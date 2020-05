Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél és vihar miatt adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Szél és vihar miatt adtak ki figyelmeztetést.","id":"20200511_vihar_szel_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd870756-0801-47c6-99a4-99d65ad29c7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_vihar_szel_idojaras_omsz","timestamp":"2020. május. 11. 06:04","title":"Napközben 31 fok is lehet, este érkezhet vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a67c6f6-f35b-4182-85b4-62e419101b93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zöldségek és a hús ára is tovább emelkedett, részben a járvány miatt.","shortLead":"A zöldségek és a hús ára is tovább emelkedett, részben a járvány miatt.","id":"20200510_Egy_honap_alatt_10_szazalekkal_dragult_a_gyumolcsok_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a67c6f6-f35b-4182-85b4-62e419101b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6b3ab9-e76b-4a66-9a05-9f14fbeae3c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200510_Egy_honap_alatt_10_szazalekkal_dragult_a_gyumolcsok_ara","timestamp":"2020. május. 10. 19:30","title":"Egy hónap alatt 10 százalékkal drágultak a gyümölcsök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f53aff0-34a1-448c-b4f5-af7b01ed2234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a lassú, óvatos nyitás is elképzelhetetlen védőeszközök nélkül. Jelenleg az arcmaszk és a kesztyű a legelterjedtebb, de egyre gyakrabban látni a mindennapokban is műanyag arcpajzsokat.","shortLead":"Még a lassú, óvatos nyitás is elképzelhetetlen védőeszközök nélkül. Jelenleg az arcmaszk és a kesztyű...","id":"20200512_koronavirus_arcmaszk_vagy_arcpajzs_hatekony_vedekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f53aff0-34a1-448c-b4f5-af7b01ed2234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed337af9-cb9c-4102-923b-d7139ad18e4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_koronavirus_arcmaszk_vagy_arcpajzs_hatekony_vedekezes","timestamp":"2020. május. 12. 08:03","title":"Felejtsük el a maszkot, az arcpajzs jobban véd a koronavírus ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","shortLead":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","id":"20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8607dba-5c60-4680-9dd1-9df817915d54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","timestamp":"2020. május. 12. 09:03","title":"Ez most a világ legkedveltebb okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799f6bff-789a-45d3-a8df-7e8394292d95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány miatt a nyári napforduló megünneplésére tervezett tömegrendezvényt sem lehet megtartani a Stonehenge-nél. Pedig ez az ünnep azon ritka alkalmak egyike, amikor a több ezer éves kőtömbök megközelíthetők.","shortLead":"A járvány miatt a nyári napforduló megünneplésére tervezett tömegrendezvényt sem lehet megtartani a Stonehenge-nél...","id":"20200512_Elmarad_az_ev_nagy_spiritualis_unnepe_is_lefujtak_a_bulit_a_Stonehengenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=799f6bff-789a-45d3-a8df-7e8394292d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfad0fa6-0a4e-406a-ad53-2f3e5933f0e5","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Elmarad_az_ev_nagy_spiritualis_unnepe_is_lefujtak_a_bulit_a_Stonehengenel","timestamp":"2020. május. 12. 10:24","title":"Elmarad az év nagy spirituális ünnepe is, lefújták a bulit a Stonehenge-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ismét lehet a buszsofőröktől jegyet venni, de csak szigorú óvintézkedések mellett.","shortLead":"Ismét lehet a buszsofőröktől jegyet venni, de csak szigorú óvintézkedések mellett.","id":"20200511_koronavirus_volanbusz_videk_szajmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bd3ee2-acb0-43f1-aaa4-5793915a9044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_koronavirus_volanbusz_videk_szajmaszk","timestamp":"2020. május. 11. 10:37","title":"Hétfőtől kötelező a szájmaszk a Volánbusz vidéki járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405867d8-bdba-436e-bb71-aad14f3bdc7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Némi öröm az ürömben, hogy a szerény lökettérfogatú erőforrás legalább nem három-, hanem négyhengeres.","shortLead":"Némi öröm az ürömben, hogy a szerény lökettérfogatú erőforrás legalább nem három-, hanem négyhengeres.","id":"20200511_15_literes_apro_motorral_is_gyartjak_a_hatalmas_mercedes_clst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405867d8-bdba-436e-bb71-aad14f3bdc7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8f9a5a-a7f3-457b-8ed6-8fa84876866b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_15_literes_apro_motorral_is_gyartjak_a_hatalmas_mercedes_clst","timestamp":"2020. május. 11. 09:21","title":"A hatalmas Mercedes CLS-t 1,5 literes apró motorral is gyártják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4031865f-0d87-4418-9726-f3a2314d89b7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A sűrűn lakott New Yorkban pusztít a koronavírus, Delhiben alig. Az elöregedett Észak-Olaszországban sokan haltak meg, Japánban nem. A forró afrikai országokban kevés a beteg, Brazíliában sok.","shortLead":"A sűrűn lakott New Yorkban pusztít a koronavírus, Delhiben alig. Az elöregedett Észak-Olaszországban sokan haltak meg...","id":"20200510_valogat_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4031865f-0d87-4418-9726-f3a2314d89b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f3e7f9-559a-42cb-a843-96f91e9431db","keywords":null,"link":"/360/20200510_valogat_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 14:00","title":"Milyen alapon válogat a koronavírus? Még a tudósok sem tudják, de már kutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]