[{"available":true,"c_guid":"659a5469-71c5-4790-b173-85e91853a055","c_author":"Jakab Péter","category":"itthon","description":"Sem a járványok, sem a populista diktatúrák kora nem múlt el. ","shortLead":"Sem a járványok, sem a populista diktatúrák kora nem múlt el. ","id":"20200519_Jakab_Peter_A_csalhatatlansag_a_csaszarok_betegsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=659a5469-71c5-4790-b173-85e91853a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2ddee1-21d2-451f-81a6-9eb592d93346","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_Jakab_Peter_A_csalhatatlansag_a_csaszarok_betegsege","timestamp":"2020. május. 19. 14:50","title":"Jakab Péter: A csalhatatlanság a császárok betegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b271dfc-9f03-492c-a31d-b276ed3d7664","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Benjamin, az erészenyesfarkas utolsó élő példánya 1936 szeptemberében halt meg egy németországi állatkertben. Az eddig ismert utolsó videót 1935 márciusában készítették róla.","shortLead":"Benjamin, az erészenyesfarkas utolsó élő példánya 1936 szeptemberében halt meg egy németországi állatkertben. Az eddig...","id":"20200519_tasman_tigris_erszenyesfarkas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b271dfc-9f03-492c-a31d-b276ed3d7664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c896eb-7808-440d-bc10-49f2fa24bbc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_tasman_tigris_erszenyesfarkas_video","timestamp":"2020. május. 19. 19:03","title":"Videó: 85 év után került elő egy felvétel a kihalt tasmán tigris utolsó élő példányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6690df4-6f7a-44e5-bf5c-243e49ae70b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Amerikai Egyesült Államok és Kína is a határozat mellett van.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok és Kína is a határozat mellett van.","id":"20200519_fuggetlen_vizsgalat_who_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6690df4-6f7a-44e5-bf5c-243e49ae70b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec079701-08b8-4392-b35a-fd603a4b0f56","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_fuggetlen_vizsgalat_who_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 19. 15:36","title":"Független vizsgálat indul a WHO szerepének tisztázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f422ff7-554f-403c-a09c-c26e68e84051","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modellt még nem mutatták be hivatalosan, de láthatóan elég jól viseli az erőpróbát a német versenypályán.","shortLead":"A modellt még nem mutatták be hivatalosan, de láthatóan elég jól viseli az erőpróbát a német versenypályán.","id":"20200518_Nagyon_megy_az_uj_Golf_leginkabb_versenysportos_valtozata_a_Nurburgingen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f422ff7-554f-403c-a09c-c26e68e84051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d114ac70-233b-4c44-b543-e722c69514a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_Nagyon_megy_az_uj_Golf_leginkabb_versenysportos_valtozata_a_Nurburgingen","timestamp":"2020. május. 18. 13:44","title":"Nagyon megy az új Golf leginkább versenysportos változata a Nürburgingen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8","c_author":"Kovács Gábor, Tóth Richárd","category":"gazdasag","description":"A járvány ürügyén és leple alatt a kormány komoly megszorításokat vezetett be az amúgy is nehéz helyzetben lévő települési önkormányzatokra. Még nem világos, hogy csak tovább akarják növelni a függőségüket, és politikai okból kellemetlen helyzetbe akarják hozni az ellenzék bástyáit, vagy pedig valami komolyabb átalakítást készítenek elő.","shortLead":"A járvány ürügyén és leple alatt a kormány komoly megszorításokat vezetett be az amúgy is nehéz helyzetben lévő...","id":"20200519_onkormanyzatok_gazdalkodas_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3204d30-c81f-474a-955c-bc0021cda73a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_onkormanyzatok_gazdalkodas_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. május. 19. 06:30","title":"A póráz már rövid, a kormány most fojtó nyakörvet ad az önkormányzatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország déli részén a kialakuló zivatarokat nagy mennyiségű csapadék kísérheti.","shortLead":"Az ország déli részén a kialakuló zivatarokat nagy mennyiségű csapadék kísérheti.","id":"20200520_idojaras_elorejelzes_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b331f2f-2e90-4e60-8be4-b6cc01e0aca6","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_idojaras_elorejelzes_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes","timestamp":"2020. május. 20. 05:12","title":"Felhőszakadásra figyelmeztetnek csaknem a fél országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69877ac3-987e-4954-a5e3-abd2c26a1c16","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr egy árokba borult be olyan szerencsétlen módon, hogy az utasa meghalt. ","shortLead":"A sofőr egy árokba borult be olyan szerencsétlen módon, hogy az utasa meghalt. ","id":"20200519_Reszegen_csinalt_kezifekes_trukkot_egy_pecsi_autos_halalos_baleset_lett_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69877ac3-987e-4954-a5e3-abd2c26a1c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878fce82-21fb-44f8-a6e6-2798a39d9de7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_Reszegen_csinalt_kezifekes_trukkot_egy_pecsi_autos_halalos_baleset_lett_belole","timestamp":"2020. május. 19. 15:48","title":"Részegen csinált kézifékes trükköt egy autós, halálos baleset lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695d2764-d8c5-4221-88a4-2e80a6e14998","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki sokáig visel arcmaszkot, túl sok szén-dioxidot fog belélegezni, ez pedig ártalmas az egészségre. A Facebookon is terjedő állításnak némi valóságalapja ugyan van, de a Snopes tényfeltáró oldal szerint összességében nem igaz.","shortLead":"Ha valaki sokáig visel arcmaszkot, túl sok szén-dioxidot fog belélegezni, ez pedig ártalmas az egészségre. A Facebookon...","id":"20200520_koronavirus_arcmaszk_viselese_alhir_snopes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=695d2764-d8c5-4221-88a4-2e80a6e14998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffae257-98da-46b4-b5eb-cf2c577baa69","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_arcmaszk_viselese_alhir_snopes","timestamp":"2020. május. 20. 10:33","title":"A Facebookon már terjed: tényleg ártalmas az arcmaszk viselése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]