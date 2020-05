Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a budapesti fertőzöttségi adatokat akarja tudni, kérése három nap alatt nem jutott el az illetékesekhez.","shortLead":"A főpolgármester a budapesti fertőzöttségi adatokat akarja tudni, kérése három nap alatt nem jutott el...","id":"20200510_Karacsony_A_Miniszterelnokseg_nem_tovabbitotta_a_levelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ef17b4-268c-4916-9f69-11fb7379ba1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Karacsony_A_Miniszterelnokseg_nem_tovabbitotta_a_levelem","timestamp":"2020. május. 10. 19:18","title":"Karácsony: A Miniszterelnökség nem továbbította a levelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0369c6b3-c8df-4a11-a822-f79b4980ef05","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Grammy-díjas soulénekes 66 éves volt. Teljesen rendben van, ha most szorong, fél, idegeskedik, nem bírja már a bezártságot, és frusztrálja a Facebook-ismerőseinek karantén idején is kalandos, tökéletes élete. Mentálisan könnyebben ki fogja azonban bírni ezt a nehéz időszakot, ha kicsit megfigyeli az állandó jelleggel és mindenhol csak problémákat észlelő agyát – üzeni Márky Ádám mindfulness tréner. 