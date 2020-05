Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Teljesen át kellene alakítanunk a társadalmi és gazdasági rendszereket ahhoz, hogy megelőzzük a katasztrófát. Az előrejelzések alapján ha nem változtatunk gyorsan és radikálisan, akkor 2050-ig ugyanígy pusztul majd a Föld.","shortLead":"Teljesen át kellene alakítanunk a társadalmi és gazdasági rendszereket ahhoz, hogy megelőzzük a katasztrófát...","id":"20200518_greenpeace_okoszisztema_biodiverzitas_klimavaltozas_ipbes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b959c2-996b-49db-accb-4c46b043d700","keywords":null,"link":"/zhvg/20200518_greenpeace_okoszisztema_biodiverzitas_klimavaltozas_ipbes","timestamp":"2020. május. 18. 15:26","title":"Gyorsabban pusztul az ökoszisztéma, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4b8184-7fff-42a4-b5bd-258c554228d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke szerint 2020 sorsfordító évnek tekinthető.","shortLead":"A jegybank elnöke szerint 2020 sorsfordító évnek tekinthető.","id":"20200518_matolcsy_gyorgy_koronavirus_jarvany_magyar_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d4b8184-7fff-42a4-b5bd-258c554228d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d886c699-287a-4294-a673-4c404c22a676","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_matolcsy_gyorgy_koronavirus_jarvany_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. május. 18. 17:23","title":"Matolcsy: Ahogy 1956-ban, úgy 2020-ban is új irányt vettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c0abb26-71f3-44b9-865d-08c451a6e8ae","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"Elfogták Felicien Kabuga hutu üzletembert, aki olyan ruandai milíciáknak nyújtott pénzügyi támogatást, amelyek 800 ezer tuszival és mérsékelt hutuval végeztek mindössze száz nap leforgása alatt 1994-ben. ","shortLead":"Elfogták Felicien Kabuga hutu üzletembert, aki olyan ruandai milíciáknak nyújtott pénzügyi támogatást, amelyek 800 ezer...","id":"20200517_26_evig_volt_szokesben_Parizs_mellett_fogtak_el_a_ruandai_nepirtas_egyik_feleloset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c0abb26-71f3-44b9-865d-08c451a6e8ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40062c50-3c89-4021-977f-aedd4329387f","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_26_evig_volt_szokesben_Parizs_mellett_fogtak_el_a_ruandai_nepirtas_egyik_feleloset","timestamp":"2020. május. 17. 16:40","title":"26 évig volt szökésben, Párizs mellett fogták el a ruandai népirtás egyik felelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kerület új vezetése szerint az előző túl nagy kedvezményt adott a területhasználati díjból az akadályrepülő-világbajnokság szervezőinek.","shortLead":"A kerület új vezetése szerint az előző túl nagy kedvezményt adott a területhasználati díjból...","id":"20200518_hutlen_kezeles_red_bull_air_race_budavari_onkormanyzat_v_naszalyi_marta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e789a1-1805-484e-b9a7-860bb22d9d66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_hutlen_kezeles_red_bull_air_race_budavari_onkormanyzat_v_naszalyi_marta","timestamp":"2020. május. 18. 17:48","title":"Hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést az I. kerület a Red Bull Air Race ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus új korszakot hozott: Európa-szerte rászoktak az online vásárlásra az emberek, igaz, Magyarországon valamivel kevésbé. ","shortLead":"A koronavírus új korszakot hozott: Európa-szerte rászoktak az online vásárlásra az emberek, igaz, Magyarországon...","id":"20200518_online_magyar_koronavirus_jarvany_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5869d6bd-f373-40eb-888e-7635529e263f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_online_magyar_koronavirus_jarvany_felmeres","timestamp":"2020. május. 18. 14:46","title":"A magyarok 39 százaléka a járvány miatt bankolt először online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e10622-ec58-4540-ac3c-715b8563761e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tokiói Sumida Akvárium lassan két és fél hónapja zárta be a kapuit, a körülbelül 300 angolna viselkedése pedig azóta megváltozott. Nemrég iPadeket tettek ki az élőlények mellé, az otthon maradó embereket pedig arra kérik, FaceTime-on látogassák az állatokat.","shortLead":"A tokiói Sumida Akvárium lassan két és fél hónapja zárta be a kapuit, a körülbelül 300 angolna viselkedése pedig azóta...","id":"20200517_japan_akvarium_angolna_facetime_ipad_pingvin_foka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98e10622-ec58-4540-ac3c-715b8563761e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450cf97b-1835-4b78-8f61-ff885ee6f297","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_japan_akvarium_angolna_facetime_ipad_pingvin_foka","timestamp":"2020. május. 17. 09:03","title":"Annyira magukba fordultak az angolnák egy japán akváriumban, hogy iPadeket kellett kitenni eléjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A hegyekben ismét működhetnek a felvonók, és szemináriumokat is lehet tartani.\r

","shortLead":"A hegyekben ismét működhetnek a felvonók, és szemináriumokat is lehet tartani.\r

","id":"20200518_koronavirus_jarvany_ausztria_szallodak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c926d86-8ad3-47f3-b9ff-2082a9086d1e","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_koronavirus_jarvany_ausztria_szallodak","timestamp":"2020. május. 18. 22:08","title":"Még májusban kinyithatnak a szállodák Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14f1fe8-f719-4e14-bd98-93c1a87c5643","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg vasárnap este jelentette be, hogy az Egyesült Államokban elérhetővé vált az Avatarok nevű funkció a Facebookon, amit már a magyar felhasználók is használhatnak egy ideje.","shortLead":"Mark Zuckerberg vasárnap este jelentette be, hogy az Egyesült Államokban elérhetővé vált az Avatarok nevű funkció...","id":"20200518_facebok_avatar_keszitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d14f1fe8-f719-4e14-bd98-93c1a87c5643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1770dbd-28ef-4dba-ab8e-27add77ed3e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_facebok_avatar_keszitese","timestamp":"2020. május. 18. 08:48","title":"Szeretne saját avatart a Facebookon? Így készítheti el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]