[{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb tíz koronavírusos beteg halt meg Magyarországon, a fertőzöttek száma 46-tal emelkedett. Közben világszerte már 257 ezer fölé emelkedett a halálos áldozatok száma. Olvassa el itt a legfontosabb híreket a járványról percről percre.","shortLead":"Újabb tíz koronavírusos beteg halt meg Magyarországon, a fertőzöttek száma 46-tal emelkedett. Közben világszerte már...","id":"20200506_koronavirus_jarvany_fertozes_majus_6_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dab1fe-afd9-4f60-9992-2134d0a755e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_koronavirus_jarvany_fertozes_majus_6_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 06. 07:55","title":"Már 373 áldozata van a járványnak Magyarországon, 3,66 millió fertőzött világszerte – koronavírus-hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d748f9f-0ff6-48fb-b5ba-cd057c1055d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A The Stranglers billentyűse 71 éves volt.\r

","shortLead":"A The Stranglers billentyűse 71 éves volt.\r

","id":"20200505_Koronavirusban_meghalt_a_legkulonosebb_punkhos_Dave_Greenfield","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d748f9f-0ff6-48fb-b5ba-cd057c1055d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7269e0ef-e048-49aa-99e9-67be076bfdc2","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Koronavirusban_meghalt_a_legkulonosebb_punkhos_Dave_Greenfield","timestamp":"2020. május. 05. 09:19","title":"Koronavírusban meghalt a legkülönösebb punkhős, Dave Greenfield","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a nyitás előtt tömegek álltak sorban az Örs vezér téri üzlet előtt.","shortLead":"Már a nyitás előtt tömegek álltak sorban az Örs vezér téri üzlet előtt.","id":"20200505_ikea_nyitas_ors_vezer_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5678a550-e596-45ea-99ac-cfeeb782f123","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_ikea_nyitas_ors_vezer_ter","timestamp":"2020. május. 05. 13:07","title":"Kinyitott az IKEA Budapesten, megrohanták az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd42daa-5261-4701-a926-76dd2a54b108","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gene Simmons korábban arról beszélt a Bild Zeitungnak, hogy édesanyja – kímélendő őt – nemigen mesélt neki arról, mi történt vele a holokauszt idején. A német lap elkezdett nyomozni, és sok dokumentumot sikerült előásnia. Ezeket most megosztotta a világhírű zenésszel.","shortLead":"Gene Simmons korábban arról beszélt a Bild Zeitungnak, hogy édesanyja – kímélendő őt – nemigen mesélt neki arról, mi...","id":"20200506_Hajszalon_mult_hogy_tulelte_Mauthausent_a_KISSsztar_magyar_edesanyja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd42daa-5261-4701-a926-76dd2a54b108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ecf7cf-2439-43c6-b35d-cb92c117f1ae","keywords":null,"link":"/360/20200506_Hajszalon_mult_hogy_tulelte_Mauthausent_a_KISSsztar_magyar_edesanyja","timestamp":"2020. május. 06. 07:30","title":"Hajszálon múlt, hogy túlélte Mauthausent a KISS együttes sztárjának magyar édesanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba128e0-208c-48f6-bd88-79189dd8f4c3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kínára alapozza optimizmusát a Wall Street egyik legbefolyásosabb pénzintézete.","shortLead":"Kínára alapozza optimizmusát a Wall Street egyik legbefolyásosabb pénzintézete.","id":"20200505_Goldman_Sachs_a_globalis_gazdasag_tuljutott_a_nehezen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba128e0-208c-48f6-bd88-79189dd8f4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7884958b-ed62-4fac-9d00-8b3c428e507d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200505_Goldman_Sachs_a_globalis_gazdasag_tuljutott_a_nehezen","timestamp":"2020. május. 05. 16:33","title":"Goldman Sachs: a globális gazdaság túljutott a nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az abszolút csúcstartó a 2016-os év.","shortLead":"Az abszolút csúcstartó a 2016-os év.","id":"20200505_idojaras_aprilis_eghajlatvaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1eda76-3453-4860-b8f3-12a8e1e55c11","keywords":null,"link":"/elet/20200505_idojaras_aprilis_eghajlatvaltozas","timestamp":"2020. május. 05. 20:44","title":"Az idei április volt az egyik legmelegebb a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae5255bc-8bd6-459b-ba57-ed72e7757b7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hazai felmérés szerint a használt autók legalább harmadát adják el hamis kilométeróra-állással.","shortLead":"Egy hazai felmérés szerint a használt autók legalább harmadát adják el hamis kilométeróra-állással.","id":"20200505_BMW_oratekeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae5255bc-8bd6-459b-ba57-ed72e7757b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061b00da-2d7f-4db7-965e-08cf943aab46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_BMW_oratekeres","timestamp":"2020. május. 05. 16:14","title":"A BMW-kben a legnépszerűbb az óratekerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6fab4a-e7ce-40b0-a79d-976926fb16e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több feladatban aprólékosan kidolgozott válaszokat várnak.","shortLead":"Több feladatban aprólékosan kidolgozott válaszokat várnak.","id":"20200506_tortelenem_erettsegi_vizsga_szaktanari_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca6fab4a-e7ce-40b0-a79d-976926fb16e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d708d7f8-9284-415c-ae01-ff45b04e43e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_tortelenem_erettsegi_vizsga_szaktanari_velemeny","timestamp":"2020. május. 06. 10:12","title":"Szaktanár a történelemérettségiről: Nem könnyű az első fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]