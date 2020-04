Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan hetek óta nem látták idős családtagjaikat, így nagyon hálásak voltak, hogy most beszélhettek velük.","shortLead":"Sokan hetek óta nem látták idős családtagjaikat, így nagyon hálásak voltak, hogy most beszélhettek velük.","id":"20200428_daru_idosotthon_latogatas_brusszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5536c5b2-ed69-4dc8-9eb8-29eef0120d07","keywords":null,"link":"/elet/20200428_daru_idosotthon_latogatas_brusszel","timestamp":"2020. április. 28. 18:30","title":"Daruval látogatták meg otthonban élő szeretteiket brüsszeliek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8249f9-1c92-4e7e-b581-383e7dcd764e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Angol nyelvből és informatikából is vállalnak ingyen online oktatást, de magányos idősekkel is szívesen tartják a kapcsolatot. ","shortLead":"Angol nyelvből és informatikából is vállalnak ingyen online oktatást, de magányos idősekkel is szívesen tartják...","id":"20200428_Onkentes_korrepetalas_lelki_segitsegnyujtas_CEU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b8249f9-1c92-4e7e-b581-383e7dcd764e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4132d4c7-2598-4f19-bd55-c22b1fcbd4ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Onkentes_korrepetalas_lelki_segitsegnyujtas_CEU","timestamp":"2020. április. 28. 15:19","title":"Korrepetálást és lelki segítségnyújtást is vállalnak a CEU önkéntesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalábbis ezt állítja a phenjani állami hírügynökség. Azt ugyanakkor nem tudni, mikori a szöveg.","shortLead":"Legalábbis ezt állítja a phenjani állami hírügynökség. Azt ugyanakkor nem tudni, mikori a szöveg.","id":"20200427_kim_dzsong_un_betegseg_mutet_eszak_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784944d6-0823-4dc3-ad29-594dca7f1c63","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_kim_dzsong_un_betegseg_mutet_eszak_korea","timestamp":"2020. április. 27. 15:44","title":"Mégis minden rendben? Kim Dzsong Un üzenetet küldött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A SMA-s kisfiú fél éve kapta meg a génterápiás kezelést.\r

","shortLead":"A SMA-s kisfiú fél éve kapta meg a génterápiás kezelést.\r

","id":"20200427_Zente_mar_biciklizik_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df116a84-bc18-4467-a30f-741bd81d5997","keywords":null,"link":"/elet/20200427_Zente_mar_biciklizik_is","timestamp":"2020. április. 27. 21:44","title":"Zente sokat fejlődött, már biciklizik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65ac09d-49e5-48ee-86bf-1195049d2f63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az év eleje és április 17. között regisztrált, a COVID-19-járványhoz kötődő összes angliai és walesi haláleset 22,6 százaléka nem kórházakban következett be.","shortLead":"Az év eleje és április 17. között regisztrált, a COVID-19-járványhoz kötődő összes angliai és walesi haláleset 22,6...","id":"20200428_idosotthonok_anglia_halalesetek_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d65ac09d-49e5-48ee-86bf-1195049d2f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa808cae-f040-4f44-b3f1-eb545bf393c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_idosotthonok_anglia_halalesetek_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 18:08","title":"Ezrekkel végez a koronavírus hetente a brit idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mun Csung In, a dél-koreai kormány biztonsági tanácsadója szerint az észak-koreai vezető haláláról szóló petykák tényleg csak pletykák.\r

","shortLead":"Mun Csung In, a dél-koreai kormány biztonsági tanácsadója szerint az észak-koreai vezető haláláról szóló petykák...","id":"20200427_kim_dzsong_un_betegseg_mutet_eszak_korea_del_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdaba28-a58f-4409-983d-f0a5e87a8fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_kim_dzsong_un_betegseg_mutet_eszak_korea_del_korea","timestamp":"2020. április. 27. 11:45","title":"Kim Dzsong Un \"él és virul\" Dél-Korea szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A parkokban túl sokan vannak, így több hely jut biztonságosan mindenkinek.","shortLead":"A parkokban túl sokan vannak, így több hely jut biztonságosan mindenkinek.","id":"20200428_Automentesse_teszik_New_York_160_kilometernyi_utcajat_hogy_ott_is_lehessen_setalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16022505-0510-4184-8cc4-637ebc1f50bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_Automentesse_teszik_New_York_160_kilometernyi_utcajat_hogy_ott_is_lehessen_setalni","timestamp":"2020. április. 28. 18:09","title":"Autómentessé teszik New York 160 kilométernyi utcáját, hogy ott is lehessen sétálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77620311-9d29-4037-b67b-76ff845e8366","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Támogatást kér az európai repülőgépgyártó óriás.","shortLead":"Támogatást kér az európai repülőgépgyártó óriás.","id":"20200427_Elverezhet_az_Airbus_pedig_sokkal_jobb_helyzetbol_kerult_a_valsagba_mint_rivalisa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77620311-9d29-4037-b67b-76ff845e8366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6559a2-8cda-4c90-ad00-65c669b24614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_Elverezhet_az_Airbus_pedig_sokkal_jobb_helyzetbol_kerult_a_valsagba_mint_rivalisa","timestamp":"2020. április. 27. 16:26","title":"Elvérezhet az Airbus, pedig sokkal jobb helyzetből került a válságba, mint riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]