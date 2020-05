Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tej és a tojás is többe kerül.","shortLead":"A tej és a tojás is többe kerül.","id":"20200512_dragulas_gyumolcs_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbe6e9e-5d18-4dff-92d4-5cdc9beeb0e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_dragulas_gyumolcs_ksh","timestamp":"2020. május. 12. 12:23","title":"Rég nem látott ütemben drágultak a gyümölcsök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A filmet is elkezdik forgatni hamarosan, Nicolas Cage lesz a főszereplő.","shortLead":"A filmet is elkezdik forgatni hamarosan, Nicolas Cage lesz a főszereplő.","id":"20200512_Tiger_King_Netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb43f44-3427-4d93-bf56-36a327547e86","keywords":null,"link":"/kultura/20200512_Tiger_King_Netflix","timestamp":"2020. május. 12. 12:57","title":"Új részt készít a Tiger Kinghez a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már övé a Spanyolországban élő legidősebb nő címe, most még a járvány sem tudott kikezdeni vele.","shortLead":"Már övé a Spanyolországban élő legidősebb nő címe, most még a járvány sem tudott kikezdeni vele.","id":"20200513_113_evesen_gyozte_le_a_koronavirust_egy_no_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867a779a-b154-4b19-847a-ee800698885e","keywords":null,"link":"/elet/20200513_113_evesen_gyozte_le_a_koronavirust_egy_no_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. május. 13. 09:32","title":"113 évesen győzte le a koronavírust egy nő Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai kormányülésen előkerülhet a fővárosi korlátozások ügye, viszont a főpolgármesterrel még nem vitatták meg a kérdést.","shortLead":"A szerdai kormányülésen előkerülhet a fővárosi korlátozások ügye, viszont a főpolgármesterrel még nem vitatták meg...","id":"20200512_budapest_nyitas_korlatozas_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7477216e-dd69-46b1-b8cb-2127c8e7779b","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_budapest_nyitas_korlatozas_karacsony","timestamp":"2020. május. 12. 16:20","title":"Még nem tárgyalt a főváros a kormánnyal az újranyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412b838d-f7b3-41eb-b913-a8073618d76d","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A NER elmúlt 10 éve elérte, hogy a legelesettebbek is beletörődjenek abba: a rendszer ilyen marad. Politikai képviselet hiányában és a kisebb településeken gyakorlatilag láthatatlan ellenzék miatt mást nem is igen tehetnek. A kulcs a hatalom identitáspolitikája, amely elhiteti az alul lévőkkel, hogy ők is a társadalom részei, mondja Kovách Imre szociológus. Interjú.","shortLead":"A NER elmúlt 10 éve elérte, hogy a legelesettebbek is beletörődjenek abba: a rendszer ilyen marad. Politikai képviselet...","id":"20200513_NER_identitaspolitika_kovach_imre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=412b838d-f7b3-41eb-b913-a8073618d76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee7383e-60e2-4829-88b1-9762f6918ccc","keywords":null,"link":"/360/20200513_NER_identitaspolitika_kovach_imre","timestamp":"2020. május. 13. 06:50","title":"Megtaláltuk a politikai mesterművet a NER rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315563af-3216-41a0-9070-17239be41fbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap és hétfőn is újabb koronavírusos eseteket dokumentáltak, ezután hozták meg a döntést a hatóságok.","shortLead":"Vasárnap és hétfőn is újabb koronavírusos eseteket dokumentáltak, ezután hozták meg a döntést a hatóságok.","id":"20200512_tesztelik_egesz_vuhant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=315563af-3216-41a0-9070-17239be41fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e17e2b4-8f67-42a8-b5bb-8094fbe3690d","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_tesztelik_egesz_vuhant","timestamp":"2020. május. 12. 10:09","title":"A 11 milliós Vuhan összes lakosát tesztelik koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljes tisztújítás következik, miután mind az öt elnökségi tag felállt. Az elnök áprilisban az Index értesülése szerint milliárdokat kért a sportért felelős államtitkárságtól.","shortLead":"Teljes tisztújítás következik, miután mind az öt elnökségi tag felállt. Az elnök áprilisban az Index értesülése szerint...","id":"20200513_teniszszovetseg_elnokseg_lemondas_tisztujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9b1d63-2ba0-45be-805d-ec026a0b3f45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_teniszszovetseg_elnokseg_lemondas_tisztujitas","timestamp":"2020. május. 13. 22:34","title":"Óriási a hiány, lemondtak az elnökségi tagok a teniszszövetségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702eb2db-245e-4dd6-bf94-ce352aaaa2bb","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Két játékállat filozofálgat a lét nagy kérdéseiről Budapesten és Los Angelesben Enyedi Ildikó Nyuszi és a csacsi, 27. sz. beszélgetés című karanténrövidfilmjében, amelyet a thesszaloniki filmfesztivál felkérésére készített. A HVG-nek adott interjújában a rendezőnő – aki maga is megfertőződött – elmeséli, hogy ő hogyan élte át a bezártságot, de beszél készülő új játékfilmjéről is. A premier időpontja a járvány miatt bizonytalan.","shortLead":"Két játékállat filozofálgat a lét nagy kérdéseiről Budapesten és Los Angelesben Enyedi Ildikó Nyuszi és a csacsi, 27...","id":"20200513_Enyedi_Ildiko_oktondisagrolleosztasrol_Tesztuzemmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=702eb2db-245e-4dd6-bf94-ce352aaaa2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f0c848-62b0-406f-8ab4-9af7dad171fb","keywords":null,"link":"/360/20200513_Enyedi_Ildiko_oktondisagrolleosztasrol_Tesztuzemmod","timestamp":"2020. május. 13. 15:00","title":"Enyedi Ildikó is elkapta a koronavírust, de közben leforgatott egy karanténfilmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]