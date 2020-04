Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Olajág Otthonok egyik zuglói intézményben öt lakó fertőződött meg – írta a 444 Szirmai Viktor főigazgató a portálnak elmondta, hogy még két munkatársuknak lett pozitív a tesztje, ők már az elmúlt tíz-tizennégy napban nem dolgoztak, ugyanakkor az összes többi munkavállaló tesztje negatív.","shortLead":"Az Olajág Otthonok egyik zuglói intézményben öt lakó fertőződött meg – írta a 444 Szirmai Viktor főigazgató a portálnak...","id":"20200412_Egy_zugloi_idosotthonban_is_megfertozodott_ot_lako","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5888e581-9fb0-4a7b-9140-42d7fee9202b","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Egy_zugloi_idosotthonban_is_megfertozodott_ot_lako","timestamp":"2020. április. 12. 16:48","title":"Egy zuglói idősotthonban is megfertőződött öt lakó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bc6f14-1d66-4c49-9cbb-429992ff6223","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel készítői többek közt azt is megnézték, hogyan katapultál a kocsi 0-ról 200 km/h-ra.","shortLead":"A felvétel készítői többek közt azt is megnézték, hogyan katapultál a kocsi 0-ról 200 km/h-ra.","id":"20200414_videon_a_740_loeros_csaladi_kombi_az_uj_audi_rs6r","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00bc6f14-1d66-4c49-9cbb-429992ff6223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11250ef-bec2-4495-8e97-fb302385f18e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_videon_a_740_loeros_csaladi_kombi_az_uj_audi_rs6r","timestamp":"2020. április. 14. 11:21","title":"Videón a 740 lóerős családi kombi, az új Audi RS6-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint komoly erőfeszítésekre van szükség az intézetben annak érdekében, hogy felkészülhessenek a biztonságos ellátásra. ","shortLead":"Az Emmi szerint komoly erőfeszítésekre van szükség az intézetben annak érdekében, hogy felkészülhessenek a biztonságos...","id":"20200413_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea502208-d319-4c93-b8fb-017c694b0e45","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgato","timestamp":"2020. április. 13. 18:03","title":"Megvan az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet új főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Korea szerint rövid hatótávolságú rakéták lehettek.","shortLead":"Dél-Korea szerint rövid hatótávolságú rakéták lehettek.","id":"20200414_eszak_korea_kiloves_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d5102b-8558-490f-a54d-458fe7e61d6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_eszak_korea_kiloves_teszt","timestamp":"2020. április. 14. 08:44","title":"Valamit megint kilőtt a tenger felé Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f034ad8-228a-4db6-8998-99d0406d6aa1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A járvány pénzben mérhető hatását azonban meg lehet próbálni úgy is értelmezni, mennyibe kerül egy emberélet megmentése. Nem lesz könnyű számítás.","shortLead":"A járvány pénzben mérhető hatását azonban meg lehet próbálni úgy is értelmezni, mennyibe kerül egy emberélet...","id":"20200413_emberelet_ara_qaly_vsl_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f034ad8-228a-4db6-8998-99d0406d6aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20ceb48-c3c5-4755-87f5-50884cbaf428","keywords":null,"link":"/360/20200413_emberelet_ara_qaly_vsl_covid","timestamp":"2020. április. 13. 08:15","title":"Senkit sem kapcsolhatnak le a lélegeztetőgépről azért, mert valakinek az életét többre taksálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adhat-e a cég a adómentes pénzbeli juttatást a dolgozóinak, ha a koronavírus-járvány miatt foglalkoztatni nem tudja őket? – kérdezte az Adózóna egy olvasója.","shortLead":"Adhat-e a cég a adómentes pénzbeli juttatást a dolgozóinak, ha a koronavírus-járvány miatt foglalkoztatni nem tudja...","id":"20200412_adozona_ado_koronavirus_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ac5121-53bf-4f20-b63d-c5ac358dde77","keywords":null,"link":"/kkv/20200412_adozona_ado_koronavirus_tamogatas","timestamp":"2020. április. 12. 15:28","title":"Hiányzik egy rendelet ahhoz, hogy a cégek adómentesen támogathassák a járvány miatt kiesett dolgozóikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökországban szombaton is rekordmértékben, immár a napi 5000-et is meghaladó értékkel, 5138-cal nőtt a SARS-CoV-2 nevű vírussal újonnan diagnosztizáltak száma, és így az összes fertőzött száma 52 167-re emelkedett - derült ki Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter Twitter-fiókján megosztott adatokból.","shortLead":"Törökországban szombaton is rekordmértékben, immár a napi 5000-et is meghaladó értékkel, 5138-cal nőtt a SARS-CoV-2...","id":"20200412_Otezer_uj_fertozotett_regisztraltak_Torokorszagban_egy_nap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf39a180-547e-4f1b-b137-2b5201868382","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Otezer_uj_fertozotett_regisztraltak_Torokorszagban_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. április. 12. 16:33","title":"Ötezer új fertőzötett regisztráltak Törökországban egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12a07ff-9c3d-40b5-8060-d6f9fda0a521","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövető érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.","shortLead":"A feltételezett elkövető érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.","id":"20200413_nemi_eroszak_gyanuja_budapest_rendorseg_elfogas_nigeriai_egyetemista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f12a07ff-9c3d-40b5-8060-d6f9fda0a521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1781a40-52b1-45a9-9955-f13431d5d68e","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_nemi_eroszak_gyanuja_budapest_rendorseg_elfogas_nigeriai_egyetemista","timestamp":"2020. április. 13. 11:31","title":"Elfogtak egy nigériai egyetemistát, aki a gyanú szerint megerőszakolt egy szexmunkást Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]