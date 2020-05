Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Uniós állampolgárok milliói maradnak a Brexit után is Nagy-Britanniában, köztük rengetegen érkeznek Kelet-Európából.","shortLead":"Uniós állampolgárok milliói maradnak a Brexit után is Nagy-Britanniában, köztük rengetegen érkeznek Kelet-Európából.","id":"20200514_brexit_letelepedesi_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9a91ed-d7d5-4b50-95fa-46636241a6f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_brexit_letelepedesi_engedely","timestamp":"2020. május. 14. 19:32","title":"Százezer magyar kért letelepedési engedélyt a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Operatív Törzs szombati tájékoztatóján a családügyi államtitkár bejelentette, engedélyezik a napközis nyári táborokat, hamarosan pedig az ott alvós nyári táborokról is döntenek.","shortLead":"Az Operatív Törzs szombati tájékoztatóján a családügyi államtitkár bejelentette, engedélyezik a napközis nyári...","id":"20200516_Novak_Katalin_Lesznek_nyari_taborok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242f79fb-eb8f-4230-ab45-bee9107d4547","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Novak_Katalin_Lesznek_nyari_taborok","timestamp":"2020. május. 16. 11:21","title":"Novák Katalin: Lesznek nyári táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a54707-6f6a-4e0d-aba9-28e597a80e7d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Belgrádban tett bejelentést a kormányfő.","shortLead":"Belgrádban tett bejelentést a kormányfő.","id":"20200515_orban_viktor_koronavirus_felhatalmazas_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55a54707-6f6a-4e0d-aba9-28e597a80e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaca325a-3638-4a95-801b-417c77d546d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_orban_viktor_koronavirus_felhatalmazas_parlament","timestamp":"2020. május. 15. 13:13","title":"Orbán: Május végén visszaadhatjuk a parlamentnek a különleges felhatalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6088e457-cef2-417f-8d14-417c47471805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar szupermodell egy Instagram-interjúban jelentette be, hogy elkapta a kórt.","shortLead":"A magyar szupermodell egy Instagram-interjúban jelentette be, hogy elkapta a kórt.","id":"20200515_mihalik_eniko_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6088e457-cef2-417f-8d14-417c47471805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f78a49-7380-49ed-8339-5f1fafb9e596","keywords":null,"link":"/elet/20200515_mihalik_eniko_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 11:38","title":"Mihalik Enikő is átesett a koronavírus-fertőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A januári tragédia kilenc ember halálát okozta, köztük a kosaraslegenda 13 éves kislányáét.","shortLead":"A januári tragédia kilenc ember halálát okozta, köztük a kosaraslegenda 13 éves kislányáét.","id":"20200516_kobe_bryant_halalos_helikopter_baleset_jelents","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae0777a-fbe2-4660-b9c1-64ad676ec017","keywords":null,"link":"/elet/20200516_kobe_bryant_halalos_helikopter_baleset_jelents","timestamp":"2020. május. 16. 11:51","title":"Közzétették a jelentést Kobe Bryanték halálos helikopterbalesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2 százalékkal nőtt a magyar gazdaság az első negyedévben 2019 január-márciusához képest. Ennek az időszaknak a nagy részében még nem jelentek meg a koronavírus-járvány gazdasági hatásai. Az előző év végéhez képest 0,4 százalékos volt a visszaesés.","shortLead":"2 százalékkal nőtt a magyar gazdaság az első negyedévben 2019 január-márciusához képest. Ennek az időszaknak a nagy...","id":"20200515_Lassult_a_magyar_gazdasag_gdp_ksh_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8436a9df-4544-44f8-8293-9c8dedb038a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_Lassult_a_magyar_gazdasag_gdp_ksh_novekedes","timestamp":"2020. május. 15. 09:03","title":"Lassult a magyar gazdaság az első negyedévben, de nem omlott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2723e3-368f-4011-a942-c3a2b80f079a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"New York egyik épületén hatalmas hirdetés jelent meg – az ápolókat köszöntik vele.","shortLead":"New York egyik épületén hatalmas hirdetés jelent meg – az ápolókat köszöntik vele.","id":"20200515_manhattan_apolok_koronavirus_oriasplakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b2723e3-368f-4011-a942-c3a2b80f079a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32c889a-96bd-4ce9-96ba-e6cc96303479","keywords":null,"link":"/elet/20200515_manhattan_apolok_koronavirus_oriasplakat","timestamp":"2020. május. 15. 09:01","title":"Úgy nem sokan tisztelegnek az ápolók előtt, ahogy Manhattanban teszik – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Századvég jogi szakértőjének szavait a rendőrség véleménynyilvánításnak tartja.","shortLead":"A Századvég jogi szakértőjének szavait a rendőrség véleménynyilvánításnak tartja.","id":"20200515_ifj_lomniczi_zoltan_brfk_remhirterjesztes_forint_gyengulese_kulso_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803b2e40-24ee-454c-80c3-24a77ac80b97","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_ifj_lomniczi_zoltan_brfk_remhirterjesztes_forint_gyengulese_kulso_tamadas","timestamp":"2020. május. 15. 14:14","title":"Rendőrség: Nem terjesztett rémhírt ifj. Lomnici, az MTI adott hatásvadász címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]