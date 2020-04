Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a619761-b17b-4841-b136-f7d76ed3af87","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Alultervezték a költségeket, szokás szerint.","shortLead":"Alultervezték a költségeket, szokás szerint.","id":"20200430_olimpia_parizs_2024_vizes_kozpont_beruhazas_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a619761-b17b-4841-b136-f7d76ed3af87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa4805c-4e74-4272-b9f0-d9f79253a2b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_olimpia_parizs_2024_vizes_kozpont_beruhazas_dragulas","timestamp":"2020. április. 30. 12:34","title":"Párizsi olimpia: csak a vizes központ 62 milliárd lesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Módosították a kórházparancsnokokról szóló kormányrendeletet, így azok a nagyobb idősotthonokban is megjelenhetnek.","shortLead":"Módosították a kórházparancsnokokról szóló kormányrendeletet, így azok a nagyobb idősotthonokban is megjelenhetnek.","id":"20200429_Az_idosotthonokba_is_korhazparancsnokokat_kuldene_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30195f3-9ceb-4f6f-abd5-0c63e7e90148","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Az_idosotthonokba_is_korhazparancsnokokat_kuldene_a_kormany","timestamp":"2020. április. 29. 15:12","title":"Az idősotthonokba is kórházparancsnokokat küld a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d8c56d-886c-4b6b-9e26-2b1b0a455430","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Végy egy régi készüléket, tedd bele a legújabb és leggyorsabb chipkészleted, és áruld magadhoz képest jó áron. Körülbelül így szól az új iPhone SE receptje – kipróbáltuk a 200 ezer forint alá becsúszó mobilt.","shortLead":"Végy egy régi készüléket, tedd bele a legújabb és leggyorsabb chipkészleted, és áruld magadhoz képest jó áron...","id":"20200428_uj_iphone_se_2020_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06d8c56d-886c-4b6b-9e26-2b1b0a455430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8bc1f4-9f00-419d-920d-32b704149bac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_uj_iphone_se_2020_teszt_velemeny","timestamp":"2020. április. 28. 20:00","title":"Időgép nem rossz áron: teszten a kicsiben nagy 2020-as iPhone SE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több jótékonysági szervezetnek is segít pénzt gyűjteni a TikTok a rendszerbe nemrég beemelt adománygyűjtő matricákkal.","shortLead":"Több jótékonysági szervezetnek is segít pénzt gyűjteni a TikTok a rendszerbe nemrég beemelt adománygyűjtő matricákkal.","id":"20200429_tiktok_bytedance_adomanygyujtes_matrica","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2353492e-a50f-43b5-9aad-c9e6f089cb08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_tiktok_bytedance_adomanygyujtes_matrica","timestamp":"2020. április. 29. 10:03","title":"Pénzgyűjtő matricákkal szállt be a bajba jutott gyerekeket segítő kampányba a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökre újabb 12 ember vesztette életét itthon a járványban, a virágüzletek már pénteken kinyithatnak, az gazdaságért felelős uniós biztos szerint 1500 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagra lenne szüksége az EU-nak. Percről percre a járványról a hvg.hu-val.","shortLead":"Csütörtökre újabb 12 ember vesztette életét itthon a járványban, a virágüzletek már pénteken kinyithatnak...","id":"20200430_Mar_312_aldozata_van_Magyarorszagon_a_koronairusnak__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8537c80-aee0-4358-8be8-3a1c0b3d863a","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Mar_312_aldozata_van_Magyarorszagon_a_koronairusnak__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 30. 07:16","title":"Már 312 áldozata van Magyarországon a koronavírusnak – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65534adf-7037-4543-9882-dcf2956bbd64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Február végén volt olyan nap, amikor 909 fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Február végén volt olyan nap, amikor 909 fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200430_koronavirus_fertozes_del_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65534adf-7037-4543-9882-dcf2956bbd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6848da47-659b-4dfc-a73a-f9f06eaf757a","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_koronavirus_fertozes_del_korea","timestamp":"2020. április. 30. 12:20","title":"Dél-Koreában nullára csökkent az új fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Tiszteletet érdemel, ahogyan a vakrepülésben navigáló orvosok világszerte leleplezik a koronavírus további gonosz trükkjeit. ","shortLead":"Tiszteletet érdemel, ahogyan a vakrepülésben navigáló orvosok világszerte leleplezik a koronavírus további gonosz...","id":"20200429_lelegeztetogep_heparin_Covid19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cb96a2-4add-4d46-927d-0889912f3174","keywords":null,"link":"/360/20200429_lelegeztetogep_heparin_Covid19","timestamp":"2020. április. 29. 18:00","title":"Kevesebb lélegeztetőgépet? Több heparint? Unortodox próbálkozások a Covid–19 kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban eddig közel hatvanezren hunytak el, az igazolt esetek száma pedig meghaladta az egymilliót. \r

","shortLead":"Az Egyesült Államokban eddig közel hatvanezren hunytak el, az igazolt esetek száma pedig meghaladta az egymilliót. \r

","id":"20200429_Mar_tobb_amerikai_halt_meg_koronavirusban_mint_a_vietnami_haboruban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84d5cb1-c2b8-487b-a619-7446aad716cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Mar_tobb_amerikai_halt_meg_koronavirusban_mint_a_vietnami_haboruban","timestamp":"2020. április. 29. 05:34","title":"Már több amerikai halt meg koronavírusban, mint a vietnami háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]