Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa25efd0-b3f4-4444-886c-42dec5aada3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre népszerűbb konnektoros változatok mellett ez egy hagyományos, teljesítményorientált modell lesz. ","shortLead":"Az egyre népszerűbb konnektoros változatok mellett ez egy hagyományos, teljesítményorientált modell lesz. ","id":"20200504_Johet_a_Ford_Puma_ST","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa25efd0-b3f4-4444-886c-42dec5aada3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f09642-2633-42ca-b871-3586591a5ef0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_Johet_a_Ford_Puma_ST","timestamp":"2020. május. 04. 16:56","title":"Még idén jön a 200 lovas Ford Puma ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e47807f-e3e2-4871-97b3-3c9aa7f3b8d0","c_author":"Joó Hajnalka - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem sok támpontot kapott hétfőn, aki telefonon vagy járóbeteg-szakrendelések honlapjain próbált tájékozódni az egészségügyet érintő, május 4-étől élő változásokról. Az orvosok és rendelők többsége további iránymutatásra vár –legfontosabbként például arra, hogy ki hol, hogyan és mennyiért végzi majd az egyes vizsgálatokhoz előírt koronavírusteszteket. Az ígért miniszteri tájékoztató hétfő estig egyelőre viszont nem érkezett meg (csak a fogorvosokhoz, éjjel), az új rend így sok helyen még nem indul el a héten. ","shortLead":"Nem sok támpontot kapott hétfőn, aki telefonon vagy járóbeteg-szakrendelések honlapjain próbált tájékozódni...","id":"20200505_egeszegugy_koronavirus_kasler_fogorvos_teszt_ujraindulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e47807f-e3e2-4871-97b3-3c9aa7f3b8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20e1b8f-8ecf-4d3e-97ee-43dbf30a1197","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_egeszegugy_koronavirus_kasler_fogorvos_teszt_ujraindulas","timestamp":"2020. május. 05. 06:30","title":"Hiába indítaná újra Kásler az egészségügyet, annyi kérdőjelet hagyott, hogy egyelőre nem indul be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a54eeb5-4490-43a4-b393-effad834c5ed","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy dél-koreai cégnek korábban úgy kellett az emberek után hajítania aprócska hőmérőjét, a koronavírus-járvány berobbanása óta azonban viszik azt, mint a cukrot.","shortLead":"Egy dél-koreai cégnek korábban úgy kellett az emberek után hajítania aprócska hőmérőjét, a koronavírus-járvány...","id":"202018_lehajolnak_azaproert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a54eeb5-4490-43a4-b393-effad834c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25268def-8856-4916-aee2-9817c660cfa5","keywords":null,"link":"/360/202018_lehajolnak_azaproert","timestamp":"2020. május. 05. 14:00","title":"Senkinek nem kellett, repiajándék volt, most a járvány ellen vethetik be az okoslázmérőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül is, ma történelemből vizsgáznak.","shortLead":"Végül is, ma történelemből vizsgáznak.","id":"20200506_Orban_Viktor_NagyMagyarorszagterkeppel_kivan_sok_sikert_az_erettsegizoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23745ec-17e5-4afd-8ea4-a2ce00524597","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Orban_Viktor_NagyMagyarorszagterkeppel_kivan_sok_sikert_az_erettsegizoknek","timestamp":"2020. május. 06. 09:55","title":"Orbán Viktor Nagy-Magyarország-térképpel kíván sok sikert az érettségizőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötvenmillió forintot osztanak szét a járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe került művészek között, a zenészektől Trianon-dalt kérnek a pénzért.","shortLead":"Ötvenmillió forintot osztanak szét a járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe került művészek között, a zenészektől...","id":"20200504_Trianon_dalok_Petofi_Irodalmi_Muzeum_jarvany_tamogatas_palyazat_zeneszektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc749eb-4405-435b-b510-bdcce68fab57","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Trianon_dalok_Petofi_Irodalmi_Muzeum_jarvany_tamogatas_palyazat_zeneszektol","timestamp":"2020. május. 04. 18:32","title":"Trianon-dalokat kér a Petőfi Irodalmi Múzeum a járvány miatti támogatásra pályázó zenészektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d0ab06-587d-46e4-a1d6-cd8476a7b2e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eduline-nak nyilatkozó szaktanár szerint ismert szerzők műveivel kellett dolgozniuk a a diákoknak a hétfői középszintű magyarérettségin.","shortLead":"Az Eduline-nak nyilatkozó szaktanár szerint ismert szerzők műveivel kellett dolgozniuk a a diákoknak a hétfői...","id":"20200504_szaktanar_magyarerettsegi_2020_feladatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1d0ab06-587d-46e4-a1d6-cd8476a7b2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32adc09-a1c1-4185-a649-a64a10a846d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_szaktanar_magyarerettsegi_2020_feladatok","timestamp":"2020. május. 04. 12:25","title":"Szaktanár: Örülhettek a feladatoknak a magyarból érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136831a9-f43d-4486-a147-ba67443ffa25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház szerint betartották a protokollt.\r

","shortLead":"A kórház szerint betartották a protokollt.\r

","id":"20200505_Tudogyulladasa_es_laza_volt_a_kisfiunak_megsem_teszteltek_koronavirusra_a_Heim_Pal_Korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136831a9-f43d-4486-a147-ba67443ffa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00216a9f-d22e-4933-a26f-8fddf174b2f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Tudogyulladasa_es_laza_volt_a_kisfiunak_megsem_teszteltek_koronavirusra_a_Heim_Pal_Korhazban","timestamp":"2020. május. 05. 20:49","title":"Tüdőgyulladása és láza volt a kisfiúnak, mégsem tesztelték koronavírusra a Heim Pál Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6184c73f-a910-4275-9463-9f3c66822a8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A dokumentumot, amely a nők elleni erőszak felszámolására jött létre, Magyarország 2014-ben ugyan aláírta, de azóta sem ratifikálta.","shortLead":"A dokumentumot, amely a nők elleni erőszak felszámolására jött létre, Magyarország 2014-ben ugyan aláírta, de azóta sem...","id":"20200504_kdnp_isztambuli_egyezmeny_politikai_nyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6184c73f-a910-4275-9463-9f3c66822a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8136c84-fc94-4721-8529-7f477983030a","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kdnp_isztambuli_egyezmeny_politikai_nyilatkozat","timestamp":"2020. május. 04. 15:04","title":"Politikai nyilatkozatban mondaná ki a KDNP, hogy Magyarország nem kér az Isztambuli Egyezményből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]