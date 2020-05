Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a17e7a94-824b-4553-b62b-2e266f386601","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mehetek-e sportboltba 9 és 12 között, Komárom-Esztergom megyében, ha van ott nyaralóm? Hiába a lazítások, nem mindig könnyű értelmezni a koronavírus miatt meghozott szabályokat. A Duma Aktuál most összeszedte, milyen anomáliák merültek fel az elmúlt hetekben és mi lehet a megoldásuk. Ez az első olyan adás, amit az önkéntes karantén után, újra a Dumaszínházban vett fel a csapat, egyelőre közönség nélkül. A friss epizódokat ezúttal is a hvg360-on láthatják először. ","shortLead":"Mehetek-e sportboltba 9 és 12 között, Komárom-Esztergom megyében, ha van ott nyaralóm? Hiába a lazítások, nem mindig...","id":"20200518_Duma_Aktual_Bonyolult_szabalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a17e7a94-824b-4553-b62b-2e266f386601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e907086-ef83-43ff-962c-2c34309127b2","keywords":null,"link":"/360/20200518_Duma_Aktual_Bonyolult_szabalyok","timestamp":"2020. május. 18. 19:30","title":"Duma Aktuál: A hipós tojást megtanultuk, de hova is mehetünk most szabályosan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac3b9aa-7600-4a2c-b92f-47f4f938bf98","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nagy sikere volt a szurkolópótló akciónak a közösségi médiában.","shortLead":"Nagy sikere volt a szurkolópótló akciónak a közösségi médiában.","id":"20200518_Guminokkel_potoltak_a_nezoket_az_FC_Szoul_meccsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ac3b9aa-7600-4a2c-b92f-47f4f938bf98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26e1b0c-2f61-4d43-b42a-09337df6f963","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Guminokkel_potoltak_a_nezoket_az_FC_Szoul_meccsen","timestamp":"2020. május. 18. 12:26","title":"Guminőkkel pótolták a nézőket az FC Szöul meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70015780-fd3e-4347-8570-738a944a9c7e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gyakran egyszerűen azt a lehetőséget választjuk, ami utoljára jól működött, hiába tudjuk, hogy van jobb megoldás – állítják az ohiói egyetem kutatói. Ian Krajbich, a tanulmány társszerzője egy példával is szemléltette ezt.","shortLead":"Gyakran egyszerűen azt a lehetőséget választjuk, ami utoljára jól működött, hiába tudjuk, hogy van jobb megoldás –...","id":"202020_donteshozatali_strategiak_uj_recept_alapjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70015780-fd3e-4347-8570-738a944a9c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657d8721-6c0a-4d4a-b89f-40e0f99994a4","keywords":null,"link":"/360/202020_donteshozatali_strategiak_uj_recept_alapjan","timestamp":"2020. május. 19. 15:30","title":"Ha tudjuk, melyik a jó döntés, miért nem azt választjuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Nyomozó Iroda szerint nem történt bűncselekmény.","shortLead":"A Nemzeti Nyomozó Iroda szerint nem történt bűncselekmény.","id":"20200519_nyomozas_megszuntetese_matrai_eromu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa5c7d4-b7ed-4b9c-b84e-0acc60171fdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_nyomozas_megszuntetese_matrai_eromu","timestamp":"2020. május. 19. 16:06","title":"Megszüntették a nyomozást a Mátrai Erőmű eladása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 17 éves fiatalt kórházban ápolták súlyos sérülésekkel. Nem tudtak segíteni rajta.","shortLead":"A 17 éves fiatalt kórházban ápolták súlyos sérülésekkel. Nem tudtak segíteni rajta.","id":"20200519_17_eves_fiu_budapest_kabitoszer_ablak_kizuhant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d043b1-b2e0-42e2-8cd0-9b57928e9133","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_17_eves_fiu_budapest_kabitoszer_ablak_kizuhant","timestamp":"2020. május. 19. 10:36","title":"Meghalt a fiú, aki egy házibuliban kizuhant egy ablakból Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a9d775-cb5f-4430-befd-ecb8408b6c79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2021 nyaráig egyetlen előadást vagy vizsgát sem tartanak meg személyes részvétel mellett.","shortLead":"2021 nyaráig egyetlen előadást vagy vizsgát sem tartanak meg személyes részvétel mellett.","id":"20200520_cambridge_online_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31a9d775-cb5f-4430-befd-ecb8408b6c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76030eb-629e-4f35-ad6b-7907d6ee6fe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_cambridge_online_oktatas","timestamp":"2020. május. 20. 10:08","title":"Jövő nyárig tart a távoktatás a Cambridge Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bárki, aki észleli magán a koronavírus okozta betegség tüneteit az Egyesült Királyságban, jogosult a tesztelésre.","shortLead":"Bárki, aki észleli magán a koronavírus okozta betegség tüneteit az Egyesült Királyságban, jogosult a tesztelésre.","id":"20200518_egyesult_kiralysag_britek_koronavirus_teszt_szures","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ff7336-65ed-4005-b48c-78032c388622","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_egyesult_kiralysag_britek_koronavirus_teszt_szures","timestamp":"2020. május. 18. 19:56","title":"Ötéves kor felett minden brit jelentkezhet koronavírus-szűrésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét hónapja tartó sodródását a jétáblákkal hetekre megszakítja újabb személyzetváltás miatt a Polarstern északi-sarkvidéki kutatóhajó.","shortLead":"Hét hónapja tartó sodródását a jétáblákkal hetekre megszakítja újabb személyzetváltás miatt a Polarstern...","id":"20200519_polarstern_legenysegvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09dbfd27-21ce-4911-9f6a-ebefea18b871","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_polarstern_legenysegvaltas","timestamp":"2020. május. 19. 20:33","title":"Hetekre meg kell szakítani északi-sarki sodródását a Polarstern kutatóhajónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]