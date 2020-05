Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"9 ezer munkahely megszűnésével járó átszervezésre kényszerül a repülőgép-hajtóműveket gyártó Rolls-Royce, mert a járvány padlóra küldte a polgári légi közlekedést. A cégnek Magyarországon repülőgép-hajtóműveket fejlesztő leányvállalata működik.","shortLead":"9 ezer munkahely megszűnésével járó átszervezésre kényszerül a repülőgép-hajtóműveket gyártó Rolls-Royce, mert...","id":"20200520_Magyarorszagot_is_erintheti_a_RollsRoyce_508_milliard_forintos_megszoritasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4534b2-6c98-4f39-a60e-3de61f57fc4d","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_Magyarorszagot_is_erintheti_a_RollsRoyce_508_milliard_forintos_megszoritasa","timestamp":"2020. május. 20. 10:15","title":"Magyarországot is érintheti a Rolls-Royce 508 milliárd forintos megszorítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország már a harmadik helyen áll a fertőzöttek számát illetően.","shortLead":"Az ország már a harmadik helyen áll a fertőzöttek számát illetően.","id":"20200520_Eloszor_haladta_meg_az_ezret_az_egy_nap_alatt_elhunytak_szama_Braziliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff19662-4a20-4018-b348-83f226e01fd6","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_Eloszor_haladta_meg_az_ezret_az_egy_nap_alatt_elhunytak_szama_Braziliaban","timestamp":"2020. május. 20. 19:31","title":"Először haladta meg az ezret az egy nap alatt elhunytak száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30711c3f-b2b1-48cf-94f6-bd9a8e959248","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Azonban a járványügyi készültség fennmarad, ahogyan az operatív törzs is tovább dolgozik. A csütörtöki Kormányinfón jelentette be ezeket Gulyás Gergely.","shortLead":"Azonban a járványügyi készültség fennmarad, ahogyan az operatív törzs is tovább dolgozik. A csütörtöki Kormányinfón...","id":"20200521_Kormanyinfo_a_jarvanyugyi_keszultseg_marad_de_a_rendkivuli_jogrend_megszunhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30711c3f-b2b1-48cf-94f6-bd9a8e959248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e2f35f8-4455-40a8-8319-d94b0ff2cab8","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Kormanyinfo_a_jarvanyugyi_keszultseg_marad_de_a_rendkivuli_jogrend_megszunhet","timestamp":"2020. május. 21. 10:54","title":"Megszűnhet a különleges jogrend, és a kormány bezárja a tranzitzónákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9eb363f-3368-4ca6-bb47-ef59ffd8741c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Médiatanács azért nem szeretné, hogy „a közbeszéd színvonala a durva kifejezések használatát is elfogadó szintre süllyedjen”.","shortLead":"A Médiatanács azért nem szeretné, hogy „a közbeszéd színvonala a durva kifejezések használatát is elfogadó szintre...","id":"20200521_A_Hir_TVben_nevezhetik_szardarabnak_az_ujsagirokat_nem_indul_eljaras_miatta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9eb363f-3368-4ca6-bb47-ef59ffd8741c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c88f67b-5ba0-4ab7-8a61-08fe95b3d360","keywords":null,"link":"/kultura/20200521_A_Hir_TVben_nevezhetik_szardarabnak_az_ujsagirokat_nem_indul_eljaras_miatta","timestamp":"2020. május. 21. 10:57","title":"A Hír Tv-ben nevezhetik szardarabnak az újságírókat, nem indul eljárás miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főpolgármester két szakemberrel beszélget Budapest újraindításáról.","shortLead":"A főpolgármester két szakemberrel beszélget Budapest újraindításáról.","id":"20200521_karacsony_gergely_krizso_szilvia_budapest_ujrainditasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4667de-cd62-4d47-ba5f-cdfc0b7422e5","keywords":null,"link":"/elet/20200521_karacsony_gergely_krizso_szilvia_budapest_ujrainditasa","timestamp":"2020. május. 21. 09:50","title":"Élőzésbe kezdenek Karácsonyék, Krizsó Szilvia moderálja az első adást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negyedik tagját veszíthet el a párt frakciója az év eleje óta.","shortLead":"Negyedik tagját veszíthet el a párt frakciója az év eleje óta.","id":"20200521_jobbik_sneider_tamas_orszaggyules_alelnok_jakab_peter_balczo_zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db782704-065e-4ebb-89bf-0cc9393d34c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_jobbik_sneider_tamas_orszaggyules_alelnok_jakab_peter_balczo_zoltan","timestamp":"2020. május. 21. 10:56","title":"Volt elnökét rakná ki az Országgyűlésből a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan hőhullám érte el az Északi-sarkot, amely a meteorológusok szerint az év ezen szakaszában abnormális.","shortLead":"Olyan hőhullám érte el az Északi-sarkot, amely a meteorológusok szerint az év ezen szakaszában abnormális.","id":"20200520_eszaki_sark_jeg_hohullam_olvadas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed0e838-071c-405f-a57a-086f030884cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_eszaki_sark_jeg_hohullam_olvadas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. május. 20. 18:33","title":"Ha nem érti, mi a gond az Északi-sarkon, nézze meg ezt a műholdfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ee19fc-75ad-441e-99c1-a37c32f2990f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem két kutatója egy speciális motort épített be egy fülesmedúzába, így sikerült gyorsítani az állat sebességén.","shortLead":"A Stanford Egyetem két kutatója egy speciális motort épített be egy fülesmedúzába, így sikerült gyorsítani az állat...","id":"20200521_fulesmeduza_kiborg_biorobot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6ee19fc-75ad-441e-99c1-a37c32f2990f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc581f61-7540-4b8c-bd7f-17a26fc3725c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_fulesmeduza_kiborg_biorobot","timestamp":"2020. május. 21. 09:33","title":"Háromszoros sebességre gyorsítottak egy medúzát a tudósok, igazi kiborg lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]