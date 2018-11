Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60f8f8a7-1d92-4b0c-b74d-f6331051c9d5","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ami nem sikerült Ocean’s 8-nek, azt megcsinálják a Nyughatatlan özvegyek: egy nyolcvanas évekbeli brit tévésorozat remek mozifilmes adaptációja bizonyítja be, hogy az erős női karakterek ma sem attól lesznek menők, ha leutánozzák a férfiakat. Hanem attól, ahogy sérülékenységüket is vállalva rálépnek az őket átverő alfahímek tökeire. Kritika.","shortLead":"Ami nem sikerült Ocean’s 8-nek, azt megcsinálják a Nyughatatlan özvegyek: egy nyolcvanas évekbeli brit tévésorozat...","id":"20181116_nyughatatlan_ozvegyek_kritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60f8f8a7-1d92-4b0c-b74d-f6331051c9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace58ab8-ca3a-4816-b894-08a01d411617","keywords":null,"link":"/kultura/20181116_nyughatatlan_ozvegyek_kritika","timestamp":"2018. november. 16. 20:00","title":"Egyik oldalon az alábecsült nők, a másikon az öntelt férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d1df1b-e0d0-45f5-98db-be9593950e62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Abszurd, hogy ilyen rendezvényeket kell tartani ahhoz, hogy emberek ételhez jussanak – mondta Alföldi Róbert a Heti Betevő tavalyi aukcióján, ahol ismert és feltörekvő magyar művészek ajánlottak fel egy-egy alkotást jótékony célra. A helyzet abszurditása azóta sem változott, csak most Mácsai Pál veszi át a stafétát.

","shortLead":"Abszurd, hogy ilyen rendezvényeket kell tartani ahhoz, hogy emberek ételhez jussanak – mondta Alföldi Róbert a Heti...","id":"20181116_heti_betevo_adomanygyujtes_macsai_pal_alfoldi_robert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d1df1b-e0d0-45f5-98db-be9593950e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f521292b-4c0e-4903-8d3e-291fca05c586","keywords":null,"link":"/elet/20181116_heti_betevo_adomanygyujtes_macsai_pal_alfoldi_robert","timestamp":"2018. november. 16. 15:33","title":"Alföldi Róbert és Rutkai Bori műveire is licitálhat, ha szeretne valami jót tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mantraszerűen ismételte a kormány hivatalos kommunikációját és/vagy hárított a Fidesz kommunikációs igazgatója az ATV élő adásában Nikola Gruevszki Magyarországra érkezésével kapcsolatban. Orbán Viktor szerint ez jogi ügy, de Hidvéghi Balázsnak láthatóan nehéz volt tagadnia, hogy valójában politikai is. A Magyarországra szökött volt macedón miniszterelnök furcsa repülőútjáról és autós fuvarjáról semmit sem tud, de szerinte ez így van jól.



","shortLead":"Mantraszerűen ismételte a kormány hivatalos kommunikációját és/vagy hárított a Fidesz kommunikációs igazgatója az ATV...","id":"20181115_Megis_egy_volt_miniszterelnok__a_Fidesz_magyarazza_Gruevszki_szokeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d06a674-2df1-49f8-a542-cbe508231b98","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Megis_egy_volt_miniszterelnok__a_Fidesz_magyarazza_Gruevszki_szokeset","timestamp":"2018. november. 15. 20:13","title":"„Mégis egy volt miniszterelnök” – a Fidesz zavarosan magyarázza Gruevszki szökését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37069f5b-54f7-4e32-90b2-5ebcc2cdac88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezer aktivista foglalta el London öt legnagyobb hídját. Magyarok is vannak közöttük. ","shortLead":"Több ezer aktivista foglalta el London öt legnagyobb hídját. Magyarok is vannak közöttük. ","id":"20181117_Hidfoglalo_magyarok_Londonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37069f5b-54f7-4e32-90b2-5ebcc2cdac88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb34105-8e1a-417e-b675-4afa54d54441","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Hidfoglalo_magyarok_Londonban","timestamp":"2018. november. 17. 16:33","title":"Hídfoglaló magyarok Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e20115-a39a-4736-ad09-f70ecaf2f1af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar szakértő szerint megváltozott az Egyesült Államok biztonsági stratégiája.","shortLead":"A magyar szakértő szerint megváltozott az Egyesült Államok biztonsági stratégiája.","id":"20181117_Visszaszoruloban_a_terrorizmus_a_vilagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2e20115-a39a-4736-ad09-f70ecaf2f1af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a003b92-4545-47cb-991f-a2af70141f72","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Visszaszoruloban_a_terrorizmus_a_vilagon","timestamp":"2018. november. 17. 09:13","title":"Visszaszorulóban a terrorizmus a világon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új alkotmányba viszont bekerül a magántulajdon, és talán a melegházasság is.","shortLead":"Az új alkotmányba viszont bekerül a magántulajdon, és talán a melegházasság is.","id":"20181116_Kuba_nem_lesz_tobbe_kommunista_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8865017c-5b28-4955-a4b4-c471cae7c664","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Kuba_nem_lesz_tobbe_kommunista_allam","timestamp":"2018. november. 16. 07:22","title":"Kuba nem lesz többé kommunista állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa44a9b-9c08-4951-ac2c-ae79b15c7ceb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zoran Zaev macedón miniszterelnök szerint lehetséges, hogy hivatali elődje, Nikola Gruevszki nem önként távozott az országból.","shortLead":"Zoran Zaev macedón miniszterelnök szerint lehetséges, hogy hivatali elődje, Nikola Gruevszki nem önként távozott...","id":"20181116_zoran_zaev_nikola_gruevszki_macedonia_magyarorszag_politikai_menedekjog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa44a9b-9c08-4951-ac2c-ae79b15c7ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa9e50e-a021-446e-b187-a3ca09cfafb0","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_zoran_zaev_nikola_gruevszki_macedonia_magyarorszag_politikai_menedekjog","timestamp":"2018. november. 16. 17:35","title":"Macedón miniszterelnök: Gruevszkit elrabolhatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86ae975-e561-41c4-a681-184de6a9e03d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Ötven év van mögöttem, ennyi elég volt” – mondta.\r

\r

","shortLead":"„Ötven év van mögöttem, ennyi elég volt” – mondta.\r

\r

","id":"20181117_Szorenyi_Levente_Baromi_jo_erzes_hogy_mar_nincs_dolgom_a_zenevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a86ae975-e561-41c4-a681-184de6a9e03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80c662a-3d62-4680-b65b-90a8f74568fd","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Szorenyi_Levente_Baromi_jo_erzes_hogy_mar_nincs_dolgom_a_zenevel","timestamp":"2018. november. 17. 09:13","title":"Szörényi Levente: Baromi jó érzés, hogy már nincs dolgom a zenével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]