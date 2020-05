Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94277630-e72e-49de-bf2a-297f1615aa53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A képviselők szerdán tárgyalni kezdhetnek az egyszer használatos műanyagok betiltásáról.\r

","shortLead":"A képviselők szerdán tárgyalni kezdhetnek az egyszer használatos műanyagok betiltásáról.\r

","id":"20200517_Huszonegy_eloterjesztesrol_szavaz_a_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94277630-e72e-49de-bf2a-297f1615aa53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b97755-7055-4314-895c-cdfb9c82019c","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Huszonegy_eloterjesztesrol_szavaz_a_parlament","timestamp":"2020. május. 17. 15:01","title":"Huszonegy előterjesztésről szavaz jövő kedden a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62963ff2-a135-4daa-b03a-b9a1d868cbe1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rövid halasztást követően végül sikerült felbocsátani az X-37B jelzésű kémrepülőgépet, amelynek ezúttal sem lehet túl sokat tudni a küldetéséről.","shortLead":"Egy rövid halasztást követően végül sikerült felbocsátani az X-37B jelzésű kémrepülőgépet, amelynek ezúttal sem lehet...","id":"20200518_x_37b_urrepulogep_spce_force_kuldetes_felszallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62963ff2-a135-4daa-b03a-b9a1d868cbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e075af28-516a-4650-b962-4d36d41a75b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_x_37b_urrepulogep_spce_force_kuldetes_felszallas","timestamp":"2020. május. 18. 00:03","title":"Újra a fejünk fölött köröz a titokzatos amerikai repülőgép, amelyről nem árulnak el semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezd egy beakadt lemezhez hasonlítani a gyöngyöspatai szegregációs ügy miatt hőbörgő fideszes képviselő.","shortLead":"Kezd egy beakadt lemezhez hasonlítani a gyöngyöspatai szegregációs ügy miatt hőbörgő fideszes képviselő.","id":"20200517_Karteritest_kellene_fizetnie_az_allamnak_ehelyett_csak_sorosozas_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e9c83e-e4b0-47bd-8603-5e369b1917ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Karteritest_kellene_fizetnie_az_allamnak_ehelyett_csak_sorosozas_megy","timestamp":"2020. május. 17. 16:45","title":"Kártérítést kellene fizetnie az államnak, ehelyett csak sorosozás megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esernyő most nem kell.","shortLead":"Az esernyő most nem kell.","id":"20200518_Nyarias_idovel_indit_a_het","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b66672b-3520-4594-9714-70fb67be11b1","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Nyarias_idovel_indit_a_het","timestamp":"2020. május. 18. 05:45","title":"Nyárias idővel indít a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36fa67d-8287-4482-853c-8a07ed8f07fe","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kíváncsiak volt, miként tudtak segíteni a fővárosi és a kerületi hatóságok helyi vállalkozóknak a mostani válsághelyzetben a bérleti szerződések megtartásában, illetve a díjak kifizetésében. Kiderült, hiába az igyekezet, így is voltak vállalkozók, akik elvéreztek a járványhelyzet idején.","shortLead":"Kíváncsiak volt, miként tudtak segíteni a fővárosi és a kerületi hatóságok helyi vállalkozóknak a mostani...","id":"20200517_Berleti_dijak_Az_onkormanyzatok_addig_nyujtozkodtak_ameddig_a_takarojuk_ert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36fa67d-8287-4482-853c-8a07ed8f07fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fc60f1-be45-4115-8bfb-b26976534db6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200517_Berleti_dijak_Az_onkormanyzatok_addig_nyujtozkodtak_ameddig_a_takarojuk_ert","timestamp":"2020. május. 17. 10:30","title":"A levegővételhez elég, a túléléshez nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mit tehet egy ambiciózus elnökfeleség, ha nem akar úgy viselkedni, mintha egyet fizet kettőt kap alapon őt is megválasztották volna, de fel is akarja használni befolyását jó ügyek támogatására? Lehet-e civilnek, egyáltalán normálisnak maradni a világ legszigorúbban védett családjaként, múzeumszerű épületben élve, uralkodók, államfők s a világ talán legnagyobb felelősségével felruházott férj társaságában? A HVG-könyvek által kiadott Michelle Obama Így lettem című memoárból készült cikksorozatunk befejező epizódja.","shortLead":"Mit tehet egy ambiciózus elnökfeleség, ha nem akar úgy viselkedni, mintha egyet fizet kettőt kap alapon őt is...","id":"20200517_Michelle_Obama__Igy_lettem_5_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c9263d-3d52-43eb-8d3a-4716caf1157b","keywords":null,"link":"/360/20200517_Michelle_Obama__Igy_lettem_5_resz","timestamp":"2020. május. 17. 11:30","title":"Michelle Obama: Így lettem, 5. rész: Renegát és Reneszánsz a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df777e67-91cd-4a4c-90dc-94dbb3e6dba0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 23 éves feltételezett elkövető ellen emberölés miatt indítottak nyomozást.\r

","shortLead":"A 23 éves feltételezett elkövető ellen emberölés miatt indítottak nyomozást.\r

","id":"20200517_Belehalt_bantalmazas_Kiskunhalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df777e67-91cd-4a4c-90dc-94dbb3e6dba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ef02d8-2e10-48e7-b8d8-bd7b54e0d1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Belehalt_bantalmazas_Kiskunhalas","timestamp":"2020. május. 17. 09:16","title":"Meghalt hozzátartozója bántalmazásától egy 79 éves férfi Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59648b0-3a1f-4b54-93b1-20df36e61c1c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A jó befektetés vagy a kultúra iránti megszállottság hajtja a leggazdagabb magyar műgyűjtőket? Egy új sorozatban szóra bírták azokat az embereket, akik már nem számolják, mennyi pénztől szabadultak meg egy-egy jobb műremekért. A rendezővel és a producerrel beszélgettünk. ","shortLead":"A jó befektetés vagy a kultúra iránti megszállottság hajtja a leggazdagabb magyar műgyűjtőket? Egy új sorozatban szóra...","id":"20200517_Hozza_kellett_szoknunk_a_szazmilliokhoz__eloszor_szol_sorozat_magyar_mukincsgyujtokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b59648b0-3a1f-4b54-93b1-20df36e61c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c20dfb-1b1c-49b5-9156-ce3dc926ad79","keywords":null,"link":"/kultura/20200517_Hozza_kellett_szoknunk_a_szazmilliokhoz__eloszor_szol_sorozat_magyar_mukincsgyujtokrol","timestamp":"2020. május. 17. 20:00","title":" Verseskötet 36 millióért, festmény nyolcszor ennyiért - miért költ egy műgyűjtő? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]