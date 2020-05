A koronavírus-járvány elleni küzdelemben az egyik legfontosabb tényező, hogy az orvosoknak legyen elég védőfelszerelésük a betegek kezeléséhez. Ha ugyanis ők is elkapnák a kórokozót, az az egészségügyi ellátórendszer összeomlását eredményezné. Az ő védelmükre talált ki nemrég egy magyar startup és egy budapesti kórház egy újfajta arcvédőt. Hasonló eszközzel jelentkezett az amerikai Stanford Egyetem egyik oktatója is.

A The Washington Post beszámolója szerint Manu Prakash biomérnök a szabadságáról visszatérve nem érezte jól magát, ezért rajta is elvégezték a koronavírustesztet. Bár az eredmény szerencsére negatív lett, Parkash biztos, ami biztos alapon kéthetes karanténba vonult otthonába. Ekkor jutott eszébe, hogy a hobbiját – a búvárkodást –, valamint a mérnöki munkáját egybe lehetne gyúrni.

Parkash a búvárkodáshoz használt arcmaszkot úgy alakította át, hogy ahhoz csatlakoztatni lehessen a viselőjét a vírustól megvédő levegőszűrőt. A végeredmény egy – a szűrő kicserlésével – többször is felhasználható eszköz lett, amit úgy lehet le- és felvenni, hogy közben egyetlen egyszer sem nyúl a viselője az arcához.

A Pneumask terveit az amerikai gyógyszerészeti hatóságnak is elküldte, ahol a szükséges engedélyeket is megkapta, így már el is kezdődhetett a gyártása. Parkash és csapata már 1500 darabot el is készített belőle – és már el is küldték azokat a frontvonalban dolgozó orvosoknak, további 7000 darab összeszerelését pedig hamarosan megkezdhetik. A végső cél, hogy 50 ezer darabot gyártsanak le a Pneumaskból.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.