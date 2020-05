Ha már a nagy konkurensnek, a Qualcommnak van középkategóriás telefonokba szánt erős, ráadásul 5G-s lapkakészlete (Snapdragon 765), akkor már a MediaTek sem akar lemaradni. Igaz, újonnan bejelentett chipsetje nem 5G-s, de nem is ez a cél, az új lapkakészlet sokkal inkább a mobiljáték-központú eszközökre van kihegyezve.

Az új helio G85 a helio G80 utódja, és a célja, hogy remek játékélményt biztosítson az olcsóbb telefonokon is. Ennek jegyében tornázták fel a GPU (ARM Mali-G52) órajelét 1 GHz-re, a korábbi 950 MHz-ről, bár a GPU-architektúra változatlan maradt – írja az XDA-Developers. A chipset emellett HyperEngine-fejlesztéseket is tartalmaz, amelyek ugyancsak hozzájárulnak a zökkenőmentes játékhoz a mobileszközökön.

© Smartprix

A Mali-G52 GPU mellett a Helio G85 egy nyolcmagos CPU-val is büszkélkedhet (így volt ez a G80-nál is): két nagyteljesítményű Cortex-A75 magot (akár 2 GHz-en működve) és hat „energiatakarékos” Cortex-A55 magot (akár 1,8 GHz-en működve). A chip középkategóriájú képessége legfeljebb 48 megapixeles fényképezőgép és legfeljebb kettős 4G SIM-kártya támogatására utal, ezzel együtt a gyártó külön is kiemeli a mesterséges intelligenciával erősített fényképező funkciók támogatását, valamint a minimális energiafogyasztást. Mindemellett számos hálózati optimalizálást is kínál, valamint a bejövő hívások játék közbeni elhalasztásának képességét az adatkapcsolat megszakítása nélkül.

„A MediaTek azért bővített ki helio G családját, hogy több lehetőséget biztosítson az eszközgyártók számára az elit játékélményt nyújtó okostelefonok tervezéséhez” – mondta el Yenchi Lee, a MediaTek vezeték nélküli technológiákkal foglalkozó egységének vezérigazgató-helyettese, hozzátéve, hogy a helio G85 a lenyűgöző teljesítmény, a minimális energiafogyasztás és a játék további fejlesztéseinek kombinációját kínálja, hogy a felhasználók minél jobban élvezhessék a gyors és zökkenőmentes játékmenetet.

Az új chipkészlet amúgy már bekerült a nemrégiben bemutatkozott Redmi Note 9-be, azonban akkor még csak keveset lehetett tudni a lapkakészlet specifikációiról.

