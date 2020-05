Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c3f4b3c-6d12-4e41-9cc4-be6b2c3bf520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 5 méter hosszú szabadidő-autó hibrid hajtáslánca 450 lóerős összteljesítményű.","shortLead":"A több mint 5 méter hosszú szabadidő-autó hibrid hajtáslánca 450 lóerős összteljesítményű.","id":"20200518_bmw_x5_aron_debutal_europaban_a_ford_nagy_suvja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c3f4b3c-6d12-4e41-9cc4-be6b2c3bf520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf296e9-f069-48ab-8b80-0ec75c9906a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_bmw_x5_aron_debutal_europaban_a_ford_nagy_suvja","timestamp":"2020. május. 18. 11:21","title":"BMW X5 áron debütál Európában a Ford zöld rendszámos nagy SUV-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2888336d-3a3d-4b50-83da-2ebde4463b2f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ötvenötezer alkalmazottja van a Fiat Chrysler Automobiles konszernnek Olaszországban.","shortLead":"Ötvenötezer alkalmazottja van a Fiat Chrysler Automobiles konszernnek Olaszországban.","id":"20200518_Olasz_allami_segely_Fiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2888336d-3a3d-4b50-83da-2ebde4463b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a062a745-6897-4765-931c-fd55d12e5cb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_Olasz_allami_segely_Fiat","timestamp":"2020. május. 18. 10:33","title":"Olasz állami segélyt kaphat, bár hivatalosan most épp holland a Fiat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a7abc1-d9cf-47df-abea-e954e252326d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A városnak ezeket a részeit átadják a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak. A behajtás csak a buszoknak lesz engedélyezett.\r

","shortLead":"A városnak ezeket a részeit átadják a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak. A behajtás csak a buszoknak lesz...","id":"20200516_koronavirus_jarvany_london_automentes_terulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49a7abc1-d9cf-47df-abea-e954e252326d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d511079a-bf94-4d8f-be91-f4e766e93c88","keywords":null,"link":"/zhvg/20200516_koronavirus_jarvany_london_automentes_terulet","timestamp":"2020. május. 16. 21:52","title":"Autómentes lesz a londoni belváros egy része a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1cfe48-f55e-46db-9031-28be0a4acb0e","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A három méter magas, közel 17 millió forintból készült szobrot januárban le is döntötték.","shortLead":"A három méter magas, közel 17 millió forintból készült szobrot januárban le is döntötték.","id":"20200516_Ibrahimovic_szobor_malmo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f1cfe48-f55e-46db-9031-28be0a4acb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e5f187-e7cc-4a74-8edf-072cd8d6c4b8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200516_Ibrahimovic_szobor_malmo","timestamp":"2020. május. 16. 21:46","title":"Annyiszor rongálták már meg Ibrahimovic malmői szobrát, hogy inkább máshová viszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c775c0cd-d641-4d01-8dd3-e9f3ab7bbefd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kansas Citybeli állatkertben igazán szívükön viselik az állatok sorsát.","shortLead":"A Kansas Citybeli állatkertben igazán szívükön viselik az állatok sorsát.","id":"20200517_Muzeumlatogatasra_vittek_pingvineket_hogy_ne_unatkozzanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c775c0cd-d641-4d01-8dd3-e9f3ab7bbefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92ecc74-c114-44c7-996d-f27bd121e701","keywords":null,"link":"/elet/20200517_Muzeumlatogatasra_vittek_pingvineket_hogy_ne_unatkozzanak","timestamp":"2020. május. 17. 18:16","title":"Múzeumlátogatásra vittek pingvineket, hogy ne unatkozzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392a152d-5ea4-464d-a277-124ecf7a262d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Republikánus és demokrata szenátorok szerint árthat a piacnak, ha a Facebook bekebelezi a Giphyt.","shortLead":"Republikánus és demokrata szenátorok szerint árthat a piacnak, ha a Facebook bekebelezi a Giphyt.","id":"20200518_facebook_giphy_felvasarlas_kongresszus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=392a152d-5ea4-464d-a277-124ecf7a262d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d970f479-9a8a-4b5a-a13a-075c460ddfd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_facebook_giphy_felvasarlas_kongresszus","timestamp":"2020. május. 18. 13:03","title":"Megtorpedózhatja az amerikai kongresszus a Facebook nagy GIF-felvásárlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormány szerint maradniuk kell az utazási korlátozásoknak.","shortLead":"A kormány szerint maradniuk kell az utazási korlátozásoknak.","id":"20200517_Szlovakia_nem_lazitana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d0ae17-e65d-4e6c-8776-c83203f87c40","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Szlovakia_nem_lazitana","timestamp":"2020. május. 17. 21:59","title":"Szlovákia nem lazítana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig 73 saját és 55 kölcsönzött dolgozótól vált meg a kínai tulajdonú cég.","shortLead":"Eddig 73 saját és 55 kölcsönzött dolgozótól vált meg a kínai tulajdonú cég.","id":"20200518_oroszlany_wescast_elbocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f95af56-4587-4747-86de-c57ee431453a","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_oroszlany_wescast_elbocsatas","timestamp":"2020. május. 18. 10:49","title":"Oroszlányban 250 főt küld el a Wescast autóipari vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]