Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók Semjén Zsoltnak is üzennek az általa beterjesztett törvényjavaslat miatt.","shortLead":"Az aláírók Semjén Zsoltnak is üzennek az általa beterjesztett törvényjavaslat miatt.","id":"20200519_karacsony_gergely_fovarosi_onkormanyzat_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f27339-5d7a-43a4-95e0-c1ddc1d6cb5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_karacsony_gergely_fovarosi_onkormanyzat_jarvany","timestamp":"2020. május. 19. 12:58","title":"Nyolc pontban írták le Karácsonyék, mit várnak Orbántól és a kormánytól a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon belül piacra dobnák a különleges arcmaszkot, ami átszámítva pár száz forintért terveznek árulni.","shortLead":"Hónapokon belül piacra dobnák a különleges arcmaszkot, ami átszámítva pár száz forintért terveznek árulni.","id":"20200519_koronavirus_nyithato_maszk_etterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7181eb-3ef4-4f2b-852b-dacada2b92a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_koronavirus_nyithato_maszk_etterem","timestamp":"2020. május. 19. 12:23","title":"Nyitható maszkot fejlesztettek ki, amit étteremben sem kell levenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"Kásler főtiszttel, aki a döntő csatában leesett a lóról, valamit kezdeni kell. De Orbán Viktor soha nem mondja, hogy \"bocs, tévedtem\". Vélemény.","shortLead":"Kásler főtiszttel, aki a döntő csatában leesett a lóról, valamit kezdeni kell. De Orbán Viktor soha nem mondja...","id":"20200519_Tamas_Ervin_Kasler_Miklos_ugy_megy_hogy_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c3a1d1-92ab-45b7-9aed-919273334c6e","keywords":null,"link":"/360/20200519_Tamas_Ervin_Kasler_Miklos_ugy_megy_hogy_marad","timestamp":"2020. május. 19. 17:15","title":"Tamás Ervin: Miniszter, alsógatyára vetkőzve, a szuterénbe száműzve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány válságkezelése sikeres, az ellenzék van nehéz helyzetben a miniszter szerint. Kásler egy újonnan indult interjúsorozatban beszélt erről.","shortLead":"A kormány válságkezelése sikeres, az ellenzék van nehéz helyzetben a miniszter szerint. Kásler egy újonnan indult...","id":"20200519_kasler_miklos_egeszsegugy_koronavirus_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b3ffe9-ef28-461d-8ce3-0d02decf5ad5","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_kasler_miklos_egeszsegugy_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. május. 19. 15:27","title":"Kásler Miklós szerint a kormányon nincs támadási felület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479a7504-5cb8-4d8b-a401-d60d500b1e7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dán játékóriás mögött két másik multi végzett még a dobogón.","shortLead":"A dán játékóriás mögött két másik multi végzett még a dobogón.","id":"20200520_lego_magyarorszag_legvonzobb_mnunkahely_ranstad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=479a7504-5cb8-4d8b-a401-d60d500b1e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1db637-5ab0-4f6d-94bc-fcf6671bf8f2","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_lego_magyarorszag_legvonzobb_mnunkahely_ranstad","timestamp":"2020. május. 20. 14:10","title":"A nyíregyházi Lego-üzem lett Magyarország legvonzóbb munkahelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4a53de-7b9b-42b7-ba24-0ad7388ccbd6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elmúlt másfél éve folyamatosan sérült volt, most úgy döntött, vége.","shortLead":"Az elmúlt másfél éve folyamatosan sérült volt, most úgy döntött, vége.","id":"20200519_korcsmar_Zsolt_visszavonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f4a53de-7b9b-42b7-ba24-0ad7388ccbd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b356da-450e-4aaf-b998-4772c5f6b430","keywords":null,"link":"/sport/20200519_korcsmar_Zsolt_visszavonulas","timestamp":"2020. május. 19. 16:29","title":"Korcsmár Zsolt bejelentette a visszavonulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházás megvalósítása kiemelkedően fontos közérdek a kormány szerint. Mostantól tíz évig titkos is.","shortLead":"A beruházás megvalósítása kiemelkedően fontos közérdek a kormány szerint. Mostantól tíz évig titkos is.","id":"20200519_A_Fideszketharmad_tiz_evre_titkositotta_a_BudapestBelgrad_vasutepitkezes_iratait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31876212-391e-45f0-9cb9-4afbab7721f7","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_A_Fideszketharmad_tiz_evre_titkositotta_a_BudapestBelgrad_vasutepitkezes_iratait","timestamp":"2020. május. 19. 15:01","title":"Tíz évre titkosították a Budapest–Belgrád-vasútépítkezés iratait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ee9a2c-cf5b-44aa-a6d6-53ee33510a91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pont, mint egy szabálykövető állampolgár.","shortLead":"Pont, mint egy szabálykövető állampolgár.","id":"20200520_Maszkban_es_furdonadragban_allt_sorban_egy_boltban_a_portugal_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74ee9a2c-cf5b-44aa-a6d6-53ee33510a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7e9c12-f91a-4708-90cb-017d3375da98","keywords":null,"link":"/elet/20200520_Maszkban_es_furdonadragban_allt_sorban_egy_boltban_a_portugal_elnok","timestamp":"2020. május. 20. 08:30","title":"Maszkban és fürdőnadrágban állt sorban egy boltban a portugál elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]