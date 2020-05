Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7400b291-8859-458d-a41b-1c205823aed7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új termékkategóriákat jelentett be a Magyarországon is egyre ismertebb Honor: jön a cég első vízforralója, párásítója és ventilátora is.","shortLead":"Új termékkategóriákat jelentett be a Magyarországon is egyre ismertebb Honor: jön a cég első vízforralója, párásítója...","id":"20200522_huawei_honor_okos_fogkefe_okos_porszivo_router_vizforralo_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7400b291-8859-458d-a41b-1c205823aed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d5f95d-6630-468c-90b0-1dd297b6447e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_huawei_honor_okos_fogkefe_okos_porszivo_router_vizforralo_laptop","timestamp":"2020. május. 22. 14:03","title":"Surranópályán, fogkefével és okosporszívóval erősít a Huawei almárkája, a Honor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac0b6e2-a8dd-4166-b9dc-089a646db6ce","c_author":"T. R.","category":"kkv","description":"A klub ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy egy NAV-vizsgálat okozta a vesztüket. Azt mondta, csodára lenne szükség a túléléshez. Egy kormányhatározat biztosítja a további működéshez szükséges forrást.","shortLead":"A klub ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy egy NAV-vizsgálat okozta a vesztüket. Azt mondta, csodára lenne szükség...","id":"20200522_300_milliot_ad_a_kormany_az_egri_vizilabda_megsegitesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cac0b6e2-a8dd-4166-b9dc-089a646db6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caeedab2-9229-4624-992e-cad94adf7e7e","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_300_milliot_ad_a_kormany_az_egri_vizilabda_megsegitesre","timestamp":"2020. május. 22. 05:30","title":"300 milliót ad a kormány az egri vízilabda megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e75040a-f648-425e-8a43-8ddf01236640","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár.","shortLead":"Bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár.","id":"20200522_Hungarikum_lett_a_csiksomlyoi_bucsu_es_a_tiszaviragzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e75040a-f648-425e-8a43-8ddf01236640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ea02ab-0bc7-4a5c-8166-e519c800b10b","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Hungarikum_lett_a_csiksomlyoi_bucsu_es_a_tiszaviragzas","timestamp":"2020. május. 22. 08:48","title":"Hungarikum lett a csíksomlyói búcsú és a tiszavirágzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a895e636-ea78-41ce-8ef2-fa3fe41c3f1e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Minden akadály elhárult a nyári táborok útjából, mehetnek a gyerekek akár napközis, akár ottalvós táborokba. A bizonytalanság miatt így is kevesebben töltik majd így a vakációjukat, ám a táborok száma még nagyobb arányban csökken, úgyhogy érdemes időben választani. Kicsit nőttek az árak és kicsit szigorodtak az egészségügyi előírások, ha valaki rúdtánc, katonai, nyelvi vagy más tematikájú táborba adja a gyereket.","shortLead":"Minden akadály elhárult a nyári táborok útjából, mehetnek a gyerekek akár napközis, akár ottalvós táborokba...","id":"20200522_nyari_taborok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a895e636-ea78-41ce-8ef2-fa3fe41c3f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c31326-6851-4a47-8bc6-0354b64dda4c","keywords":null,"link":"/elet/20200522_nyari_taborok","timestamp":"2020. május. 22. 06:30","title":"Negyedmillióért is találtunk nyári tábort, de az már tiszta Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570fbbe3-ed0b-49ad-b72e-a305efec3a1d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény-ellenesnek minősített paragrafus ugyan már nincs hatályban, de most folyó perekben kellene alkalmazni, ezért foglalkoztak vele.\r

","shortLead":"Az Alaptörvény-ellenesnek minősített paragrafus ugyan már nincs hatályban, de most folyó perekben kellene alkalmazni...","id":"20200522_Pongyola_jogszabalyfogalmazast_tett_helyre_az_Alkotmanybirosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=570fbbe3-ed0b-49ad-b72e-a305efec3a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488f2b12-ddf6-4683-95ce-47792bb48648","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Pongyola_jogszabalyfogalmazast_tett_helyre_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2020. május. 22. 16:06","title":"Pongyola jogszabály-fogalmazást tett helyre az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 115 csecsemő közül csak háromnál mutatták ki a koronavírust, de pár nap után ők is negatív tesztet adtak.","shortLead":"A 115 csecsemő közül csak háromnál mutatták ki a koronavírust, de pár nap után ők is negatív tesztet adtak.","id":"20200521_koronavirus_india_szules_gyermek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197fbbe3-2036-453f-b161-c9f70e9ce920","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_koronavirus_india_szules_gyermek","timestamp":"2020. május. 21. 22:01","title":"Koronavírusos anyák adtak életet egészséges gyermekeknek Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a34f9dc-9fda-4c22-b4bb-965ff65be18f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Comedy Wildlife Photo Awards a természetfotózás könnyedebb darabjait díjazza.","shortLead":"A Comedy Wildlife Photo Awards a természetfotózás könnyedebb darabjait díjazza.","id":"20200522_Erosnek_igerkezik_az_idei_hulyeallatfotoverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a34f9dc-9fda-4c22-b4bb-965ff65be18f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28447bc6-6c81-4d50-9808-4c583c3ff66e","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Erosnek_igerkezik_az_idei_hulyeallatfotoverseny","timestamp":"2020. május. 22. 14:52","title":"Erősnek ígérkezik az idei hülyeállatfotó-verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtök délelőtt jelentette be, hogy az Európai Bíróság döntése után a kormány bezárja a tranzitzónákat. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtök délelőtt jelentette be, hogy az Európai Bíróság döntése után a kormány...","id":"20200521_vamosszabadi_balassagyarmat_menedekkerok_tranzitzona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fabca95-77b0-4e2a-bc48-248334a80f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_vamosszabadi_balassagyarmat_menedekkerok_tranzitzona","timestamp":"2020. május. 21. 15:54","title":"Az éjjel Vámosszabadiba és Balassagyarmatra vitték át a menedékkérőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]