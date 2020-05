Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"597b3133-4c52-4364-acba-b2f575c3a010","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az USA-ban 55 százalékkal, Nagy Britanniában 22 százalékkal ugrott meg a szeszes italok eladása márciusban – írja összefoglalójában a BBC. ","shortLead":"Az USA-ban 55 százalékkal, Nagy Britanniában 22 százalékkal ugrott meg a szeszes italok eladása márciusban – írja...","id":"20200518_Otthon_konnyebben_nyulunk_a_pohar_sor_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=597b3133-4c52-4364-acba-b2f575c3a010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd02d2a5-d51d-451d-ad86-67b2cd96a168","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Otthon_konnyebben_nyulunk_a_pohar_sor_utan","timestamp":"2020. május. 18. 15:06","title":"Otthon gyakrabban nyúlunk a pohár sör után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szokatlan nyíltsággal bírálta a Fehér Ház járványkezelését a volt amerikai elnök. ","shortLead":"Szokatlan nyíltsággal bírálta a Fehér Ház járványkezelését a volt amerikai elnök. ","id":"20200517_Obama_koronavirus_Feher_Haz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7922f599-47f4-4760-a099-b480b8b54534","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Obama_koronavirus_Feher_Haz","timestamp":"2020. május. 17. 13:09","title":"Obama: Sok fontos állással rendelkező felnőtt úgy viselkedik, mint egy gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2888336d-3a3d-4b50-83da-2ebde4463b2f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ötvenötezer alkalmazottja van a Fiat Chrysler Automobiles konszernnek Olaszországban.","shortLead":"Ötvenötezer alkalmazottja van a Fiat Chrysler Automobiles konszernnek Olaszországban.","id":"20200518_Olasz_allami_segely_Fiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2888336d-3a3d-4b50-83da-2ebde4463b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a062a745-6897-4765-931c-fd55d12e5cb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_Olasz_allami_segely_Fiat","timestamp":"2020. május. 18. 10:33","title":"Olasz állami segélyt kaphat, bár hivatalosan most épp holland a Fiat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzt a gazdaságvédelmi alapból adják.","shortLead":"A pénzt a gazdaságvédelmi alapból adják.","id":"20200519_365_milliard_forintot_ad_a_kormany_hataron_tuli_gazdasagfejlesztesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f919fe5b-493d-4ca4-b28c-373010655824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_365_milliard_forintot_ad_a_kormany_hataron_tuli_gazdasagfejlesztesre","timestamp":"2020. május. 19. 09:21","title":"36,5 milliárd forintot ad a kormány a határon túli gazdaságfejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb84ff03-9d1c-4c1a-a712-33812eb08fe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akadozott a Zoom.","shortLead":"Akadozott a Zoom.","id":"20200517_Egy_ideig_nagyon_aggodhattak_a_home_officeban_levok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb84ff03-9d1c-4c1a-a712-33812eb08fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c6d7a4-d112-43cb-8ece-5b3a26cedd3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_Egy_ideig_nagyon_aggodhattak_a_home_officeban_levok","timestamp":"2020. május. 17. 21:19","title":"Egy ideig nagyon aggódhattak a home office-ban lévők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kerület új vezetése szerint az előző túl nagy kedvezményt adott a területhasználati díjból az akadályrepülő-világbajnokság szervezőinek.","shortLead":"A kerület új vezetése szerint az előző túl nagy kedvezményt adott a területhasználati díjból...","id":"20200518_hutlen_kezeles_red_bull_air_race_budavari_onkormanyzat_v_naszalyi_marta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e789a1-1805-484e-b9a7-860bb22d9d66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_hutlen_kezeles_red_bull_air_race_budavari_onkormanyzat_v_naszalyi_marta","timestamp":"2020. május. 18. 17:48","title":"Hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést az I. kerület a Red Bull Air Race ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a22281-049f-4fb6-ada6-669b3ab00032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon néhány ezer fertőzöttet tartanak nyilván, ám a koronavírus-járvány a társadalom egészét testközelből érinti. A hvg.hu felméréséből kiderül, olvasóink mekkora hányada veszítette el az állását, hányan küzdenek napi szinten szorongással, de arról is megkérdeztük őket, mit gondolnak a veszélyhelyzetben meghozott intézkedésekről. A hvg.hu nagy karanténkérdőívének első értékelése.","shortLead":"Magyarországon néhány ezer fertőzöttet tartanak nyilván, ám a koronavírus-járvány a társadalom egészét testközelből...","id":"20200518_karanten_kerdoiv_ertekeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9a22281-049f-4fb6-ada6-669b3ab00032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e074fee-a8ca-4cd2-b0fc-63b4e45cd9f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_karanten_kerdoiv_ertekeles","timestamp":"2020. május. 18. 06:30","title":"Bezárkóztak, szorongtak, kicsit híztak, kicsit szegényebbek lettek – így élték meg olvasóink a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec33518-6a48-4723-bc69-e7b9fe2f471f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 18-tól kezdve újra kinyithatnak a bécsi iskolák, jóllehet, csak szigorú szabályok mellett. Százötvenezer diák érintett a kérdésben, az iskoláskorúak között koronavírus-kutatás is indul.\r

\r

","shortLead":"Május 18-tól kezdve újra kinyithatnak a bécsi iskolák, jóllehet, csak szigorú szabályok mellett. Százötvenezer diák...","id":"20200518_Becsben_ujraindultak_az_iskolak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eec33518-6a48-4723-bc69-e7b9fe2f471f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc784a9-aceb-4797-8b70-4d39d2018499","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Becsben_ujraindultak_az_iskolak","timestamp":"2020. május. 18. 15:49","title":"Bécsben újraindultak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]