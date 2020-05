A beharangozásnak megfelelően a mai nap bejelentette a MediaTek a Dimensity lapkacsalád legújabb tagját, amely végül a Dimensity 820 elnevezést kapta (korábban Dimensity 800+-ként is emlegették). A lapkakészlet támogatja az 5G-t is, és mivel nem a legdrágább áramkörről van szó, a jövőben egyre több középkategóriás telefonban jelenhet majd meg a közvetítésével az 5G képesség.

Ezt egyébként Yenchi Lee, a MediaTek vezeték nélküli kommunikációs üzletágának vezérigazgató-helyettese is megerősítette, mondván, az új Dimensity 820-szal mostantól sokkal könnyebben elérhetővé teszik az 5G-t. Az új áramkör túlmutat a versenytársakon azzal, hogy négy nagyteljesítményű ARM Cortex-A76 magot kínál 2,6 GHz-en a nyolcmagos CPU-n belül (és van még négy energiahatékony Cortex-A55-ös mag, 2 GHz-es órajellel), kiváló teljesítményt és rugalmasságot biztosítva a mesterséges intelligencia-, a játék- és a fényképezési élményekhez.

Az új, 7 nm-es technológiával készült lapka képességeiről beszélve azt is elmondta, hogy a Dimensity 820 támogatja a MediaTek APU 3.0-ját, amely segíti a hatékonyabb kamerafunkciókat. A képfeldolgozásban közreműködő Imagiq 5.0-nek köszönhetően, a Dimensity 820-szal érkező okostelefonokon négy kamera is helyet kaphat, és az érzékelők akár 80 megapixelesek is lehetnek. A lapkakészlet egyébként a multiframe 4K video HDR-t is támogatja, és a játékokhoz is optimalizálták. A Dimensity 820 egyébként 415 672 pontot szerzett az AnTuTu benchmarkban, ami igen szép eredmény, tekintettel arra, hogy a 400 000 feletti pontszám már összhangban áll a Qualcomm 2019. évi csúcslapkájával, a Snapdragon 855-tel.

Időközben az is kiderült, hogy a Redmi 10X-ben mutatkozik be először a MediaTek legújabb 5G lapkakészlete, ezt a Xiaomi elnöke és a Redmi vezérigazgatója is megerősítette. A Redmi 10X május 26-án jelenik meg, 6,57”-es, FHD+ felbontású OLED kijelzővel érkezik. 8 GB lesz a RAM, és 256 GB a natív tárhely. A kijelző alatt lesz az ujjlenyomat-olvasó. A szelfikamerája 16 MP-es lesz, és 4420 mAh-s akkumulátor látja el energiával a készüléket.

