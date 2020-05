Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Alkotmányos válságba jutott az EU, noha már így is van neki éppen elég gondja – írja a Bloomberg. Továbbra is aggodalmat vált ki a német alkotmánybírók döntése. ","shortLead":"Alkotmányos válságba jutott az EU, noha már így is van neki éppen elég gondja – írja a Bloomberg. Továbbra is...","id":"20200512_keddi_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5b2889-1e96-4d3f-a71f-d18ac7ab330b","keywords":null,"link":"/360/20200512_keddi_lapszemle","timestamp":"2020. május. 12. 07:30","title":"Biankó csekket kapott Budapest és Varsó? Ettől tartanak Európa hívei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d79a37-bb5e-4bb9-8c50-6c3590b54098","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A hamisított fertőtlenítőket és a jónak tűnő, de nagy védelmet nem kínáló szájmaszkokat már most nagy sikerrel adják el, a következő lépés a koronavírus ellen hatásosnak hazudott oltóanyag vagy gyógyszer lehet.","shortLead":"A hamisított fertőtlenítőket és a jónak tűnő, de nagy védelmet nem kínáló szájmaszkokat már most nagy sikerrel adják...","id":"20200511_interpol_koronavirus_hamis_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d79a37-bb5e-4bb9-8c50-6c3590b54098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e35ef66-bb9e-4e29-9599-4c05b0d56a5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_interpol_koronavirus_hamis_gyogyszer","timestamp":"2020. május. 11. 10:29","title":"Interpol: Bűnözők hamis koronavírus-gyógyszerekkel áraszthatják el a piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd7a039b-c698-42f1-b854-b4fa5ffd4767","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az egykori csúcskategóriás Audi egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket. ","shortLead":"Ez az egykori csúcskategóriás Audi egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket. ","id":"20200512_idokapszula_csak_218_kilometer_van_ebben_a_30_eves_elado_audi_v8ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd7a039b-c698-42f1-b854-b4fa5ffd4767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff6f5b5-bec1-4431-9385-5f08a536e8c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_idokapszula_csak_218_kilometer_van_ebben_a_30_eves_elado_audi_v8ban","timestamp":"2020. május. 12. 06:41","title":"Időkapszula: csak 218 kilométer van ebben a 30 éves eladó Audi V8-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","shortLead":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","id":"20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8607dba-5c60-4680-9dd1-9df817915d54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","timestamp":"2020. május. 12. 09:03","title":"Ez most a világ legkedveltebb okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL értesülése szerint a fiú szüleit hajnalban értesítették a buliból, hogy baj van.","shortLead":"Az RTL értesülése szerint a fiú szüleit hajnalban értesítették a buliból, hogy baj van.","id":"20200510_Hazibuli_kozben_kizuhant_az_ablakon_es_meghalt_egy_17_eves_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb65ec96-5095-4979-97c3-66a61d3455fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Hazibuli_kozben_kizuhant_az_ablakon_es_meghalt_egy_17_eves_fiu","timestamp":"2020. május. 10. 18:28","title":"Házibuli közben zuhant ki az ablakon, meghalt egy 17 éves fiú Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e43e521-6c75-4192-83d0-027fd34f9466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Folyamatosan bővül a német prémiumgyártó elektromosmodell-választéka, ám mivel a SUV-ok iránt jelentős a kereslet, például a sima A-osztályból nem készül majd e-változat.","shortLead":"Folyamatosan bővül a német prémiumgyártó elektromosmodell-választéka, ám mivel a SUV-ok iránt jelentős a kereslet...","id":"20200511_Mercedes_EQA_lesz_a_marka_legkisebb_elektromos_SUVja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e43e521-6c75-4192-83d0-027fd34f9466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153f0197-4867-4225-bf5b-cf48058c3306","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_Mercedes_EQA_lesz_a_marka_legkisebb_elektromos_SUVja","timestamp":"2020. május. 11. 15:48","title":"Mercedes EQA lesz a márka legkisebb elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80d299a-400d-4c68-8fef-a00f569546ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel négyezerrel többen haltak meg a járványban. ","shortLead":"Egy nap alatt közel négyezerrel többen haltak meg a járványban. ","id":"20200512_Vilagszerte_lassul_a_fertozes_terjedese_enyhen_nott_a_fertozottek_es_a_gyogyultak_szama_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e80d299a-400d-4c68-8fef-a00f569546ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55fa5f9-efb1-482a-b9df-d3fd65ffa28e","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Vilagszerte_lassul_a_fertozes_terjedese_enyhen_nott_a_fertozottek_es_a_gyogyultak_szama_is","timestamp":"2020. május. 12. 08:19","title":"Világszerte lassul a fertőzés terjedése, enyhén nőtt a gyógyultak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az Opus megveszi a Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t az E.On-tól, de ehhez előbb függetleníteni kell a cég üzemirányítási rendszerét.","shortLead":"Az Opus megveszi a Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t az E.On-tól, de ehhez előbb függetleníteni kell a cég üzemirányítási...","id":"20200512_600_millio_forintba_kerul_levalasztani_Meszarosek_aramhalozati_szerzemenyet_az_EOnrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e0f511-5893-49a0-8a04-8240b3553fb6","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_600_millio_forintba_kerul_levalasztani_Meszarosek_aramhalozati_szerzemenyet_az_EOnrol","timestamp":"2020. május. 12. 07:00","title":"600 millió forintba kerül leválasztani Mészárosék áramhálózati szerzeményét az E.On-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]