Remek specifikációkkal, azonban nem túl olcsón mutatkozott be a OnePlus 8-család. Sajnos már a használat első napjaiban panaszkodni kezdtek a felhasználók: nincs rendben a kijelző.

A napokban mutatták be a OnePlus új csúcstelefonjait, és jó pár szerencsés felhasználó már használhatja is ezeket. Az elvárások nagyok, különös tekintettel arra, hogy például a legkomolyabb képernyőtesztelő az egekig magasztalta a készülék kijelzőjét, és a OnePlus is szívesen hangoztatja, hogy ez az első okostelefonja 120 Hz-es kijelzővel, ami egymilliárd szín megjelenítésére képes. Azonban a korai felhasználók közel sem voltak ennyire elégedettek, és gyűltek a panaszok a OnePlus fórumán és a Redditen.

Az újdonsült tulajok azt nehezményezték, hogy zöld és fekete árnyalat jelenik meg telefonjuk kijelzőjén. Egyikük azt írta a Redditen, hogy kis fényerő mellett zöld folt van a kijelző bal felső sarkában, amitől a fekete sötétzöld lesz, a többi szín meg félelmetessé változik. Hasonlóról panaszkodott egy másik felhasználó a OnePlus fórumon, mondván, amikor a kijelző frekvenciája 120 Hz és alacsony a fényerő (mintegy 5-15 százalék körüli), a több fekete színt tartalmazó alkalmazások színezése egyenetlen, a szélek sötétebbek. 60 Hz-nél megszűnik a probléma.

© Imgur

Több felhasználó is javasolta megoldásként a DC Dimming bekapcsolását, azonban ez vegyes eredményekre vezetett. Szerencsére a OnePlus azonnal tolmácsolta a problémát fejlesztői csapatának, amiből sokan arra következtettek, hogy szoftveres gondról lehet szó. És valóban: megérkezett az OxygenOS 10.5.5 frissítés, és eltűnt a zöld árnyalat. Kissé érdekes viszont, hogy az új verzió módosítási naplója nem említi ezt a javítást, no de a lényeg, hogy van eredménye.

A OnePlus egyébként Samsung által gyártott kijelzőjét használ, és nemrégiben a Galaxy S20 Ultra tulajdonosai panaszkodtak hasonló gondokra egy szoftverfrissítés után. A Samsung ki is adott egy javítást, amely megoldotta a problémát.

