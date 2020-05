Még a legnagyobb cégek esetében is előfordul, hogy egy-egy ötlet nem egészen úgy sül el, ahogy azt eredetileg szerették volna a megálmodói. Nem kivétel ezalól a Facebook sem: a 2013-ban megjelent HTC First készüléken a vállalat saját operációs rendszere, a Facebook Home futott, ám a telefonok iránti kereslet olyan szinten érdektelenségbe fulladt, hogy végül csúfos bukás lett a nagy várakozásból.

A fenti sztori nagyrészt ismert, az viszont már jóval kevésbé, hogy volt egy másik mobil is, amit szerettek volna összehozni. A Goodreads közösségi olvasóportálon pozitív értékelésekkel fut Steven Levy Facebook: The Inside Story című, idén februárban megjelent könyve, melyben a vállalat belső dolgairól ír. A The Verge ennek kapcsán készített korábban interjút a szerzővel, aki elárulta, a Facebook egy olyan telefon prototípusán dolgozott, melynek létezését még a saját munkavállalói előtt is tagadta.

A készülék GFK kódnéven futott, és a világhírű tervező, Yves Béhar dolgozott rajta. A telefon különlegessége az volt, hogy annak kialakítását úgy tervezték meg, hogy csak a jobb kezes emberek tudják használni. A belsejében az Intel processzora dolgozott volna, a gyártó pedig egy olyan szenzorral is előállt, amivel egyszerre lehetett volna feloldani a kijelzőt és görgetni rajta.

A szerzőnek a cég egyik alkalmazottja azt mondta, egy idő után már meg sem próbálták megoldani, hogy a balkezes emberek is használhassák, helyette inkább úgy döntöttek, hogy "csak a jobbkezesekre koncentrálnak".

A projektet végül elkaszálták.

