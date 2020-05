Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42e4ccf8-91dc-4cea-a2aa-caa99598e5cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő portfóliót tisztított.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő portfóliót tisztított.","id":"202020_agroster_eladta_azallam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42e4ccf8-91dc-4cea-a2aa-caa99598e5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6dbc3b-8527-4136-ac56-60179deb30cc","keywords":null,"link":"/360/202020_agroster_eladta_azallam","timestamp":"2020. május. 17. 10:15","title":"Az állam kiszállt az ionizálással és sterilizálással foglalkozó cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97858b18-ea08-440e-9d3b-a659edbada10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Üresen kongó stadionok, magányos gólöröm, társadalmi távolságtartás. Újraindult a Bundesliga.","shortLead":"Üresen kongó stadionok, magányos gólöröm, társadalmi távolságtartás. Újraindult a Bundesliga.","id":"20200517_foci_bundesliga_koronavirus_tarsadalmi_tavolsagtartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97858b18-ea08-440e-9d3b-a659edbada10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3cee6e-cea4-4f5d-ac18-31da1b35ca27","keywords":null,"link":"/sport/20200517_foci_bundesliga_koronavirus_tarsadalmi_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 17. 06:40","title":"Ilyen a futball koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c1d0968-3544-4be6-8930-3edae3521a96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most a belföldön a legbiztonságosabb nyaralni, a balatoni szolgáltatók felkészültek, és bíznak abban, hogy a magyar vendégek hozzájárulnak a hazai turisztikai szektor megmentéséhez, és jól alakulhat az induló szezon – mondta Hoffmann Henrik, a Balatoni Turisztikai Szövetség (BTSZ) elnöke egy szezonnyitó sajtótájékoztatón szombaton Tihanyban.","shortLead":"Most a belföldön a legbiztonságosabb nyaralni, a balatoni szolgáltatók felkészültek, és bíznak abban, hogy a magyar...","id":"20200516_A_korabbinal_is_tobb_vendeg_mehet_a_Balatonhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c1d0968-3544-4be6-8930-3edae3521a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8377449-44c0-4adb-bca8-81e33df71072","keywords":null,"link":"/kkv/20200516_A_korabbinal_is_tobb_vendeg_mehet_a_Balatonhoz","timestamp":"2020. május. 16. 13:21","title":"A korábbinál is több vendég mehet a Balatonhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tökéletes példája annak, mit tesz a tengerek élővilágával az emberek által eldobált szemét. ","shortLead":"Tökéletes példája annak, mit tesz a tengerek élővilágával az emberek által eldobált szemét. ","id":"20200517_tengerek_elovilaga_teknos_muanyagszemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67e31b0-4182-4311-b127-43ce1d9b12aa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200517_tengerek_elovilaga_teknos_muanyagszemet","timestamp":"2020. május. 17. 14:14","title":"Videó: 30 centis műanyagzacskót húztak ki állatorvosok egy teknős fenekéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0845b36b-3687-4a8a-a13d-93678c207274","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klinikai tesztek második szakasza a jövő hónapban fejeződik be.","shortLead":"A klinikai tesztek második szakasza a jövő hónapban fejeződik be.","id":"20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_vedooltas_kiserlet_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0845b36b-3687-4a8a-a13d-93678c207274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f6ae35-1412-47c9-ba2f-92733e481291","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_vedooltas_kiserlet_kina","timestamp":"2020. május. 16. 09:22","title":"Öt vakcinát tesztelnek Kínában önkénteseken a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d042a3c-7cc6-4e73-92d2-78e6f08c9f12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három újabb beteg halt meg koronavírusban Magyarországon, hétfőn elkezdődnek a lazítások Budapesten is. Az operatív törzs a járvány legfrissebb fejleményeiről tájékoztatott. ","shortLead":"Három újabb beteg halt meg koronavírusban Magyarországon, hétfőn elkezdődnek a lazítások Budapesten is. Az operatív...","id":"20200517_operativ_torzs_muller_cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d042a3c-7cc6-4e73-92d2-78e6f08c9f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c22d7fc-381a-4509-8ea7-bc230c0139bf","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_operativ_torzs_muller_cecilia","timestamp":"2020. május. 17. 11:09","title":"Operatív törzs: Az áprilisi gazdasági adatok letaglózóak lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdaságvédelmi Alapból tették át a pénzt az elsősorban kínai hitelből épülő beruházáshoz.","shortLead":"A Gazdaságvédelmi Alapból tették át a pénzt az elsősorban kínai hitelből épülő beruházáshoz.","id":"20200516_82_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_BudapestBelgrad_vasutvonalra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4997ea8c-79ae-47ef-a7b6-b0107f489aae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200516_82_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_BudapestBelgrad_vasutvonalra","timestamp":"2020. május. 16. 07:13","title":"82 milliárdot csoportosított át a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország legyőzte a járvány első hullámát, így pedig a második hullám legyőzésére is képes lehet – mondta az InfoRádiónak adott interjúban a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"Magyarország legyőzte a járvány első hullámát, így pedig a második hullám legyőzésére is képes lehet – mondta...","id":"20200516_Merkely_Budapest_is_raszolgalt_a_fokozatos_lazitasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16610de-f922-4cf2-9a6d-dda65630fbce","keywords":null,"link":"/elet/20200516_Merkely_Budapest_is_raszolgalt_a_fokozatos_lazitasra","timestamp":"2020. május. 16. 12:29","title":"Merkely: Budapest is rászolgált a fokozatos lazításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]