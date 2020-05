Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány határozata szerint a gazdaságvédelmi akcióterv keretében döntöttek a 6000 fős csarnok támogatásáról.","shortLead":"A kormány határozata szerint a gazdaságvédelmi akcióterv keretében döntöttek a 6000 fős csarnok támogatásáról.","id":"20200519_Tamogatja_a_kormany_hogy_uj_sportcsarnok_epuljon_Szekesfehervaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5d0386-8d38-47fe-8fcf-55e12acb635a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_Tamogatja_a_kormany_hogy_uj_sportcsarnok_epuljon_Szekesfehervaron","timestamp":"2020. május. 19. 08:05","title":"Támogatja a kormány, hogy új sportcsarnok épüljön Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb hidegrekord dőlhet meg.","shortLead":"Újabb hidegrekord dőlhet meg.","id":"20200519_Talajmenti_fagy_lehet_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b397258b-fb8f-476d-9568-e6d1657fe269","keywords":null,"link":"/elet/20200519_Talajmenti_fagy_lehet_a_hetvegen","timestamp":"2020. május. 19. 22:00","title":"Talajmenti fagyok lehetnek a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b471f4-02f1-4b34-be84-ad9e86d416f5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sugárutakat szegélyező járdákat kiszélesítik, emellett új biciklisávokat alakítanak ki, és elválasztják egymástól az autó- és a buszsávokat.","shortLead":"A sugárutakat szegélyező járdákat kiszélesítik, emellett új biciklisávokat alakítanak ki, és elválasztják egymástól...","id":"20200519_Barcelonaban_kiszelesitik_a_jardakat_a_tavolsagtartashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47b471f4-02f1-4b34-be84-ad9e86d416f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ff0f9b-2763-402f-a75b-c68a70c61e29","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_Barcelonaban_kiszelesitik_a_jardakat_a_tavolsagtartashoz","timestamp":"2020. május. 19. 21:26","title":"Barcelonában kiszélesítik a járdákat a távolságtartáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4caa5b6-014d-435b-9101-383d1dc1f416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 42 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést szerdán. 