[{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vera Jourová azért mondta azt, hogy figyelik a magyar kormány intézkedéseit, mert a liberális fősodor nyomás alá helyezte - magyarázta az igazságügyi miniszter.","shortLead":"Vera Jourová azért mondta azt, hogy figyelik a magyar kormány intézkedéseit, mert a liberális fősodor nyomás alá...","id":"20200510_Varga_Judit_Europai_Bizottsag_Jourova_felhatlamazasitorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b212680-7df0-48e0-8896-34665c1e2d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Varga_Judit_Europai_Bizottsag_Jourova_felhatlamazasitorveny","timestamp":"2020. május. 10. 11:09","title":"Varga Judit nem hagyta szó nélkül, hogy az Európai Bizottság alelnöke helyreigazította a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarországon a különböző közösségi hálózatokhoz csatlakozók aránya egyharmaddal magasabb az uniós átlagnál, az online vásárlásoknál viszont jóval óvatosabbak a magyarok, mint a nyugati-európaiak. Mindeközben a KSH legutóbbi felmérése szerint a hazai cégek egyharmadának még internetes honlapja sincs.","shortLead":"Magyarországon a különböző közösségi hálózatokhoz csatlakozók aránya egyharmaddal magasabb az uniós átlagnál, az online...","id":"202019_aktiv_ahalon_amagyarok_haromnegyede_sokanvadasznak_egeszsegugyi_informaciokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135019f6-12eb-4643-b8fb-0b4a9dd59872","keywords":null,"link":"/360/202019_aktiv_ahalon_amagyarok_haromnegyede_sokanvadasznak_egeszsegugyi_informaciokra","timestamp":"2020. május. 11. 13:00","title":"Nem csak a járvány miatt lógunk az uniós átlagnál is többet a hálón ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217c8542-1bf7-413f-bbb9-fc960b8550ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo nagysikerű játékára, az Animal Crossingra nem vonatkoznak a járványügyi szabályok, így aztán a találkozókat sem kell lemondani. Az amerikai demokrata politikus kapott is az alkalmon.","shortLead":"A Nintendo nagysikerű játékára, az Animal Crossingra nem vonatkoznak a járványügyi szabályok, így aztán a találkozókat...","id":"20200511_alexandria_ocasio_cortez_animal_crossing_new_horizons","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=217c8542-1bf7-413f-bbb9-fc960b8550ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db99a79-0d18-4bb1-8d9c-9404ea155d29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_alexandria_ocasio_cortez_animal_crossing_new_horizons","timestamp":"2020. május. 11. 10:33","title":"Nagyot ment Alexandria Ocasio-Cortez: a legjobb karanténjátékban látogatta meg szimpatizánsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284c10c0-b013-4803-978a-aa9d6811025b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szovjet tervezők egykoron vélhetően nem gondolták, hogy 2020-ban milyen futóművet tesznek majd autójuk alá.","shortLead":"A szovjet tervezők egykoron vélhetően nem gondolták, hogy 2020-ban milyen futóművet tesznek majd autójuk alá.","id":"20200511_ez_a_regi_moszkvics_szo_szerint_veszi_a_porig_ultetes_fogalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=284c10c0-b013-4803-978a-aa9d6811025b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30251ea5-beaa-4841-bd12-3fe57fb4ca41","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_ez_a_regi_moszkvics_szo_szerint_veszi_a_porig_ultetes_fogalmat","timestamp":"2020. május. 11. 06:41","title":"Ez a régi Moszkvics szó szerint veszi a porig ültetés fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lecsap a hidegfront.","shortLead":"Lecsap a hidegfront.","id":"20200510_Hetfon_meg_30_fok_lesz_kedden_mar_csak_18","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4473f0-9b38-4fa2-be18-1e9b80a89b40","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Hetfon_meg_30_fok_lesz_kedden_mar_csak_18","timestamp":"2020. május. 10. 09:09","title":"Hétfőn még 30 fok lesz, kedden már csak 18","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d23578-fbfa-4244-a3e4-22dd15ced32c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferencvárosban ingyen szűrést biztosítanak az időseknek, a DK-s vezetésű kerületekben pedig a munka nélkül maradtaknak adnak támogatást. Itthon eddig 3263 koronavírusos beteget regisztráltak, a világon már meghaladja a 4 milliót az összes igazolt fertőzött száma. Kövesse velünk a koronavírus-járványról szóló híreket percről percre!","shortLead":"Ferencvárosban ingyen szűrést biztosítanak az időseknek, a DK-s vezetésű kerületekben pedig a munka nélkül maradtaknak...","id":"20200510_50_uj_fertozott_Magyarorszagon_vilagszerte_tobb_mint_4_millioan_koronavirusosak__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d23578-fbfa-4244-a3e4-22dd15ced32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7044a645-299f-4e34-8197-f6a58c8cad9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_50_uj_fertozott_Magyarorszagon_vilagszerte_tobb_mint_4_millioan_koronavirusosak__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 10. 08:44","title":"Öngyilkos lehetett egy magyar férfi az egyik tengerjárón, újra felbukkant a koronavíus Vuhanban - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c179f11c-fd90-4455-a078-6b08893ef18a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Vlagyimir Putyin újraértelmezi a történelmet – mondta a HVG-nek Stark Tamás, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Úgy véli, az orosz elnök agresszív nacionalizmusában központi helyet foglal el a Szovjetunió második világháborús győzelme, amelyet most sem akárhogy ünnepeltek meg Oroszországban.","shortLead":"Vlagyimir Putyin újraértelmezi a történelmet – mondta a HVG-nek Stark Tamás, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont...","id":"202019_az_orosz_nagysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c179f11c-fd90-4455-a078-6b08893ef18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1312e066-150e-4521-90cc-7c3a954d177e","keywords":null,"link":"/360/202019_az_orosz_nagysag","timestamp":"2020. május. 10. 11:00","title":"„Az aranyozott kereszt és a vörös csillag fénye együtt ragyogja be az orosz múltat és a jelent”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990faf8-f764-4e83-a30f-4a797ff0cc08","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban a halálos áldozatok száma kis híján már elérte a 80 ezret.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a halálos áldozatok száma kis híján már elérte a 80 ezret.","id":"20200511_Mar_tobb_mint_41_millioan_fertozodtek_meg_a_koronavirussal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6990faf8-f764-4e83-a30f-4a797ff0cc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12889072-b313-4e33-9650-07fca40c80ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200511_Mar_tobb_mint_41_millioan_fertozodtek_meg_a_koronavirussal","timestamp":"2020. május. 11. 08:02","title":"Már több mint 4,1 millióan fertőződtek meg a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]