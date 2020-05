Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9217bd5-65d4-4016-af60-b485655fc041","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Országosan lefelé ível a járványgörbe, a legsúlyosabban érintett tartományban azonban ismét emelkedik az újonnan fertőzöttek száma.","shortLead":"Országosan lefelé ível a járványgörbe, a legsúlyosabban érintett tartományban azonban ismét emelkedik az újonnan...","id":"20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag_lombardia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9217bd5-65d4-4016-af60-b485655fc041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87dc2f3-ce11-460f-9a8c-0469d62b2f33","keywords":null,"link":"/vilag/20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_olaszorszag_lombardia","timestamp":"2020. május. 16. 20:12","title":"Olaszország nyitásra készül, de Lombardiában még emelkedik a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34faf5f-987b-4de4-90cf-136cab25bed9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ember is jóllakik, a marhahús is megmarad, ráadásul a földi klíma sem melegszik túl. Így lehetne összefoglalni a filozófiáját annak a két testvérnek, akik nem egészen három éve határozták el, hogy tesznek valamit az üvegházhatású gázok megfékezéséért. Francisco és Patricio Norris lelkiismerete nem véletlenül szólalt meg, hiszen az argentínai farmjukon tenyésztett 1500 szarvasmarhával maguk is tevőlegesen hozzájárulnak a globális éghajlatváltozáshoz.","shortLead":"Az ember is jóllakik, a marhahús is megmarad, ráadásul a földi klíma sem melegszik túl. Így lehetne összefoglalni...","id":"202020_maszkot_amarhaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d34faf5f-987b-4de4-90cf-136cab25bed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf38b4be-60e9-4671-bf51-1ceb8bdb024a","keywords":null,"link":"/360/202020_maszkot_amarhaknak","timestamp":"2020. május. 16. 11:45","title":"Maszkot adnak a marhákra, de nem a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5016049-c129-41fb-8ebc-298f20101c11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ágykiürítések miatt nem műtötték meg a beteg polipját, otthonában halt meg, miközben a család a mentőket hívta telefonon. ","shortLead":"Az ágykiürítések miatt nem műtötték meg a beteg polipját, otthonában halt meg, miközben a család a mentőket hívta...","id":"20200517_Hazakuldtek_a_korhazbol_otthonaban_halt_meg_egy_obudai_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5016049-c129-41fb-8ebc-298f20101c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45547aa7-24b4-4831-9313-1c865647597f","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Hazakuldtek_a_korhazbol_otthonaban_halt_meg_egy_obudai_ferfi","timestamp":"2020. május. 17. 10:46","title":"Hazaküldték a kórházból, otthonában halt meg egy óbudai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df777e67-91cd-4a4c-90dc-94dbb3e6dba0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 23 éves feltételezett elkövető ellen emberölés miatt indítottak nyomozást.\r

","shortLead":"A 23 éves feltételezett elkövető ellen emberölés miatt indítottak nyomozást.\r

","id":"20200517_Belehalt_bantalmazas_Kiskunhalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df777e67-91cd-4a4c-90dc-94dbb3e6dba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ef02d8-2e10-48e7-b8d8-bd7b54e0d1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Belehalt_bantalmazas_Kiskunhalas","timestamp":"2020. május. 17. 09:16","title":"Meghalt hozzátartozója bántalmazásától egy 79 éves férfi Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5320ef99-d047-47dc-a1a3-fdabae4705e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Online kérdezte a főpolgármester a budapesti színházak vezetőit, a megbeszélésen pedig Eszenyi Enikő is részt vett. Pedig márciusban lemondott.","shortLead":"Online kérdezte a főpolgármester a budapesti színházak vezetőit, a megbeszélésen pedig Eszenyi Enikő is részt vett...","id":"20200516_eszenyi_eniko_vigszinhaz_rudolf_peter_karacsony_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5320ef99-d047-47dc-a1a3-fdabae4705e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d603c319-7c82-4b16-b558-2f685643a0f8","keywords":null,"link":"/elet/20200516_eszenyi_eniko_vigszinhaz_rudolf_peter_karacsony_gergely","timestamp":"2020. május. 16. 18:53","title":"Eszenyi Enikő egyeztetett a Vígszínház nevében Karácsonyékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Foreign Policyben megjelent írás annak okait boncolhatja, miért nincs hatékony fegyverük a liberálisoknak a populisták ellen.","shortLead":"A Foreign Policyben megjelent írás annak okait boncolhatja, miért nincs hatékony fegyverük a liberálisoknak...","id":"20200517_kozepeuropa_liberalisok_erzelmi_politizalas_populistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04afe355-3e2d-434f-9f07-ca9525deb570","keywords":null,"link":"/360/20200517_kozepeuropa_liberalisok_erzelmi_politizalas_populistak","timestamp":"2020. május. 17. 10:00","title":"Lengyel elemzők azt ajánlják a liberálisoknak, hogy tanuljanak a populistáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d26755a-e206-41c3-8b8f-350f39f6e134","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az MTA elnöke szerint a járvány bizonyítja, hogy \"nem lehet a tudománynak hátat fordítani\". Azonban sok a bizonytalanság, egy racionálisnak tűnő döntés lehet rossz döntés végül - véli a matematikus. Ígéretes kutatások zajlanak idehaza a koronavírus tünteinek enyhítésére, az év vége hozhat áttörést gyógyszer fronton. A populizmust kifejezetten veszélyes iránynak látja Lovász, s beszél a miniszterelnöki vizitről és arról is, mi a jó a Zoomon bonyolított családi találkozóban.","shortLead":"Az MTA elnöke szerint a járvány bizonyítja, hogy \"nem lehet a tudománynak hátat fordítani\". Azonban sok...","id":"20200514_Lovasz_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d26755a-e206-41c3-8b8f-350f39f6e134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04ebdc4-70e8-4923-b602-af2640a6ed7e","keywords":null,"link":"/360/20200514_Lovasz_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 16. 17:00","title":"Lovász László a Home office-ban: \"A járvány terjedése apró, véletlenszerű eseményektől függ\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tavaszi hálózatöblítést végeznek a jövő héttől.\r

","shortLead":"Tavaszi hálózatöblítést végeznek a jövő héttől.\r

","id":"20200516_figyelmeztetes_fovarosi_vizmuvek_karbantartas_halozatoblites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb88812f-5fbc-4991-a143-2b57cc233dbb","keywords":null,"link":"/elet/20200516_figyelmeztetes_fovarosi_vizmuvek_karbantartas_halozatoblites","timestamp":"2020. május. 16. 13:37","title":"Figyelmeztet a Fővárosi Vízművek: zavarossá válhat a víz több kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]