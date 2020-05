Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee733831-a407-4ecd-8d54-fad95baf0842","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az Országgyűlés most fideszes alelnöke különösen fontos szerepet játszott a rendszerváltáskor, sőt, annak előkészítésében is, 1987-ben az ő lakiteleki sátrában született meg az MDF. A HVG 1990 decemberében készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Az Országgyűlés most fideszes alelnöke különösen fontos szerepet játszott a rendszerváltáskor, sőt, annak...","id":"20200521_Rendszervaltok30__Lezsak_Sandor_hvgportre_1990","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee733831-a407-4ecd-8d54-fad95baf0842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ca76d7-1d77-46bc-9fa5-7bf649b1c4f7","keywords":null,"link":"/360/20200521_Rendszervaltok30__Lezsak_Sandor_hvgportre_1990","timestamp":"2020. május. 21. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Lezsák Sándor: Soha nem gondoltam arra, hogy képviselő legyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20952802-b14f-4365-bc1c-8c3b23ce2c59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenütt növekszik a forgalom, de kiugró érdeklődés sehol nincs. Az emberek óvatosak, maszkot viselnek, tartják a távolságot.","shortLead":"Mindenütt növekszik a forgalom, de kiugró érdeklődés sehol nincs. Az emberek óvatosak, maszkot viselnek, tartják...","id":"20200521_forgalom_szalloda_etterem_videk_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20952802-b14f-4365-bc1c-8c3b23ce2c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a812df30-454b-489f-8f21-2e4db9f9ebd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_forgalom_szalloda_etterem_videk_jarvany","timestamp":"2020. május. 21. 19:32","title":"Kezd visszatérni az élet a vidéki éttermekbe és szállodákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több vizsgálat igazolta, hogy a korlátozó intézkedések hatásosak és tömeges koronavírus-fertőzés nem lépett fel Magyarországon – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az Innovációs és Technológiai Minisztérium által csütörtökre sebtében megszervezett online konferencián.","shortLead":"Több vizsgálat igazolta, hogy a korlátozó intézkedések hatásosak és tömeges koronavírus-fertőzés nem lépett fel...","id":"20200521_merkely_bela_korlatozo_intezkedesek_hatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594aea6c-5a9d-4d6a-89e5-f473454ddfdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_merkely_bela_korlatozo_intezkedesek_hatasa","timestamp":"2020. május. 21. 14:46","title":"A 60-90 százalékkal kevesebb találkozás meghozta a gyümölcsét, Merkely szerint ezért nem robbant be a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtök délelőtt jelentette be, hogy az Európai Bíróság döntése után a kormány bezárja a tranzitzónákat. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtök délelőtt jelentette be, hogy az Európai Bíróság döntése után a kormány...","id":"20200521_vamosszabadi_balassagyarmat_menedekkerok_tranzitzona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fabca95-77b0-4e2a-bc48-248334a80f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_vamosszabadi_balassagyarmat_menedekkerok_tranzitzona","timestamp":"2020. május. 21. 15:54","title":"Az éjjel Vámosszabadiba és Balassagyarmatra vitték át a menedékkérőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2010. május 14-én ült össze először a kétharmados Fidesz-többségű parlament, épp akkor, amikor a gazdaságunk visszaállt a növekvő pályára. Az azóta eltelt tíz évben volt európai szintű válság, elrontott magyar válságkezelés, gyors növekedés, és most már arról is látunk számokat, hogyan ütötte meg a koronavírus-járvány a magyar gazdaságot.","shortLead":"2010. május 14-én ült össze először a kétharmados Fidesz-többségű parlament, épp akkor, amikor a gazdaságunk visszaállt...","id":"20200521_ner_10_valsag_2010_gazdasagpolitika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd1553b-9c7c-4a97-9b61-06dd46f194e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_ner_10_valsag_2010_gazdasagpolitika","timestamp":"2020. május. 21. 06:30","title":"Így kormányozta a Fidesz 10 év alatt az országot válságtól válságig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ágyfelszabadítások kapcsán közölte Rétvári Bence, hogy ha a beteget kezelőorvosa hazaengedte a kórházból, a további állapotáért, kezeléseiért a háziorvosa felelős.\r

","shortLead":"Az ágyfelszabadítások kapcsán közölte Rétvári Bence, hogy ha a beteget kezelőorvosa hazaengedte a kórházból, a további...","id":"20200520_Parbeszed_A_kormany_a_korhazakra_es_az_orvosokra_haritja_a_felelosseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d5605c-b8cb-444b-a70a-4e3ee6daa40e","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Parbeszed_A_kormany_a_korhazakra_es_az_orvosokra_haritja_a_felelosseget","timestamp":"2020. május. 20. 17:50","title":"Párbeszéd: A kormány a kórházakra és az orvosokra hárítja a felelősséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a90d4d-e562-478e-a4a9-00aad3a62ca6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.","shortLead":"Idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.","id":"20200522_A_viragkarneval_sem_olyan_lesz_mint_eddig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18a90d4d-e562-478e-a4a9-00aad3a62ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae74924-ef3c-4dca-8516-4ec7f155fac2","keywords":null,"link":"/elet/20200522_A_viragkarneval_sem_olyan_lesz_mint_eddig","timestamp":"2020. május. 22. 08:55","title":"A virágkarnevál sem olyan lesz, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga-Damm Andrea volt a témafelelőse annak a törvényjavaslatnak, aminek a megszavazása után elnézést kért a Jobbik.","shortLead":"Varga-Damm Andrea volt a témafelelőse annak a törvényjavaslatnak, aminek a megszavazása után elnézést kért a Jobbik.","id":"20200520_Kizarnak_a_Jobbikbol_VargaDamm_Andreat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565c330f-85c0-4968-b292-cc304a8fdbe8","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Kizarnak_a_Jobbikbol_VargaDamm_Andreat","timestamp":"2020. május. 20. 17:30","title":"Kizárnák a Jobbikból Varga-Damm Andreát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]