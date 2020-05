Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 3,5 millió embert tartottak nyilván új típusú koronavírussal fertőzöttként vasárnap világszerte. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegség áldozatainak száma 243 ezer felett jár. A legtöbb fertőzött az USA-ban él.","shortLead":"Közel 3,5 millió embert tartottak nyilván új típusú koronavírussal fertőzöttként vasárnap világszerte. A SARS-CoV-2...","id":"20200503_84_ezerrel_tobb_koronavirusos_lett_egy_nap_alatt_a_vilagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0a5e14-e22f-460c-a1e2-63b4d2d01951","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_84_ezerrel_tobb_koronavirusos_lett_egy_nap_alatt_a_vilagban","timestamp":"2020. május. 03. 08:20","title":"84 ezerrel több koronavírusos lett egy nap alatt a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromezernél is több regisztrált fertőzött van már Magyarországon a friss, hétfő reggeli adatok szerint. Egy francia lap azon csodálkozik, hogy a válság közepén is megtartjuk az érettségit, sok országban ugyanis elhalasztották ezt, épp a koronavírus miatt. Járványhírek percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Háromezernél is több regisztrált fertőzött van már Magyarországon a friss, hétfő reggeli adatok szerint. Egy francia...","id":"20200504_Haromezer_felett_a_regisztralt_fertozottek_szama_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690b419f-a95e-47c3-b860-1a4b936f2f03","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Haromezer_felett_a_regisztralt_fertozottek_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 04. 07:13","title":"351-re nőtt az elhunytak száma Magyarországon – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d9148a-3aa7-4a5a-aafb-9d063d932c15","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Bernie Ecclestone szerint ennyit versenyt le is tudnának idén bonyolítani.","shortLead":"Bernie Ecclestone szerint ennyit versenyt le is tudnának idén bonyolítani.","id":"20200503_Ha_lesz_nyolc_futam_lesz_ervenyes_vilagbajnok_a_Forma1ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05d9148a-3aa7-4a5a-aafb-9d063d932c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fc17c0-1ddc-42cf-a80e-8cffdd3d0be7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200503_Ha_lesz_nyolc_futam_lesz_ervenyes_vilagbajnok_a_Forma1ben","timestamp":"2020. május. 03. 16:52","title":"Ha lesz nyolc futam, lesz érvényes világbajnok a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 30 éve a rendszerváltás után megalakult első Országgyűlésre emlékeztek Göncz Árpád szobránál az ellenzéki politikusok.","shortLead":"A 30 éve a rendszerváltás után megalakult első Országgyűlésre emlékeztek Göncz Árpád szobránál az ellenzéki politikusok.","id":"20200502_Goncz_Arpadrol_emlekezett_Hiller_es_Gyurcsany_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f76824-3797-4bc4-97ff-2845cf79361f","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Goncz_Arpadrol_emlekezett_Hiller_es_Gyurcsany_is","timestamp":"2020. május. 02. 19:50","title":"Gyurcsány a \"köztársaságnak hazudott önkényuralom köztársasági elnöknek hazudott bábjáról\" beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6363422-e2c3-4f94-9138-c92a31b482ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak az elektromos motorja 313 lóerős, amihez jön még 757 lóerő a benzines egységből. ","shortLead":"Csak az elektromos motorja 313 lóerős, amihez jön még 757 lóerő a benzines egységből. ","id":"20200504_Megfutotta_a_400_kmh_feletti_tempot_a_McLaren_uj_szupersportkocsija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6363422-e2c3-4f94-9138-c92a31b482ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5867bb2a-7c69-448a-b977-ee62420dd235","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_Megfutotta_a_400_kmh_feletti_tempot_a_McLaren_uj_szupersportkocsija","timestamp":"2020. május. 04. 13:41","title":"403 km/h-s tempóval közlekedik a McLaren új szupersportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c08910e-d83a-4192-80b6-1c7f1d43902d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Tesztjelleggel, 300 orvossal és 15 ezer beteggel startol az Egészségügyi Ellátó Központ rendszerén egy külsős cégek által 317 millióért bonyolított szolgáltatás. Az eredeti tervek szerint a tesztnek márciusban kellett volna véget érnie.","shortLead":"Tesztjelleggel, 300 orvossal és 15 ezer beteggel startol az Egészségügyi Ellátó Központ rendszerén egy külsős cégek...","id":"20200503_Indul_az_igazi_magyar_allami_tavgyogyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c08910e-d83a-4192-80b6-1c7f1d43902d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec023ec-c7e3-4313-9a26-4d1eadd55587","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200503_Indul_az_igazi_magyar_allami_tavgyogyitas","timestamp":"2020. május. 03. 17:00","title":"Indul az igazi magyar állami távgyógyítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán viszont akár talajmenti fagyok is lehetnek.","shortLead":"Szerdán viszont akár talajmenti fagyok is lehetnek.","id":"20200504_Huvosen_indul_a_het_de_egyre_melegebb_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0a03f0-4685-429a-b5d5-ed5912c57af9","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Huvosen_indul_a_het_de_egyre_melegebb_lesz","timestamp":"2020. május. 04. 08:06","title":"Hűvösen indul a hét, de egyre melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9514577d-d6a4-4ba6-af43-9e6cb6f63017","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy kisebb vagyonnal kell számolnia annak, aki kipróbálná a Valve új Half-Life játékát, az Alyxhoz ugyanis nem elég egér és billentyűzet: kompatibilis VR-eszköz, illetve az azt működtető, combos PC nélkül telepíteni sincs értelme. Aki viszont rendelkezik ilyesmivel, olyat láthat, ami egyelőre csak egy nagyon szűk rétegnek adatik meg.","shortLead":"Egy kisebb vagyonnal kell számolnia annak, aki kipróbálná a Valve új Half-Life játékát, az Alyxhoz ugyanis nem elég...","id":"20200502_half_life_alyx_teszt_kritika_htc_vive_cosmos_elite_vr_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9514577d-d6a4-4ba6-af43-9e6cb6f63017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262cb6e1-2a69-44ab-a331-eaf24409b844","keywords":null,"link":"/tudomany/20200502_half_life_alyx_teszt_kritika_htc_vive_cosmos_elite_vr_jatek","timestamp":"2020. május. 02. 20:00","title":"Zseniális az új Half-Life, csak ne lenne luxuscikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]