[{"available":true,"c_guid":"1b09e340-d9c1-48a3-9b4d-6e997aa59d16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szítják a Kína-ellenes hangulatot az Egyesült Államokban, aminek már jól látható jelei is vannak.","shortLead":"Szítják a Kína-ellenes hangulatot az Egyesült Államokban, aminek már jól látható jelei is vannak.","id":"20200518_gazdasagi_haboru_USA_Kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b09e340-d9c1-48a3-9b4d-6e997aa59d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d98aa0-0e54-4bcf-a3ec-c09c1eb3fce6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_gazdasagi_haboru_USA_Kina","timestamp":"2020. május. 18. 13:51","title":"Az amerikaiak 40 százaléka nem vásárolna kínai terméket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Árbevételét és eredményességét is növelte a vállalat.","shortLead":"Árbevételét és eredményességét is növelte a vállalat.","id":"20200520_4ig_jaszai_gellert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0443c8fb-fb29-4dd2-9c1c-9986f06ae75c","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_4ig_jaszai_gellert","timestamp":"2020. május. 20. 11:20","title":"Nagyot nőtt a Jászai-féle 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439d9825-3f08-4e73-b95d-30b99f3a195a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilatkozatot két nap alatt több mint 23 ezren írták alá.","shortLead":"A nyilatkozatot két nap alatt több mint 23 ezren írták alá.","id":"20200518_peticio_tuzijatek_budapest_augusztus_20","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=439d9825-3f08-4e73-b95d-30b99f3a195a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c25b607-2706-43ca-a9fb-2a50c3d3b667","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_peticio_tuzijatek_budapest_augusztus_20","timestamp":"2020. május. 18. 14:02","title":"Petícióban kérik, hogy ne legyen tűzijáték augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb hidegrekord dőlhet meg.","shortLead":"Újabb hidegrekord dőlhet meg.","id":"20200519_Talajmenti_fagy_lehet_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b397258b-fb8f-476d-9568-e6d1657fe269","keywords":null,"link":"/elet/20200519_Talajmenti_fagy_lehet_a_hetvegen","timestamp":"2020. május. 19. 22:00","title":"Talajmenti fagyok lehetnek a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a01fdb-4d41-4f39-9cf1-8c2785b02560","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tárca épületének erkélyére telepítették a méhcsaládot.","shortLead":"A tárca épületének erkélyére telepítették a méhcsaládot.","id":"20200518_mehek_Agrarminiszterium_okologia_mezogazdasag_elelmiszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a01fdb-4d41-4f39-9cf1-8c2785b02560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9a7361-a928-498c-8dc3-981e2d739b6b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200518_mehek_Agrarminiszterium_okologia_mezogazdasag_elelmiszer","timestamp":"2020. május. 18. 15:04","title":"Méhcsalád költözött az Agrárminisztériumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A hegyekben ismét működhetnek a felvonók, és szemináriumokat is lehet tartani.\r

","shortLead":"A hegyekben ismét működhetnek a felvonók, és szemináriumokat is lehet tartani.\r

","id":"20200518_koronavirus_jarvany_ausztria_szallodak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c926d86-8ad3-47f3-b9ff-2082a9086d1e","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_koronavirus_jarvany_ausztria_szallodak","timestamp":"2020. május. 18. 22:08","title":"Még májusban kinyithatnak a szállodák Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Megkapta a felhatalmazást a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat arra, hogy gyakorlatilag mindent megtudhasson egy adott állampolgárról. A rendőrök pedig még az ártatlanul meggyanúsítottak adatait is 20 évig őrizhetik.","shortLead":"Megkapta a felhatalmazást a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat arra, hogy gyakorlatilag mindent megtudhasson egy adott...","id":"20200519_Megszavaztak_korlatlan_ralatast_kapnak_a_nemzetbiztonsagi_szervek_az_allampolgarok_adataira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625dbec9-b1fa-400d-89fd-52adfd5bc2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_Megszavaztak_korlatlan_ralatast_kapnak_a_nemzetbiztonsagi_szervek_az_allampolgarok_adataira","timestamp":"2020. május. 19. 14:43","title":"Megszavazták: korlátlan rálátást kapnak a nemzetbiztonsági szervek az állampolgárok adataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb 15 napra meghosszabbítják a szükségállapotot az országban.\r

","shortLead":"Újabb 15 napra meghosszabbítják a szükségállapotot az országban.\r

","id":"20200519_halalozas_Spanyolorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799c91cc-433f-4594-bc26-16022a84cce7","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_halalozas_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. május. 19. 20:15","title":"Harmadik napja száz alatt a halálozás Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]