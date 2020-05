Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3bd1389-1ffc-452d-9437-fc95c8945952","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kórokozó előre nem látható módon fejlődik és változik, ami tovább nehezíti az ellene való fellépést.","shortLead":"A kórokozó előre nem látható módon fejlődik és változik, ami tovább nehezíti az ellene való fellépést.","id":"20200520_koronavirus_csilin_uj_jellemzok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd1389-1ffc-452d-9437-fc95c8945952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223971e9-5bb0-4f60-ac9a-dcd25a932076","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_csilin_uj_jellemzok","timestamp":"2020. május. 20. 11:35","title":"A kínai Csilinben már a koronavírus egy mutációja terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46030298-3ea1-4eee-869f-580a080c9698","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Radikálisan csökkentené az Európai Bizottság a növényvédőszereket és a haszonállat-tenyésztésben és az akvakultúra során használt antibiotikumokat. ","shortLead":"Radikálisan csökkentené az Európai Bizottság a növényvédőszereket és a haszonállat-tenyésztésben és az akvakultúra...","id":"20200520_novenyvedoszer_antibiotikum_eu_fenntarthatosag_akvakultura_mezogazdasag_haszonallat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46030298-3ea1-4eee-869f-580a080c9698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b74c89-a345-4f12-9120-3431be12a56a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200520_novenyvedoszer_antibiotikum_eu_fenntarthatosag_akvakultura_mezogazdasag_haszonallat","timestamp":"2020. május. 20. 17:46","title":"A korábbinál jóval kevesebb növényvédőszert és antibiotikumot lehet csak használni az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt-tíz éven belül a Facebook-alkalmazottak fele távmunkában, otthonról fog dolgozni – közölte cégbirodalma legfontosabb platformján a közösségi oldal első embere, Mark Zuckerberg.","shortLead":"Öt-tíz éven belül a Facebook-alkalmazottak fele távmunkában, otthonról fog dolgozni – közölte cégbirodalma legfontosabb...","id":"20200521_mark_zuckerberg_facebook_tavmunka_home_office","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423905ef-a036-4cb7-928f-99c50e717270","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_mark_zuckerberg_facebook_tavmunka_home_office","timestamp":"2020. május. 21. 21:43","title":"Mark Zuckerberg meglépi, amit sok cégnél el sem tudnak képzelni a vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig este 8-ig lehetett vásárolni, most kitolták a nyitvatartást több üzletükben is.","shortLead":"Eddig este 8-ig lehetett vásárolni, most kitolták a nyitvatartást több üzletükben is.","id":"20200522_aldi_nyitvatartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597e6a62-5477-4dcc-b9dd-b72e537a2bc3","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_aldi_nyitvatartas","timestamp":"2020. május. 22. 09:05","title":"Változik több Aldi nyitvatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3628db9c-aba4-4adf-89ab-559740506247","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ismert, hogy a paralimpiai sportolók modern high-tech protéziseikkel már a legjobb atléták gyorsaságát is megközelítik. Amerikai robotikakutatók legújabb találmányával azonban még ennél is többre lehetnek képesek. ","shortLead":"Ismert, hogy a paralimpiai sportolók modern high-tech protéziseikkel már a legjobb atléták gyorsaságát is megközelítik...","id":"202020_kerekparossebessegu_futok_rajatszanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3628db9c-aba4-4adf-89ab-559740506247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a98440c-0cde-463e-88da-9ce0afff10dc","keywords":null,"link":"/360/202020_kerekparossebessegu_futok_rajatszanak","timestamp":"2020. május. 20. 10:00","title":"Hogyan futhatnánk 50%-kal gyorsabban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ae000a-55cb-42c7-8a5e-2285fb426f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig csak állami helyeken lehetett az importautókat a honosítás előtt vizsgáztatni.","shortLead":"Eddig csak állami helyeken lehetett az importautókat a honosítás előtt vizsgáztatni.","id":"20200521_Beengednek_a_kulfoldi_autok_vizsgazatasat_a_magan_szferaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33ae000a-55cb-42c7-8a5e-2285fb426f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269046e7-68e1-497e-9cc9-2d4780c233a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_Beengednek_a_kulfoldi_autok_vizsgazatasat_a_magan_szferaba","timestamp":"2020. május. 21. 15:27","title":"Magáncégeknél is lehetne a jövőben behozott autót vizsgáztatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) összesen 2 TB lopott adatra bukkant Sanix eszközein, miután sikerült elkapni a hackert.","shortLead":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) összesen 2 TB lopott adatra bukkant Sanix eszközein, miután sikerült elkapni...","id":"20200520_ukrajna_hacker_sanix_lopott_email_cim_adatlopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964df519-c490-4353-a162-a8b8827aa881","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_ukrajna_hacker_sanix_lopott_email_cim_adatlopas","timestamp":"2020. május. 20. 15:03","title":"Lekapcsolták az ukránok a hackert, aki 773 millió e-mail-címen akart túladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regisztrált fertőzöttek száma 416-tal nőtt 24 óra alatt, összesen pedig már elérte a 232 555-öt.\r

","shortLead":"A regisztrált fertőzöttek száma 416-tal nőtt 24 óra alatt, összesen pedig már elérte a 232 555-öt.\r

","id":"20200520_Junius_vegeig_mindenhol_feloldjak_a_korlatozo_intezkedeseket_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e4966d-d6ec-48c5-9c60-6076be924dff","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_Junius_vegeig_mindenhol_feloldjak_a_korlatozo_intezkedeseket_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. május. 20. 21:00","title":"Június végéig mindenhol feloldják a korlátozó intézkedéseket Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]