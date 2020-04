Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c59a845-fd96-4f77-960c-533c94e48323","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ne higgyék, hogy a veszély elmúlt – figyelmeztet Falus András immunológus. Az akadémikus szerint nem szemrehányásnak szánták a kormánynak tett ajánlásaikat, de a jelenlegi rezsim különlegesen furcsa és indokolhatatlan lépéseket tesz. Hiába próbálnak segítő jobbot nyújtani, választ sem kaptak, a kommunikáció csődje, ami most történik – fogalmazott Falus.\r

\r

","shortLead":"Ne higgyék, hogy a veszély elmúlt – figyelmeztet Falus András immunológus. Az akadémikus szerint nem szemrehányásnak...","id":"20200428_Falus_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c59a845-fd96-4f77-960c-533c94e48323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d262f36-9027-459f-b6e8-d550bec58647","keywords":null,"link":"/360/20200428_Falus_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 28. 18:30","title":"Falus András a Home office-ban: \"A május 3-a utáni lazítás életveszélyes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517","c_author":"Fokasz Oresztész, Kovács Gábor","category":"360","description":"Az Európai Unió pillérei közül legalább kettőt, a munkaerő és az áruk szabad mozgását is veszélyezteti a járványhelyzet. Vagy sikerül megtartani ezeket, vagy vége a közösségnek. Egyelőre előbbi a valószínűbb.","shortLead":"Az Európai Unió pillérei közül legalább kettőt, a munkaerő és az áruk szabad mozgását is veszélyezteti...","id":"202017__fuvarozas__munkaeroaramlas__europa_valaszut_elott__es_megis_mozog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfe1194-766c-43b4-af30-8fb47fd03ff7","keywords":null,"link":"/360/202017__fuvarozas__munkaeroaramlas__europa_valaszut_elott__es_megis_mozog","timestamp":"2020. április. 28. 15:00","title":"Az Európai Unió puszta létét fenyegeti a koronavírus-járvány miatti befagyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezen a hétvégén az önkormányzatok még szigoríthatnak. ","shortLead":"Ezen a hétvégén az önkormányzatok még szigoríthatnak. ","id":"20200429_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7be7c0-0c7c-4bf6-88cc-424b99b7153e","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 29. 21:53","title":"Hétfőtől élnek az új kijárási szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d936afff-dd35-4f5b-b92e-9c9011eec0b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég haladt el mellettünk a 2,5 kilométer átmérőjű \"1998 OR2\" aszteroida – szerencsére biztos távolságban. ","shortLead":"Nemrég haladt el mellettünk a 2,5 kilométer átmérőjű \"1998 OR2\" aszteroida – szerencsére biztos távolságban. ","id":"20200429_1998_or2_aszteroida_kisbolygo_fold_hold_tavolsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d936afff-dd35-4f5b-b92e-9c9011eec0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c599f194-a0d5-42f0-bd06-312742a6bcb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_1998_or2_aszteroida_kisbolygo_fold_hold_tavolsag","timestamp":"2020. április. 29. 13:03","title":"Mutatunk egy ábrát, ilyen közel jött az előbb a Földhöz egy jókora aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63993ecd-adb6-4b01-9959-a2628ad92c08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elhunyt James Beggs, aki az űrsiklóprogram korai éveiben vezette az amerikai űrkutatási hivatalt (NASA). Szívelégtelenség következtében 94 éves korában a múlt héten érte a halál bethesdai otthonában.","shortLead":"Elhunyt James Beggs, aki az űrsiklóprogram korai éveiben vezette az amerikai űrkutatási hivatalt (NASA...","id":"20200428_meghalt_james_beggs_nasa_igazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63993ecd-adb6-4b01-9959-a2628ad92c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb7e707-f755-4fb2-bd71-a90b0f254b2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_meghalt_james_beggs_nasa_igazgato","timestamp":"2020. április. 28. 18:03","title":"Meghalt James Beggs, aki NASA-igazgatóként új űrkorszakot nyitott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e40b2ae-ecfb-465b-b183-5f0ecc0261f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A donorjelöltek a járványhíreket közlő kormányzati tájékoztató oldalon is jelentkezhetnek.","shortLead":"A donorjelöltek a járványhíreket közlő kormányzati tájékoztató oldalon is jelentkezhetnek.","id":"20200428_koronavirus_verplazma_gyogyultak_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e40b2ae-ecfb-465b-b183-5f0ecc0261f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25643634-51a1-49d1-a605-cdd67ffb2770","keywords":null,"link":"/elet/20200428_koronavirus_verplazma_gyogyultak_budapest","timestamp":"2020. április. 28. 15:10","title":"Így gyűjtik a vérplazmát a koronavírusból felgyógyultakból Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869da5e5-f9f0-4d49-a3fd-8a80c081ea8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg sokan attól tartanak, hogy az átállás a nettó nulla kibocsátású gazdaságra munkahelyek megszűnését eredményezné, ennek éppen a fordítottja igaz.","shortLead":"Míg sokan attól tartanak, hogy az átállás a nettó nulla kibocsátású gazdaságra munkahelyek megszűnését eredményezné...","id":"20200428_Tobb_munkahelyet_hoz_letre_a_karbonsemleges_atallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869da5e5-f9f0-4d49-a3fd-8a80c081ea8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac36cbe6-c98f-4d2f-a88c-2f9ec469e1ca","keywords":null,"link":"/zhvg/20200428_Tobb_munkahelyet_hoz_letre_a_karbonsemleges_atallas","timestamp":"2020. április. 28. 16:35","title":"Több munkahelyet hoz létre a karbonsemleges átállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c67e46-df8c-4c36-a68e-9199b624ad18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly adok-kapok alakult ki Putnokon a polgármester és a választáson a Fidesz ellen induló szervezet egy tagja között a járvány miatt gyűjtött adományok miatt.","shortLead":"Komoly adok-kapok alakult ki Putnokon a polgármester és a választáson a Fidesz ellen induló szervezet egy tagja között...","id":"20200429_putnok_koronavirus_ellenzek_adomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c67e46-df8c-4c36-a68e-9199b624ad18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771bda4d-f283-4ea3-a82d-a863879767b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_putnok_koronavirus_ellenzek_adomany","timestamp":"2020. április. 29. 17:33","title":"Putnok polgármesterének nem kell minden ellenzéki adomány, visszautalta a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]