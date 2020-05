Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megugrott a koronavírusban meghalt betegek száma Magyarországon és 26 fővel nőtt a fertőzöttek száma. Mától Budapesten is lazítanak a korlátozásokon. Olvasson el minden fontos hírt a járványról a hvg.hu percről percre tudósításában!","shortLead":"Megugrott a koronavírusban meghalt betegek száma Magyarországon és 26 fővel nőtt a fertőzöttek száma. Mától Budapesten...","id":"20200518_3535_fore_nott_a_fertozottek_szama_hetfotol_lazulnak_a_korlatozasok__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01950131-f774-4a49-b622-d1ee69ae3ec7","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_3535_fore_nott_a_fertozottek_szama_hetfotol_lazulnak_a_korlatozasok__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 18. 07:43","title":"3535 főre nőtt a fertőzöttek száma, hétfőtől lazulnak a korlátozások - hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109f5d92-c2ce-499b-a48f-74cc18f1960e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezek nem hivatalos adatok, két MTA-kutató nézte meg, hányan kerestek rá a „munkanélküli segélyre” és hasonló kifejezésekre a Google-ön, és vonta le a következtetéseket. ","shortLead":"Ezek nem hivatalos adatok, két MTA-kutató nézte meg, hányan kerestek rá a „munkanélküli segélyre” és hasonló...","id":"20200518_Februar_ota_legalabb_120_ezren_veszithettek_el_az_allasukat_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=109f5d92-c2ce-499b-a48f-74cc18f1960e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ec6586-5483-4bbb-ba08-46ecc06c9ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Februar_ota_legalabb_120_ezren_veszithettek_el_az_allasukat_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 18. 15:10","title":"Egy kutatás szerint február óta 120 ezren veszíthették el az állásukat Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mit tehet egy ambiciózus elnökfeleség, ha nem akar úgy viselkedni, mintha egyet fizet kettőt kap alapon őt is megválasztották volna, de fel is akarja használni befolyását jó ügyek támogatására? Lehet-e civilnek, egyáltalán normálisnak maradni a világ legszigorúbban védett családjaként, múzeumszerű épületben élve, uralkodók, államfők s a világ talán legnagyobb felelősségével felruházott férj társaságában? A HVG-könyvek által kiadott Michelle Obama Így lettem című memoárból készült cikksorozatunk befejező epizódja.","shortLead":"Mit tehet egy ambiciózus elnökfeleség, ha nem akar úgy viselkedni, mintha egyet fizet kettőt kap alapon őt is...","id":"20200517_Michelle_Obama__Igy_lettem_5_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c9263d-3d52-43eb-8d3a-4716caf1157b","keywords":null,"link":"/360/20200517_Michelle_Obama__Igy_lettem_5_resz","timestamp":"2020. május. 17. 11:30","title":"Michelle Obama: Így lettem, 5. rész: Renegát és Reneszánsz a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adriás szexpartiról készült képek ügyében öt gyanúsított is van, a hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárásokban még egy sem.","shortLead":"Az adriás szexpartiról készült képek ügyében öt gyanúsított is van, a hűtlen kezelés gyanúja miatt indított...","id":"20200518_tanu_kihallgattas_Borkai_Zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb1578f-66b7-4554-95b3-063f66f66a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_tanu_kihallgattas_Borkai_Zsolt","timestamp":"2020. május. 18. 13:34","title":"Csak tanúként hallgatták ki eddig Borkai Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b606bbb3-241f-4ec6-839b-8bc65ee9f8d5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportági világszövetség 2015 novemberében tiltotta el az oroszokat a nemzetközi versenyektől, mivel kiderült, az országban rendszerszintű doppingolás folyt.","shortLead":"A sportági világszövetség 2015 novemberében tiltotta el az oroszokat a nemzetközi versenyektől, mivel kiderült...","id":"20200517_orosz_atleta_dopping_semleges_olimpia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b606bbb3-241f-4ec6-839b-8bc65ee9f8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9838c385-4c21-4c13-8e52-a0693550f087","keywords":null,"link":"/sport/20200517_orosz_atleta_dopping_semleges_olimpia","timestamp":"2020. május. 17. 14:34","title":"Csak három orosz atlétának engedélyezték, hogy semleges színekben indulhasson az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeveszett két férfi, majd az egyikük elment az erdőbe a kisbaltáért.","shortLead":"Összeveszett két férfi, majd az egyikük elment az erdőbe a kisbaltáért.","id":"20200518_balta_vita_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c92691d-aebe-4d88-990b-18b16d36c46c","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_balta_vita_ugyeszseg","timestamp":"2020. május. 18. 09:48","title":"Kisbaltával akart pontot tenni a vita végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok új szabályozással érheti el, hogy a Huawei ne jusson processzorokhoz. A kínai vállalat szerint az USA döntése nem csak önkényes, hanem ártalmas is.","shortLead":"Az Egyesült Államok új szabályozással érheti el, hogy a Huawei ne jusson processzorokhoz. A kínai vállalat szerint...","id":"20200518_huawei_egyesult_allamok_szankcio_processzor_tsmc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7286dd62-8aa0-4742-a188-0a4040de3383","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_huawei_egyesult_allamok_szankcio_processzor_tsmc","timestamp":"2020. május. 18. 13:33","title":"Még egy ütést bevitt az USA a Huaweinek, a cég szerint a világ jár majd rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c01c46a-ea61-4f39-9e03-66c293b7bc54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pontos információiról ismert Joe Prosser szerint már 2021-ben megmutathatja az Apple első AR-szemüvegét.","shortLead":"A pontos információiról ismert Joe Prosser szerint már 2021-ben megmutathatja az Apple első AR-szemüvegét.","id":"20200518_apple_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c01c46a-ea61-4f39-9e03-66c293b7bc54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e4f608-b092-4aca-8b85-014e973e0d04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_apple_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag_2021","timestamp":"2020. május. 18. 10:33","title":"Hamarabb jöhet az Apple spéci szemüvege, mint eddig mondták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]