Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c22dabfa-04b6-470d-ba09-d78d7052ae87","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Autójukban ülő híveknek tartott Istentiszteletet Budapesten a XI. kerületében, az őrmezői P+R parkolóban Illés Dávid, a Budai Református Gyülekezet lelkésze a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Autójukban ülő híveknek tartott Istentiszteletet Budapesten a XI. kerületében, az őrmezői P+R parkolóban Illés Dávid...","id":"20200503_Parkoloban_tartott_autos_istentiszteletet_egy_reformatus_pap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c22dabfa-04b6-470d-ba09-d78d7052ae87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdda77c-0b0b-40ef-93f6-df76f7fb570a","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Parkoloban_tartott_autos_istentiszteletet_egy_reformatus_pap","timestamp":"2020. május. 03. 15:28","title":"Parkolóban tartott autós istentiszteletet egy református pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy csokornyi, sajtószabadságot korlátozó esetet gyűjtött össze az Amnesty International a sajtószabadság május 3-i világnapja alkalmából. Világszerte számos helyen fenyegettek újságírókat vagy indítottak eljárást ellenük, mert kritizálták az új típusú koronavírus miatt járvány ellen hozott intézkedéseket.","shortLead":"Egy csokornyi, sajtószabadságot korlátozó esetet gyűjtött össze az Amnesty International a sajtószabadság május 3-i...","id":"20200503_Amnesty_A_jarvany_elleni_kuzdelemnek_tesz_keresztbe_aki_gyengiti_a_sajtoszabadsagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ba770c-1b81-4a94-870c-1f355de6ac8a","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Amnesty_A_jarvany_elleni_kuzdelemnek_tesz_keresztbe_aki_gyengiti_a_sajtoszabadsagot","timestamp":"2020. május. 03. 09:56","title":"Amnesty: A járvány elleni küzdelemnek tesz keresztbe, aki gyengíti a sajtószabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e319688c-81b4-4b4f-bd9c-db027a7f883a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sportdiplomata ellen egy névtelen bejelentés nyomán kezdtek el vizsgálódni. ","shortLead":"A sportdiplomata ellen egy névtelen bejelentés nyomán kezdtek el vizsgálódni. ","id":"20200503_korrupcios_botrany_uszas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e319688c-81b4-4b4f-bd9c-db027a7f883a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81453aed-2740-4c10-9fa6-67160958f410","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200503_korrupcios_botrany_uszas","timestamp":"2020. május. 03. 15:17","title":"Korrupcióval vádolják az Európai Úszó Szövetség tisztségviselőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16ae0ea-2e3f-49fa-bccb-916bf25de96f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A régóta működő NLC mellé indított egy másik, fizetős, női oldalt a Central Médiacsoport.","shortLead":"A régóta működő NLC mellé indított egy másik, fizetős, női oldalt a Central Médiacsoport.","id":"20200503_Anyak_napjan_indult_a_fizetos_Noklapjahu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f16ae0ea-2e3f-49fa-bccb-916bf25de96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a80b51-b3a9-45b7-bd6b-70104a2091ef","keywords":null,"link":"/kkv/20200503_Anyak_napjan_indult_a_fizetos_Noklapjahu","timestamp":"2020. május. 03. 19:18","title":"Anyák napján indult a fizetős Nőklapja.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15522115-4487-46b6-b25c-4a578cf4923e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1997-ben debütált első Prius óta eltelt évtizedekben a japán gyártó komoly hibrid tapasztalatokra tett szert.","shortLead":"Az 1997-ben debütált első Prius óta eltelt évtizedekben a japán gyártó komoly hibrid tapasztalatokra tett szert.","id":"20200504_toyota_hibridek_tul_a_15_million","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15522115-4487-46b6-b25c-4a578cf4923e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834bbd0a-6d90-4eef-a9bf-77564ff60976","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_toyota_hibridek_tul_a_15_million","timestamp":"2020. május. 04. 09:21","title":"Toyota hibridek: túl a 15 millión","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a745e8-fd23-458d-b695-7a49034164de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint \"elnökféle\" van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt eltűnt hazánk nevéből.","shortLead":"A főpolgármester szerint \"elnökféle\" van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt eltűnt hazánk nevéből.","id":"20200502_Karacsony_GergelyGoncz_Arpad_mutatta_meg_a_koztarsasag_jobbik_arcat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a745e8-fd23-458d-b695-7a49034164de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cc541f-23de-48af-98b0-e9496f9d5f47","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Karacsony_GergelyGoncz_Arpad_mutatta_meg_a_koztarsasag_jobbik_arcat","timestamp":"2020. május. 02. 20:49","title":"Karácsony Gergely: Göncz Árpád mutatta meg a köztársaság jobbik arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e02851-ae63-4467-bcd3-66a6a07c6cd5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok a következő években kizárólag szurkolóként vesz részt a hazai vízilabdaéletben.\r

","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok a következő években kizárólag szurkolóként vesz részt a hazai vízilabdaéletben.\r

","id":"20200504_benedek_tibor_uvse_vizilabda_visszavonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16e02851-ae63-4467-bcd3-66a6a07c6cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f220a35-d79d-4fcc-b6c7-88f8c82c022b","keywords":null,"link":"/sport/20200504_benedek_tibor_uvse_vizilabda_visszavonulas","timestamp":"2020. május. 04. 09:50","title":"Teljesen visszavonul a vízilabdától Benedek Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"Balavány György","category":"gazdasag","description":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","shortLead":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","id":"20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609e3645-aefc-487d-88ac-86e7ffea1c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","timestamp":"2020. május. 02. 15:44","title":"Balavány: Orbán a katasztrófát fogja sikernek nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]