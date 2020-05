Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"411ec1e4-fc75-4275-9c7f-3602039e3429","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A világ autokratái arra használják a járvány okozta veszélyhelyzetet, hogy a lehető legnagyobb hatalomra tegyenek szert. Sokan látják ennek a veszélyét, miközben arra is felhívják a figyelmet, hogy a demokráciák hatékonyabban tudnak harcolni a válság ellen. De amíg mindenki a védekezéssel van elfoglalva, az autokraták tudnak a zavarosban halászni.","shortLead":"A világ autokratái arra használják a járvány okozta veszélyhelyzetet, hogy a lehető legnagyobb hatalomra tegyenek...","id":"20200504_koronavirus_Orban_demokracia_autokracia_fehatalmazasi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411ec1e4-fc75-4275-9c7f-3602039e3429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbbc9cb-b119-4d3a-bdb3-f0ad24820f81","keywords":null,"link":"/360/20200504_koronavirus_Orban_demokracia_autokracia_fehatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. május. 04. 06:30","title":"A koronavírus célponttá tette Orbánt, és ő élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a4138b-b6e6-4aef-88a7-f8f84485f694","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergely rajongóként gondolta újra az Operatív Törzs sajtótájékoztatóját. Mi történne, ha más katasztrófahelyzetben kellene beszámolniuk a nyilvánosságnak? ","shortLead":"Litkai Gergely rajongóként gondolta újra az Operatív Törzs sajtótájékoztatóját. Mi történne, ha más...","id":"20200504_Duma_Akutal_Operativ_Torzs_Aszteroida_pusztitotta_el_a_Dunantult_ingyenes_a_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65a4138b-b6e6-4aef-88a7-f8f84485f694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f3aa78-9877-4a5e-a7b0-7697333b3d3e","keywords":null,"link":"/360/20200504_Duma_Akutal_Operativ_Torzs_Aszteroida_pusztitotta_el_a_Dunantult_ingyenes_a_parkolas","timestamp":"2020. május. 05. 13:00","title":"Duma Aktuál Operatív Törzs: Aszteroida pusztította el a Dunántúlt, így ott ingyenes a parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be26cd6-d658-491c-a380-0cb5ef559efd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezett oktató szerint aligha foghat ki a diákokon a vizsga első része.","shortLead":"A megkérdezett oktató szerint aligha foghat ki a diákokon a vizsga első része.","id":"20200504_magyarerettsegi_2020_feladatok_szaktanari_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9be26cd6-d658-491c-a380-0cb5ef559efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e425ce5-2e54-4ec3-8fb3-0e457f07b3ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_magyarerettsegi_2020_feladatok_szaktanari_velemeny","timestamp":"2020. május. 04. 10:27","title":"Szaktanár a magyarérettségiről: viszonylag könnyű dolguk van a diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint alkotmányellenes a kedden elfogadott rendelet.","shortLead":"A független képviselő szerint alkotmányellenes a kedden elfogadott rendelet.","id":"20200505_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_Szel_Bernadett_az_informacios_jogok_korlatozasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c5f63b-9b34-471f-8e52-7ef9bfb8e760","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_Szel_Bernadett_az_informacios_jogok_korlatozasa_miatt","timestamp":"2020. május. 05. 16:23","title":"Alkotmánybírósághoz fordul Szél Bernadett az információs jogok korlátozása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Továbbra is elképesztő információs káosz uralkodik a május 4-től bevezetett új egészségügyi ellátásrenddel, azon belül is legfőképpen az egyes beavatkozásokhoz előírt PCR-tesztekkel kapcsolatban. Bár az intézményeknek úgy tűnik, egyelőre nem, a hvg.hu-nak elárulta az Emmi, hol és hogyan zajlik majd a mintavétel.","shortLead":"Továbbra is elképesztő információs káosz uralkodik a május 4-től bevezetett új egészségügyi ellátásrenddel, azon belül...","id":"20200505_Valaszolt_az_Emmi_A_rendelokben_kell_megcsinaltatni_a_kezelesekhez_szukseges_PCRtesztet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582298ff-d9f7-4e76-8db1-faa12cd9f696","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Valaszolt_az_Emmi_A_rendelokben_kell_megcsinaltatni_a_kezelesekhez_szukseges_PCRtesztet","timestamp":"2020. május. 05. 18:40","title":"Elárulta az Emmi: A rendelőkben kell megcsináltatni a kezelésekhez szükséges PCR-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c4b59c-6588-406e-b0a6-be2f35144712","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Közel sem csodaszer a faültetés: míg van, ahol a fák javítják a talaj vízellátottságát, máshol ellenkező hatást érnek el, és az elsivatagosodás veszélyét növelik. Ilyen Magyarországon a Duna-Tisza köze is. Továbbá vannak olyan fajok, amelyek többet árthatnak, mint használnak.","shortLead":"Közel sem csodaszer a faültetés: míg van, ahol a fák javítják a talaj vízellátottságát, máshol ellenkező hatást érnek...","id":"20200505_faultetes_kornyezetvedelem_elsivatagosodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4c4b59c-6588-406e-b0a6-be2f35144712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed07af4-ab4e-4cdb-a91b-15966ce7e2c4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200505_faultetes_kornyezetvedelem_elsivatagosodas","timestamp":"2020. május. 05. 14:28","title":"Van, ahova nem lenne szabad fákat ültetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7758ba3e-c8d4-462c-a68a-519e00b5b5cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár utólag elnézést kértek, a környezetvédők szerint brutális kár keletkezhetett a tengerparti ökoszisztémában.","shortLead":"Bár utólag elnézést kértek, a környezetvédők szerint brutális kár keletkezhetett a tengerparti ökoszisztémában.","id":"20200504_Fertotlenitoszerrel_fujtak_vegig_a_spanyol_tengerpartot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7758ba3e-c8d4-462c-a68a-519e00b5b5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ba4e99-27fc-4cee-9946-2bca3e2e1b66","keywords":null,"link":"/zhvg/20200504_Fertotlenitoszerrel_fujtak_vegig_a_spanyol_tengerpartot","timestamp":"2020. május. 04. 13:36","title":"Fertőtlenítőszerrel fújtak végig egy spanyol tengerpartot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Kevés dolgot szeretnek az ország mostani vezetői annyira, mint a sportot. Épp ezért a NER eddigi 10 évének összegzésekor úgy érdemes nézni ezt a területet: mi történik akkor, ha valamiben minden áron szeretnének eredményt elérni? Stadionok, sportcsarnokok építésében és világversenyek rendezésében nagyot lépett előre az ország 2010 óta –épp csak a sporteredmények nem akarnak jönni.","shortLead":"Kevés dolgot szeretnek az ország mostani vezetői annyira, mint a sportot. Épp ezért a NER eddigi 10 évének...","id":"20200505_ner_sport_10_ev_stadion_foci_sportcsarnok_vb_olimpia_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3084fe8c-f3bc-4d9b-b451-d72c22602897","keywords":null,"link":"/360/20200505_ner_sport_10_ev_stadion_foci_sportcsarnok_vb_olimpia_gazdasag","timestamp":"2020. május. 05. 07:00","title":"A NER és a sport 10 éve: amit pénzen meg lehetett venni, azt megvették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]