533cc6d298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a21bc8b-55f0-4ad6-80f5-e7074ef96e3d","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Nemet_kulugyminiszter_Elfogadhatatlan_kockazat_lenne_a_turisztikai_verseny_Europaban","timestamp":"2020. április. 26. 10:55","title":"Német külügyminiszter: Elfogadhatatlan kockázat lenne a turistákért folytatott verseny Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315c7758-89aa-42cd-ac03-0374eec03a20","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A munkavállalók szoronganak közalkalmazotti létük elvesztése miatt, sokan átverve érzik magukat, bár vannak intézmények, amelyeknek a vezetői üdvözölték a szerintük rugalmasabb működést lehetővé tevő változtatást.","shortLead":"A munkavállalók szoronganak közalkalmazotti létük elvesztése miatt, sokan átverve érzik magukat, bár vannak...","id":"202017__a_kultura_napszamosai__statuszvesztes__piaci_viszony__lassu_kivegzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=315c7758-89aa-42cd-ac03-0374eec03a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f86338-9217-49be-bb24-3e0e45a3089f","keywords":null,"link":"/360/202017__a_kultura_napszamosai__statuszvesztes__piaci_viszony__lassu_kivegzes","timestamp":"2020. április. 26. 08:15","title":"Időzített bomba lehet a kulturális szféra dolgozóinak státuszvesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új, magyar, de nemzetközi színtérre is szánt musical létrehozására szövetkeztek egy projektcég létrehozói.\r

","shortLead":"Új, magyar, de nemzetközi színtérre is szánt musical létrehozására szövetkeztek egy projektcég létrehozói.\r

","id":"202017_musical_neked_dacolva_a_jarvannyal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5823617-6792-481f-b574-31b640f59a2c","keywords":null,"link":"/360/202017_musical_neked_dacolva_a_jarvannyal","timestamp":"2020. április. 25. 12:00","title":"\"Utálják\" a musicalt, naná, hogy azt csinálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]